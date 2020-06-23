Вследствие паводка в Карпатах затоплено 80 сел, мосты и дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Карпатах вследствие непогоды оказались затопленными села, смыты мосты и дороги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Игорь Тихолаз в Фейсбуке отметил: "В Карпатах сейчас - беда, большое наводнение. Затопило десятки сел (более 80 сел), смыто 40 мостов, затоплены дороги, нарушена инфраструктура ... Дождь продолжает лить, без остановки. Если еще день-два таких ливней - страшно представить что будет".
Он продолжил: "Традиционно - никто не был готов, власть беспомощна, людям только молиться остается. Даже не комментирую где вообще и власть сейчас, в какую дыру залезла - никто ничего не комментирует, никто ничего не делает".
Лариса Гайдук опубликовала видео, отметив: "Трасса Н-09 на отрезке Яремче- Микуличин, по состоянию на 10.30 утра 23.06.2020 г."
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закарпаття...
По своему опыту знаю, с 2004 года все они перешли на дешевые запчасти и качество машин упало повсеместно. А сейчас их так напичкали излишней електроникой, что они сами разобраться в проблемах не могут! Сколько у меня знакомых ездят на меринах и БМВ- только в лизе! Потому что без штанов оствнешься, если ремонтировать эти гробы надо будет.
Чи там дощів менше чи я чогось не розумію?
Таке є всюди, де є гори, але в таких руйнівних масштабах - тільки в окремих довбнів, які самі це спровокували...
Що надбали - те й маєте.
А наші всі клієнти одну мантру несуть що це все влада винувата тому що не дала їм роботи, а більше немає де заробити тому і повинні ліс рубати... Менти, прокурори, лісники плачуть що в них зарплати низькі тому змушені це кришувати, якщо вони не будуть кришувати то інші це зроблять..
А влада плаче що Європа вимагає ліс вирубувати у всіх поважні причини....