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СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ. ФОТОрепортаж

Деятельность группы пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности нашей страны, прекратила Служба безопасности Украины в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

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СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ 01
СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ 02
СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ 03
СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ 04
СБУ прекратила деятельность пророссийских пропагандистов в Киеве, среди них гражданин РФ 05

Автор: 

Киев (25542) пропаганда (3676) россия (95569) СБУ (19905)


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Топ комментарии
+21
сепарня с оккупированных территорий , которых так облизывает зесрань, тоже имеют паспорта рефии.
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23.06.2020 13:50
+19
когда открытых предателей и врагов Украины арестуют медведчука, бойко, рабиновича, черноротую елену Бондаренко, Лукаш??!
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23.06.2020 14:25
+17
А сколько вам СБУ-шникам платит Петушарий, чтоб вы его не трогали?
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23.06.2020 14:01
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Правила форума Совет форумчан
сепарня с оккупированных территорий , которых так облизывает зесрань, тоже имеют паспорта рефии.
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23.06.2020 13:50 Ответить
Мертвечук-Рабінович - сепари в законі.
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23.06.2020 14:05 Ответить
Шарики на хате у них были?
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23.06.2020 13:56 Ответить
Этих обменять на таксистов,

а их детей без экзаменов определить на бюджет в университет им Шевченко.
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23.06.2020 13:56 Ответить
Только хотел о том же дописать - "Мол, посоны, не сцыте, в Лугандоне уже заготовили на подвале пару таксистов и наркомана, чтоб вас выменять"
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23.06.2020 13:59 Ответить
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ - Цензор.НЕТ 4556
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23.06.2020 14:07 Ответить
Шобла - не шобла, а с ними было лучше!
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23.06.2020 14:13 Ответить
Конечно лучше - раньше ты ходить мог, а теперь только на бутылке сидеть
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24.06.2020 03:04 Ответить
Т.е. здесь станет меньше дегенератов, орущих, что Украины без Свыночолого больше нет, а есть какая то "маларосия" в их воспаленном мозге?
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23.06.2020 13:56 Ответить
походу,некому будет тебе компанию составить..
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23.06.2020 13:58 Ответить
Ты считаешь, что больше подобных долбней здесь не будет и мне не будет кого тут троллить за подобную бредятину?СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ - Цензор.НЕТ 2013
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23.06.2020 14:03 Ответить
если ты, наконец-то, уйдёшь, то - да
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23.06.2020 14:47 Ответить
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ - Цензор.НЕТ 2488
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23.06.2020 15:05 Ответить
Так они что, людям помогали, деньги раздавали?
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23.06.2020 14:00 Ответить
А сколько вам СБУ-шникам платит Петушарий, чтоб вы его не трогали?
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23.06.2020 14:01 Ответить
Не, питушня тратится только на титушю...
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23.06.2020 14:09 Ответить
похоже питушарий нашел себе какого-то влиятельного покровителя... вполне возможно, что это фекаломойский
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23.06.2020 14:48 Ответить
крыша МВД. а имменно Аваков прикрывает, у него с Шарием договоренность.
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23.06.2020 16:16 Ответить
Основания для посещения в Украины у них есть и никто им не запретит посещать. А был бы визовый режим с РФ, тогда другое дело.
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23.06.2020 14:04 Ответить
шо-шо.....
Деятельность группы пророссийских провокаторов сидящих в Верховной Раде, которые призывали к нарушению территориальной целостности нашей страны, прекратила Служба безопасности Украины в столице?????
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23.06.2020 14:13 Ответить
кремлядским курсантом оказалась украинская гнида
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23.06.2020 14:21 Ответить
когда открытых предателей и врагов Украины арестуют медведчука, бойко, рабиновича, черноротую елену Бондаренко, Лукаш??!
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23.06.2020 14:25 Ответить
Такую буйную чуйню распространить возможно наверно только через церкви секту РПЦФСБ в Украине !
Других гнойников наверно не осталось, ну может Одесса и Харьков.
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23.06.2020 14:34 Ответить
Посадить того, кто их не посадил!!!
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23.06.2020 15:26 Ответить
Вот что сделают с украинцем за похожие дела на обосрашке? Сгноят ведь в лагерях!!! А Зе рассмотрел мир в глазах пыни, или просто сцыт.
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23.06.2020 15:30 Ответить
Украина должна уничтожить все каналы спонсируемые из Кремля внутри Украины! Они ведут подрывную деятельность страны и кремлевскую пропаганду психологическую войну против Украинского населения! Это видно вооруженным глазом по пророссйиским кремля каналам Медведчука-Козака. News One, 112 канал, Зик.
СБУ бесхребетное ловит только мелких шавок. и власть Зе дно ватное. Сыт трогать откровенных предателей.
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23.06.2020 15:51 Ответить
По рукам дадут и компромат покажут на гомосексуалиста Зеленского. Скажи кого ты избрал в президенты и я скажу кто ты.
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24.06.2020 07:45 Ответить
А я подумав захерачили бакланівські виродки мертвечуків та виродків ригоАнальних, а вони накрили яку-сь сцикопіхоту недотрахану.
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23.06.2020 19:31 Ответить
 
 