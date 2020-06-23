НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит информацию о том, что депутат от ОПЗЖ Федор Христенко потратил $1 млн на организацию вечеринки в Москве в честь дня рождения своей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 млн долларов. Теперь НАПК проверит нардепа, который почему-то не сообщил об этих скромных расходах, хотя обязан", - говорится в сообщении.

По данным ЦПК, нардеп не внес соответствующие изменения в свою декларацию. "Каждый публичный служащий обязан делать это, если тратит более 50 прожиточных минимумов. А нардеп потратил 1 млн долларов и молчал", - говорится в сообщении.

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ЦПК написал заявление об этом в НАПК. В агентстве ответили, что проведут проверку изложенной информации.





Напомним, в феврале 2020 года в СМИ появилась информация, что нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогостоящую вечеринку в честь дня рождения своей жены.

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