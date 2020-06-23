Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов "ДНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ во время прохождения через КПВВ задержала наемника РФ, контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР" Сергея Любецкого.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Первая "жертва" отмены ЗНО для жителей Донбасса? Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР", жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий "ДНР" за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" - военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. Бесстрашный парень - ведь тут "тайные тюрьмы", "правосеки", "пытки за русский язык", "хунта", а он вот так открыто со всеми уликами поехал прямо к бандеровцам, покинул "русский мир". Не иначе как поступать собрался - может, надеется, что ему как иногороднему еще и общежитие дадут? Ну, на время он приютом обеспечен. Очередная "жертва" российской пропаганды - и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей "Л/ДНР" ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют, так что военник и ветеранское непонятно зачем взял. Ну придется отвечать по закону", - рассказал журналист.
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одно не понятно - нафига он все это тащил с собой ?
такой тупой? или контуженный? или что-то не договаривают ????
В российском городе Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил.
Об этом сообщила представительница оргкомитета выставки «Некрополь».
Изначально соревнования должны были пройти в Приморье в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке. Конкурс был запланирован на август и состоялся бы в городе Артем. На сайте конкурса, по данным агентства, были описаны условия участия: указаны размеры ямы, и было сказано, что гроб должен поместиться внутрь с первого раза. Позже информация об этом исчезла с ресурса.
Представительница оргкомитета ритуальной выставки сообщила, что в Приморье пройдет «дрифт» на катафалке. Технические возможности транспортного средства продемонстрирует профессиональный пилот.
Конкурс по скоростному рытью могил состоится в Омске во время следующей ритуальной выставки. Когда именно она пройдет, в связи с карантинными запретами, пока не уточняется..
Если "вдруг" умрет от коронавируса в обезьяннике, то вааще респект и уважуха спецуре.
К черту эти обмены на таксистов Даунецка.
Или мама с папой этому мажору налепили "ксив" лугандонских и не объяснили чаду в каких случаях их надо применять?!