В Кривом Роге в автомобиле произошел взрыв, пострадал мужчина, - полиция. ФОТОрепортаж
По факту взрыва в автомобиле полиция Кривого Рога открыла уголовное производство. По предварительной информации 32-летний мужчина получил ранение в результате неосторожного обращения с электродетонатором, который взорвался.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского отдела полиции.
"22 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Металлургического района прогремел взрыв в автомобиле. Выездом на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что криворожец находясь в указанном автомобиле получил взрывоопасный предмет, похожий на электродетонатор, который взорвался. В результате чего последний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Также, в ходе досмотра вещей потерпевшего правоохранителями было обнаружена и изъята из сумки тротиловая шашка весом 200 граммов. Изъятое направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства дела.
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премия Дарвина чуваку и долгих лет на зоне..
От кого получил?