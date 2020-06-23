Полиция разоблачила псевдополицейского, который обманул людей на 400 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили мошенника, который звонил жителям разных регионов Украины, представлялся полицейским и рассказывал о якобы совершении преступлений их родственниками. За решение "проблемной ситуации" злоумышленник предлагал перечислить деньги на указанные банковские карточки.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представляясь работником полиции, злоумышленник в телефонном разговоре сообщал людям о совершении преступлений их родственниками. За избежание ответственности требовал перечислить деньги на банковскую карточку.

Мошенником оказался 38-летний уроженец Полтавской области, который сейчас живет в Ивано-Франковске. В прошлом человек отбывал наказание за аналогичные преступления, а также разбой и умышленное убийство.

К мошенничеству злоумышленник привлек свою 34-летнюю жену. Супруги вели достаточно скрытый образ жизни: избегали любых дружеских отношений и не регистрировались в социальных сетях. Ежедневно на автомобиле, которым управляла женщина, они выезжали в многолюдные места, откуда звонили потерпевшим. После перечисления средств аферист пытался сразу снять наличные, чтобы избежать блокировки банковской карты потерпевшей стороной.

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В течение дня злоумышленник осуществлял 300-400 телефонных звонков, а всего за два года завладел средствами на сумму почти 400 000 гривен, рассказали в полиции.









Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За мошенничество ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.