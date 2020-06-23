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Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов "ДНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ во время прохождения через КПВВ задержала наемника РФ, контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР" Сергея Любецкого.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Первая "жертва" отмены ЗНО для жителей Донбасса? Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР", жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий "ДНР" за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" - военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. Бесстрашный парень - ведь тут "тайные тюрьмы", "правосеки", "пытки за русский язык", "хунта", а он вот так открыто со всеми уликами поехал прямо к бандеровцам, покинул "русский мир". Не иначе как поступать собрался - может, надеется, что ему как иногороднему еще и общежитие дадут? Ну, на время он приютом обеспечен. Очередная "жертва" российской пропаганды - и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей "Л/ДНР" ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют, так что военник и ветеранское непонятно зачем взял. Ну придется отвечать по закону", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов

Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов ДНР, - Бутусов 01
Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов ДНР, - Бутусов 02
Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов ДНР, - Бутусов 03
Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов ДНР, - Бутусов 04

Автор: 

задержание (6675) контрразведка (496) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4362) наемники рф (2081)


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Топ комментарии
+31
даунито хромосомо
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23.06.2020 13:11
+24
довбаний ЗНОшник
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23.06.2020 13:10
+21
этот ушлепок, видимо, наслушался Сивохи про "ментальное сближение" и подумал, что у "новых лиц" его ксивы вызовут почтение...
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23.06.2020 13:15
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довбаний ЗНОшник
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23.06.2020 13:10 Ответить
даунито хромосомо
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23.06.2020 13:11 Ответить
ну он просто поторопился .
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23.06.2020 13:29 Ответить
зашкварный убл*док!!
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23.06.2020 13:14 Ответить
Скоро корпусами попрут убд оформлять, дбли бть
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23.06.2020 13:14 Ответить
а где справка из дурки, что он дебил?
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23.06.2020 13:14 Ответить
или он за ней и ехал?
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23.06.2020 13:14 Ответить
Останній документ, той що на аркуші А4 чітко засвідчує що він дебіл
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23.06.2020 13:16 Ответить
А чего сразу он дебил?! Просто думал что ему ничего за это не будет...видать насмотрелся,как Зе и его опричники -Порошенко и прочим "укропам",по "голове стучат" и "руки ломают"!
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23.06.2020 14:11 Ответить
Агенты они такие - на задание берут не только все документы, а также собственноручно написанную автобиографию и характеристику с Жека и места работы.
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23.06.2020 13:14 Ответить
Таких как она надо для начала на лечения к психиатору.
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23.06.2020 13:14 Ответить
СБУ просто красавцы! На КПВВ. При прохождении. Проверили документы. У молодого парня с оккупированной территории. У придурка, которому для полного маразма ситуации, можно было бы еще и автомат прихватить. ...?! Гигантская работа! Может медали СБУшникам вручить?
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23.06.2020 13:15 Ответить
ты что, они к этой спецоперации год готовились
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23.06.2020 13:16 Ответить
при зеле ему грозит особый статус, место в вуз-е и высылка обратно по обмену
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23.06.2020 13:15 Ответить
этот ушлепок, видимо, наслушался Сивохи про "ментальное сближение" и подумал, что у "новых лиц" его ксивы вызовут почтение...
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23.06.2020 13:15 Ответить
как же он оружие забыл??????????
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23.06.2020 13:17 Ответить
это случайно не из сотни "прорвавшихся"? закройте лучше их всех на пару месяцев для профилактики если диверсия готовится то по крайней мере сроки сорвутся.
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23.06.2020 13:18 Ответить
Йшов "поступати" в український університет - ЗЕдебіл ЗНО для них не спроста відмінив!!!
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23.06.2020 13:19 Ответить
гаденыш...
одно не понятно - нафига он все это тащил с собой ?
такой тупой? или контуженный? или что-то не договаривают ????
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23.06.2020 13:19 Ответить
Тупой. Нормальный во-первых бы не записался в боевики, во-вторых не потащил бы с собой документы.
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23.06.2020 13:22 Ответить
паспорт ДыРы у комбата остался. а поступать в могилянку как-то надо... вот родители собрали узелок в дорогу, и пинком под зад через КПВВ.
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23.06.2020 13:25 Ответить
по пьяни может берега попутал. думал в расеюшку идёт )). у мну в начале войны, одноклассница похоже подзалетела, пока чоткой линии разграничения небыло. при выезде с лугандона к родне на свободную территорию под торецком, подумала шо уже украинский блокпост и выдала на чисто украинском типо "здорові будьте!". у блокпостовцев лугандона и глаза на лоб полезли )). говорили, шо очконула она тогда по крупному. могла ведь и "героям слава!" выдать )). как удалось уладить конфуз точно никто не знает. но на подвал не попала. мабуть залёт "влетів в копієчку" )))
