НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит информацию о том, что депутат от ОПЗЖ Федор Христенко потратил $1 млн на организацию вечеринки в Москве в честь дня рождения своей жены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
"Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 млн долларов. Теперь НАПК проверит нардепа, который почему-то не сообщил об этих скромных расходах, хотя обязан", - говорится в сообщении.
По данным ЦПК, нардеп не внес соответствующие изменения в свою декларацию. "Каждый публичный служащий обязан делать это, если тратит более 50 прожиточных минимумов. А нардеп потратил 1 млн долларов и молчал", - говорится в сообщении.
ЦПК написал заявление об этом в НАПК. В агентстве ответили, что проведут проверку изложенной информации.
Напомним, в феврале 2020 года в СМИ появилась информация, что нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогостоящую вечеринку в честь дня рождения своей жены.
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тепер цьомки в офісі головнокомандуючого тільки за вкв!
а что мульон...так чего ж не в велюре???? да????
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке». - «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!