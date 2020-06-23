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Полиция разоблачила псевдополицейского, который обманул людей на 400 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили мошенника, который звонил жителям разных регионов Украины, представлялся полицейским и рассказывал о якобы совершении преступлений их родственниками. За решение "проблемной ситуации" злоумышленник предлагал перечислить деньги на указанные банковские карточки.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представляясь работником полиции, злоумышленник в телефонном разговоре сообщал людям о совершении преступлений их родственниками. За избежание ответственности требовал перечислить деньги на банковскую карточку.

Мошенником оказался 38-летний уроженец Полтавской области, который сейчас живет в Ивано-Франковске. В прошлом человек отбывал наказание за аналогичные преступления, а также разбой и умышленное убийство.

К мошенничеству злоумышленник привлек свою 34-летнюю жену. Супруги вели достаточно скрытый образ жизни: избегали любых дружеских отношений и не регистрировались в социальных сетях. Ежедневно на автомобиле, которым управляла женщина, они выезжали в многолюдные места, откуда звонили потерпевшим. После перечисления средств аферист пытался сразу снять наличные, чтобы избежать блокировки банковской карты потерпевшей стороной.

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В течение дня злоумышленник осуществлял 300-400 телефонных звонков, а всего за два года завладел средствами на сумму почти 400 000 гривен, рассказали в полиции.

Полиция разоблачила псевдополицейского, который обманул людей на 400 тыс. гривен 01
Полиция разоблачила псевдополицейского, который обманул людей на 400 тыс. гривен 02
Полиция разоблачила псевдополицейского, который обманул людей на 400 тыс. гривен 03
Полиция разоблачила псевдополицейского, который обманул людей на 400 тыс. гривен 04

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За мошенничество ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

мошенничество (1223) Нацполиция (16471) Ивано-Франковская область (921)


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Два года условно дадут ?
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23.06.2020 13:14 Ответить
Не, этого придурка мусора накажут по полной программе.
Конкурент, та ещё и подпольный.
Образцово-показательно порвут, як мавпа газету.
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23.06.2020 13:17 Ответить
Эта наша корова! И мы её доим, негодник!
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23.06.2020 13:24 Ответить
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ!!!
"Псевдополиция начала псевдорасследование по нашим псевдодепутатам и псевдоминистрам с псевдопрезидентом, с целью выяснить когда-же они наконец то нажрутся."
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23.06.2020 13:22 Ответить
Потому как народу скоро нечем штрафы будет платить.
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23.06.2020 13:23 Ответить
Один из таких однажды позвонил мне в два часа ночи и давясь слезами, сообщил от моего имени, что меня забрали в участок и только небольшая доля пожертвований может спасти меня от тюрьмы... Когда я его проклял, мне показалось, что от моего тихого голоса в соседней квартире проснулись соседи. Сам не люблю когда меня ночью по пустякам беспокоят.
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23.06.2020 13:31 Ответить
Цікаво скількі в тій поліцї людей залишилось? Сотня буде? Чи вже меньше?
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23.06.2020 13:33 Ответить
А я б йому язика відрізав. Сказав би, що сам собі відкусив при затриманні. Бо через пару років ця гнида вийде і буде знову людей розводити.
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23.06.2020 14:15 Ответить
 
 