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23.06.2020 13:32 Ответить
А сколько их еще пролезет за дармовыми дипломами?
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23.06.2020 13:23 Ответить
Ну таперичя с отменой ЗНО для жителей дамбавса наши ВУЗы наполнятся милой интеллигентной публикой
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23.06.2020 13:23 Ответить
ну вот. осталось проверить остальных 109 вчерашних прорывунов.
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23.06.2020 13:24 Ответить
Птенец Сивохо ?
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23.06.2020 13:34 Ответить
///
В российском городе Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил.
Об этом сообщила представительница оргкомитета выставки «Некрополь».
Изначально соревнования должны были пройти в Приморье в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке. Конкурс был запланирован на август и состоялся бы в городе Артем. На сайте конкурса, по данным агентства, были описаны условия участия: указаны размеры ямы, и было сказано, что гроб должен поместиться внутрь с первого раза. Позже информация об этом исчезла с ресурса.
Представительница оргкомитета ритуальной выставки сообщила, что в Приморье пройдет «дрифт» на катафалке. Технические возможности транспортного средства продемонстрирует профессиональный пилот.
Конкурс по скоростному рытью могил состоится в Омске во время следующей ритуальной выставки. Когда именно она пройдет, в связи с карантинными запретами, пока не уточняется..
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23.06.2020 13:37 Ответить
Эта пять!
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23.06.2020 13:45 Ответить
Славитса земля данетцкая далбайобами издревле ..!
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23.06.2020 13:38 Ответить
да там раскусят сразу когда пару раз переспросит что им сказали на Украинском, единственно жалко что сепары позанимают бюджетные места и под эту дудку особо в@******* с подконтрольной пропихнут своих детей без ЗНО на бюджет (взятки никто не отменял да еще и скрыть шифрованием данных можно-скорее всего для этого этот закон и принят был), ну а остальные студенты будут ненавидеть этих шаровиков.
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23.06.2020 13:57 Ответить
спрсите назвать слово паляныця и все станет ясно
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23.06.2020 17:53 Ответить
Не, ну а шо? Пацан понял, шо в Украине антиукраинская власть, так может и медальку дадут за ,,подвиги". А как их доказать без документов? Это сейчас арестовали, а завтра судья выпустит с извинениями. В наше время уже ничему не удивляешься.
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23.06.2020 13:46 Ответить
Лишняя хромосома так и прэ! Реально без мозгов, с полным фаршем компромата на Уйлостан.
Если "вдруг" умрет от коронавируса в обезьяннике, то вааще респект и уважуха спецуре.
К черту эти обмены на таксистов Даунецка.
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23.06.2020 13:48 Ответить
СБУ только таких пацанов и ловит, а как там насчет "в мешке через границу хотябыхинерала милиции, что до этого был сержантам патрульно-пастовой службы" - слабо?
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23.06.2020 13:53 Ответить
Дивлюсь на нього і розумію, що це ж дитя яке мабуть прочитало про умови вступу до виша і які потрібно подати документи. З іншого боку ненавиджу тих хто прийшов на нашу землю і вот таких ще зовсім юних дітей скалічує на все життя. І вот на такому прикладі ще більше переконуюсь, що парашостан як інститут державності не може існувати у цивілізованому світі. Поки не буде розвалений кремель, не буде спокою і цьому світі.
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23.06.2020 13:58 Ответить
Поясніть - це представник відібраний, чи там всі такі.
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23.06.2020 14:34 Ответить
Отличник террористической деятельности с Краснім дипломом ГРУ МО РФ. ))))))))
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23.06.2020 14:38 Ответить
Ну дык молодец, оформился по полной.
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23.06.2020 14:43 Ответить
Ехал сдавать документы на бюджет в Могилянку? Сколько таких "студентов" появятся в сентябре в лучших ВУЗах Украины? А мы, лохи, оплатим им обучение своими налогами, еще и стипендии с общежитиями обеспечим. Добрый и справедливый у нас Президент. А нам надо больше работать и больше отчислять.
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23.06.2020 14:49 Ответить
Дочекаємось що На день Незалежності мабуть буде спільний парад динр и зелендонських нацгвардіанців.
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23.06.2020 14:56 Ответить
Як ви думаєте що такий "студент" буде робити на підконтрольній території, вчитись?...
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23.06.2020 15:16 Ответить
В академию СБУ поступать ехал наверное))))
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23.06.2020 15:18 Ответить
Приехало поступать без экзаменов и очереди в лучшие вузы?
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23.06.2020 15:23 Ответить
При "киевской хунте" все сидели под шконкой, в т.ч. и Сивухи, Портновы и остальная киздобратия. При Членограе повылазила всякая мразота, прут в Украину и еще рюзьге мир пытаются строить.
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23.06.2020 16:00 Ответить
Наверное чувак думал, что ему " как ветерану боевых действий" льготы положены.
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23.06.2020 17:44 Ответить
Мають негайно вибичитися і відпустити, бо як про взнає Сівохо, то ще прийдеться ставати на коліна і просити пробачення.
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23.06.2020 18:34 Ответить
Ааааа....так вот какой ты абитуриент из ОРДЛО. Дык зачем вообще ему доки? Их же без ЗНО принимают, они же ...особенные!
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23.06.2020 18:38 Ответить
А это точно воин ДНР?
Или мама с папой этому мажору налепили "ксив" лугандонских и не объяснили чаду в каких случаях их надо применять?!
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23.06.2020 18:41 Ответить
Чему радуетесь? Это ВВП радуется и ручки трёт, что хохлёнка в 14 лет на войну отправил убивать своих же.
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25.06.2020 10:44 Ответить
 
 