ГБР проводит обыск в Одесском горсовете по делу о закупке бесплатных учебников на сумму 13 млн грн. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства по факту закупки онлайн-учебников, которые были в свободном доступе, проводят 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания лиц, которые могут быть причастны к указанному преступлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лица Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн 900 грн. Частным предприятием, которое было признано победителем тендера, был предоставлен доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины.

В 2019 году чиновники повторно внесли заведомо недостоверные ведомости об эффективности реализации указанной программы и внесли соответствующие изменения в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории Одессы на 2019-2021 годы по вопросам финансирования указанных мероприятий.

Следствием установлено, что фигуранты дела привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, которые обеспечивали завышение стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перевода на счета подконтрольных предприятий, а в дальнейшем обналичивались и распределялись между всеми участниками схемы.

Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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