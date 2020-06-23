СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ. ФОТОрепортаж

Деятельность группы пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности нашей страны, прекратила Служба безопасности Украины в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

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