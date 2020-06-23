"Лежать! Руки за спину": полиция на Киевщине обезвредила банду, похищавшую людей для завладения их квартирами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевщины задержали преступную группировку, которая "специализировалась" на похищении людей для завладения их квартирами.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленники подделывали документы и на их основании продавали квартиры граждан. При этом они выбирали квартиры, владельцы которых умерли или вели антисоциальный образ жизни. При этом бандиты применяли физическое насилие к хозяевам жилья и против их воли вывозили в другое место, где удерживали, пока не продадут квартиру.

Для этого правонарушители изготовляли правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, в частности привлекали "своего" человека с поддельным паспортом, который выступал в роли владельца. Также подделывали различные справки, необходимые для последующей продажи. Имея полный комплект документов, выставляли недвижимость на продажу. Средства от продажи покупатели передавили якобы владельцу, а тот - организатору преступной группы, который распределял их между всеми участниками.

В настоящее время задержан организатор группировки и семь ее участников.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили их причастность к пяти фактам завладения квартирами.

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