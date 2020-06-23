В Кривом Роге в автомобиле произошел взрыв, пострадал мужчина, - полиция. ФОТОрепортаж

По факту взрыва в автомобиле полиция Кривого Рога открыла уголовное производство. По предварительной информации 32-летний мужчина получил ранение в результате неосторожного обращения с электродетонатором, который взорвался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского отдела полиции.

"22 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Металлургического района прогремел взрыв в автомобиле. Выездом на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что криворожец находясь в указанном автомобиле получил взрывоопасный предмет, похожий на электродетонатор, который взорвался. В результате чего последний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Также, в ходе досмотра вещей потерпевшего правоохранителями было обнаружена и изъята из сумки тротиловая шашка весом 200 граммов. Изъятое направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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Фото: сайт полиции

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства дела.