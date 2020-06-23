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"Лежать! Руки за спину": полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевщины задержали преступную группировку, которая "специализировалась" на похищении людей для завладения их квартирами.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленники подделывали документы и на их основании продавали квартиры граждан. При этом они выбирали квартиры, владельцы которых умерли или вели антисоциальный образ жизни. При этом бандиты применяли физическое насилие к хозяевам жилья и против их воли вывозили в другое место, где удерживали, пока не продадут квартиру.

Для этого правонарушители изготовляли правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, в частности привлекали "своего" человека с поддельным паспортом, который выступал в роли владельца. Также подделывали различные справки, необходимые для последующей продажи. Имея полный комплект документов, выставляли недвижимость на продажу. Средства от продажи покупатели передавили якобы владельцу, а тот - организатору преступной группы, который распределял их между всеми участниками.

В настоящее время задержан организатор группировки и семь ее участников. 

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили их причастность к пяти фактам завладения квартирами.

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Лежать! Руки за спину: полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами 01
Лежать! Руки за спину: полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами 02
Лежать! Руки за спину: полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами 03
Лежать! Руки за спину: полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами 04
Лежать! Руки за спину: полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами 05
Лежать! Руки за спину: полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами 06
Лежать! Руки за спину: полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами 07

Киевская область (4137) Нацполиция (16471) похищение (1686)


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Топ комментарии
+18
Все были в доле! От нотариусов до "новой" полиции. Жесть.
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23.06.2020 17:36
+9
Як можна продати квартиру , коли нотаріуси не в долі? Крім цих виродків бойовиків, яких зловили, Треба слідчим копати глибше, там ниточки потягнуться - до нотаріусів, в райдержадміністрацію, в БТІ, до дільничних міліціонерів-корупціонерів, в суди, адже повинні були кудись подітись їх родичі на спадчину з першої по четверту черги. Таке враження, що лихі 90 повернулись. Я пам'ятаю ті часи. коли одинока людина пропадала, потім її викидали вже як невиліковного хворого наркомана під огорожу, коли дім її вже продали, також знаходили одиноких бабусь які чомусь замерзли в річці, а на місці їх халупок тепер збудували великі елітні маєтки . Тому їм в майбутньому ще воздастя по ділам їх .
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23.06.2020 17:55
+8
Лихие 90-е настали...
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23.06.2020 17:16
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Лихие 90-е настали...
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23.06.2020 17:16 Ответить
"Лежать! Руки за спину": полиция на Киевщине обезвредила банду, которая похищала людей для завладения их квартирами - Цензор.НЕТ 4780
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23.06.2020 17:17 Ответить
тобто не все мусора охраняют эгегейпарады пока...
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23.06.2020 17:19 Ответить
Два, три показательных суда с максимально возможными сроками и это явление станет историей.
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23.06.2020 17:28 Ответить
Да ладно цыркачить, все бандюки темболее такого уровня под мусоровской крышей, это знают даже дети в детсаду, скукотища....
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23.06.2020 17:33 Ответить
Все были в доле! От нотариусов до "новой" полиции. Жесть.
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23.06.2020 17:36 Ответить
и дальше будут в доле все.
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23.06.2020 17:54 Ответить
Если будут свободные коросткосволы, эти преступлениия сократяться в разы.
Даже без заказчиков.
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23.06.2020 18:02 Ответить
Для таких и им подобным должен существовать негласный закон "могила-единственный и без альтернативный приговор, вступающий в силу до накидывания браслетов".Если бы Аваков так воспитал всю систему пр-х органов, то его и их уважению не было бы предела.
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23.06.2020 17:45 Ответить
Як можна продати квартиру , коли нотаріуси не в долі? Крім цих виродків бойовиків, яких зловили, Треба слідчим копати глибше, там ниточки потягнуться - до нотаріусів, в райдержадміністрацію, в БТІ, до дільничних міліціонерів-корупціонерів, в суди, адже повинні були кудись подітись їх родичі на спадчину з першої по четверту черги. Таке враження, що лихі 90 повернулись. Я пам'ятаю ті часи. коли одинока людина пропадала, потім її викидали вже як невиліковного хворого наркомана під огорожу, коли дім її вже продали, також знаходили одиноких бабусь які чомусь замерзли в річці, а на місці їх халупок тепер збудували великі елітні маєтки . Тому їм в майбутньому ще воздастя по ділам їх .
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23.06.2020 17:55 Ответить
Вольготно живется в Украине бандитам и ворам всех мастей и рангов...
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23.06.2020 17:59 Ответить
Пакуют всех, кто в бюджетных условиях , а тот который в добротном доме , стоит важно опершись о косяк .
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23.06.2020 18:29 Ответить
К сожалению в нашей шакальей стране провести старость в собственной квартире и одиночестве попивая пивко или коньяк не получится. Но есть ряд действий, которые оставят желающих отжать чужую квартиру или дом без куска хлеба. Об этом нужно задуматся еще в молодость Самый лучший завести семью . Второй вариант ожно завещать религиозной организации -монастырю. Третий вариант, если есть возможность вымотатся в какую нибудь цивилизованную страну. Если с первым вторым и третьим вариантами не сложилось ,а так к сожалению может быть недвижимость должна быть завещана, и не важно, это племянник, друг, или соседка многодетная мать. Главное что бы человек был надёжным и проверенным. С ними дожна быть связь на уровне личных встреч и что бы это видели соседи. Всякие негодяи будут знать это и обходить вас стороной. Тем более если завещав недвижимость вы например,потом встретили любовь всей своей жизни завещание всегда можно переписать. Это ваше право.Это касается и наследников которые узнали что им чтото завещано. Они должны минимум 2 раза в месяц навещать завещателя, ухаживать за ним. Тогда шансы у упустить квартиру или дом у наследников минимальны.
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24.06.2020 01:19 Ответить
У жидов на твой счёт другой план ((
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24.06.2020 09:51 Ответить
Это только цветочки! Скоро начнут владельцев паёв похищать. Зелёные защитить не желают, а бандюкам всех мастей материал для нажива подкидывают. Мол собирайте земельку, мы у вас оптом выкупать будем.
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24.06.2020 01:54 Ответить
А полученные деньги, за чужую земельку, можете в наших казино спускать
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24.06.2020 01:56 Ответить
Да уж, наследие Свинорылого ((
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24.06.2020 09:45 Ответить
 
 