Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов "ДНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ во время прохождения через КПВВ задержала наемника РФ, контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР" Сергея Любецкого.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Первая "жертва" отмены ЗНО для жителей Донбасса? Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР", жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий "ДНР" за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" - военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. Бесстрашный парень - ведь тут "тайные тюрьмы", "правосеки", "пытки за русский язык", "хунта", а он вот так открыто со всеми уликами поехал прямо к бандеровцам, покинул "русский мир". Не иначе как поступать собрался - может, надеется, что ему как иногороднему еще и общежитие дадут? Ну, на время он приютом обеспечен. Очередная "жертва" российской пропаганды - и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей "Л/ДНР" ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют, так что военник и ветеранское непонятно зачем взял. Ну придется отвечать по закону", - рассказал журналист.

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