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НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит информацию о том, что депутат от ОПЗЖ Федор Христенко потратил $1 млн на организацию вечеринки в Москве в честь дня рождения своей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 млн долларов. Теперь НАПК проверит нардепа, который почему-то не сообщил об этих скромных расходах, хотя обязан", - говорится в сообщении.

По данным ЦПК, нардеп не внес соответствующие изменения в свою декларацию. "Каждый публичный служащий обязан делать это, если тратит более 50 прожиточных минимумов. А нардеп потратил 1 млн долларов и молчал", - говорится в сообщении.

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ЦПК написал заявление об этом в НАПК. В агентстве ответили, что проведут проверку изложенной информации.

НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК 01
НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК 02

Напомним, в феврале 2020 года в СМИ появилась информация, что нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогостоящую вечеринку в честь дня рождения своей жены.

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Автор: 

НАПК (1221) Центр противодействия коррупции (247) Христенко (5)


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Топ комментарии
+15
Товариші по пляшці?
НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8200
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23.06.2020 18:39
+6
А це божества зебілів на Олімпі, а лохторат десь там, внизу.
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23.06.2020 18:43
+6
тут Европа для них страшна, русский мир с шикарными гуляниями барина на фоне холопов ближе
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23.06.2020 18:44
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Товариші по пляшці?
НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8200
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23.06.2020 18:39 Ответить
А тут трохи менші обсяги...
НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 78
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23.06.2020 18:41 Ответить
А це божества зебілів на Олімпі, а лохторат десь там, внизу.
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23.06.2020 18:43 Ответить
Це ж хтось за них голосує.
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23.06.2020 18:41 Ответить
Дуркецало что слева, такую чушь несло вот на днях. Вроде не дундук был. Оказалось хуже. Или от невероятной самоуверенности буру буровят, либо за бабло крепкое. Но бабло за туфту не дадут. Когда же у нас у всех лопнет терпение---они же его испытывают. И проходит!
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23.06.2020 21:10 Ответить
тут Европа для них страшна, русский мир с шикарными гуляниями барина на фоне холопов ближе
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23.06.2020 18:44 Ответить
Та шо такое лям бакоф,для жены ведь,в нычке на офшарах исчо полно...
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23.06.2020 18:48 Ответить
попався вилупок!
тепер цьомки в офісі головнокомандуючого тільки за вкв!
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23.06.2020 18:48 Ответить
т.е что в мацкве...ваще никого не напрягает ?
а что мульон...так чего ж не в велюре???? да????
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23.06.2020 18:51 Ответить
Хотілось би знати з якою метою вони перевіряють і які будуть поджальші дії якщо пеідтвердиться? Невже НПК як завжди поцілує їх у дупу?
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23.06.2020 18:58 Ответить
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке». - «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!
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23.06.2020 19:56 Ответить
Байка рускава Глібова?
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23.06.2020 20:04 Ответить
А СБУ не буде перевіряти? Дивно якось виходить.... У 1942 жінки членів політбюро КПРС не відмічали дні народження в Берліні.... Справа не в грошах ... Справа в падлючості
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23.06.2020 19:30 Ответить
 
 