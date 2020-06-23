Вследствие паводка в Карпатах затоплено 80 сел, мосты и дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Карпатах вследствие непогоды оказались затопленными села, смыты мосты и дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Игорь Тихолаз в Фейсбуке отметил: "В Карпатах сейчас - беда, большое наводнение. Затопило десятки сел (более 80 сел), смыто 40 мостов, затоплены дороги, нарушена инфраструктура ... Дождь продолжает лить, без остановки. Если еще день-два таких ливней - страшно представить что будет".

Он продолжил: "Традиционно - никто не был готов, власть беспомощна, людям только молиться остается. Даже не комментирую где вообще и власть сейчас, в какую дыру залезла - никто ничего не комментирует, никто ничего не делает".

Лариса Гайдук опубликовала видео, отметив: "Трасса Н-09 на отрезке Яремче- Микуличин, по состоянию на 10.30 утра 23.06.2020 г."







