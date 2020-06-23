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В Кривом Роге в автомобиле произошел взрыв, пострадал мужчина, - полиция. ФОТОрепортаж

По факту взрыва в автомобиле полиция Кривого Рога открыла уголовное производство. По предварительной информации 32-летний мужчина получил ранение в результате неосторожного обращения с электродетонатором, который взорвался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского отдела полиции.

"22 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Металлургического района прогремел взрыв в автомобиле. Выездом на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что криворожец находясь в указанном автомобиле получил взрывоопасный предмет, похожий на электродетонатор, который взорвался. В результате чего последний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Также, в ходе досмотра вещей потерпевшего правоохранителями было обнаружена и изъята из сумки тротиловая шашка весом 200 граммов. Изъятое направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

В Кривом Роге в автомобиле произошел взрыв, пострадал мужчина, - полиция 01

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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В Кривом Роге в автомобиле произошел взрыв, пострадал мужчина, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства дела.

авто (4205) взрыв (6749) Кривой Рог (1403)


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Топ комментарии
+7
походу, готовился теракт(подрыв банкомата) или заказное убийство, но у киллера "черный пояс" по рукожопию, в итоге подрыв на электродетонатора в машине..
премия Дарвина чуваку и долгих лет на зоне..
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23.06.2020 15:00
+1
"находясь в указанном автомобиле получил взрывоопасный предмет"
От кого получил?
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23.06.2020 15:01
+1
недавно такие же албанские киллеры, мочканули какого-то албанского наркоторговца, который жил в центре Киева, потом пытались спалить смарт и чуть сами не сгорели
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23.06.2020 15:05
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походу, готовился теракт(подрыв банкомата) или заказное убийство, но у киллера "черный пояс" по рукожопию, в итоге подрыв на электродетонатора в машине..
премия Дарвина чуваку и долгих лет на зоне..
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23.06.2020 15:00 Ответить
недавно такие же албанские киллеры, мочканули какого-то албанского наркоторговца, который жил в центре Киева, потом пытались спалить смарт и чуть сами не сгорели
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23.06.2020 15:05 Ответить
Косорукий подрывник ! Как он еще шашку не взорвал недоумок
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23.06.2020 15:45 Ответить
"находясь в указанном автомобиле получил взрывоопасный предмет"
От кого получил?
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23.06.2020 15:01 Ответить
ну, для цих суворих країв, наш бубочка не такий вже й тупий!
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23.06.2020 15:03 Ответить
може то бубочкин пєрдак рвонув від перегляду фейсбуку
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23.06.2020 15:10 Ответить
Подскажите а где в шкоде используется электродетонатор, у нас что страна гранат и электродетонаторов?
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23.06.2020 15:18 Ответить
Для системы взрывного пожаротушения.
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23.06.2020 15:49 Ответить
он разбирал подушку безопасности и тут как бахнет.
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23.06.2020 20:25 Ответить
Подрывнику по не осторожности ПРИ обращении с табельным электродетонатором, оторвало коки - яки.
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23.06.2020 15:22 Ответить
В стране бандитский беспредел а Аваков самый лучший министр .
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23.06.2020 15:36 Ответить
нафига номера на евробляхе замазали и так хрен узнаешь чья она.
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23.06.2020 20:30 Ответить
 
 