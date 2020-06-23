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20 705 84

Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Выход из "самоизоляции"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

... можете у Медведчука спросить

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда началась Вторая Мировая. Как Зеленский и Шмыгаль подыграли Медведчуку. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Птичку жалко"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму, соразмерную сумме штрафа

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...в общем, придумаем что-то

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Народження кандидата". Мікелаунджело Буонавройого. Музей психіхіатрії та дієтології при МНС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурная реакция сети на то, как нардеп Николай Тищенко помогал пострадавщим в Позняках

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лимонадный Джо

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Парад на планете Плюк

Выход из самоизоляции, Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Тяжелые будни

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Кирилл (1083) путин владимир (31276) фотожаба (14398) Шойгу Сергей (713) Мендель Юлия (232) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+69
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1830
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23.06.2020 21:17
+68
знайдіть на фото презедента

Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7142
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23.06.2020 21:09
+66
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 90
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23.06.2020 21:22
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Правила форума Совет форумчан
А шо за ситуація із зебілом тищенком та лимоном? Пропустив цей момент...
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23.06.2020 21:04 Ответить
привіз лимони погорєльцам, бо вода з цитриною успокаівайєт
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23.06.2020 21:08 Ответить
Це не жарт?!
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23.06.2020 21:34 Ответить
піська
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3103
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23.06.2020 21:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lcS0dBtr8tk&vl=ru поздравлєнійє
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23.06.2020 21:50 Ответить
При этом, как сообщает издание https://focus.ua/ukraine/457573-vzryv-na-poznyakah Фокус , сам Тищенко заявил, что лимонный сок помогает при стрессе.
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23.06.2020 21:55 Ответить
А вот "каклетки" не привез, видать в штабе все поели.
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24.06.2020 15:32 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5631
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23.06.2020 21:11 Ответить
«У людей недостаточно кислые лица». Николай Тищенко решил подарить лимоны пострадавшим от взрыва на Позняках
https://nv.ua/ukraine/events/nikolay-tishchenko-privez-limony-postradavshim-ot-vzryva-reakciya-socsetey-novosti-kieva-50095534.html
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23.06.2020 21:12 Ответить
Ось посилання: https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/vzryv-na-poznyakah-tishchenko-priehal-na-mesto-tragedii-s-limonami-novosti-ukrainy-50095507.html
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23.06.2020 21:13 Ответить
лимони привіз, а чим їх різать і як з них сік добувати - ні. їжте як якблука.
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23.06.2020 21:14 Ответить
Скорше за все, він краєм вуха почув, як сопартєйци радились, скільки давати людям потерпілим - по лимону чи по два (в них там https://censor.net/news/3203927/*********************************************************************************************************), а колякатлєта вирішив усіх випередити і буквально з лимонами приперся. потім почав викручуватися по стрес, коли йому пояснили.
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24.06.2020 03:08 Ответить
чёт сёдни не очень... или это я в мрачном расположении духа...
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23.06.2020 21:05 Ответить
Как всегда.
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23.06.2020 21:07 Ответить
це згодиться лише для вашої розбещеної фантазії.
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23.06.2020 21:09 Ответить
знайдіть на фото презедента

Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7142
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23.06.2020 21:09 Ответить
И где вы увидели на фото президента?
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23.06.2020 22:03 Ответить
преЗЕдента найдіть...
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23.06.2020 22:10 Ответить
Наш преЗедент хоч віслюк хоч дерево
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23.06.2020 23:13 Ответить


Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1284
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23.06.2020 21:09 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 583
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23.06.2020 21:16 Ответить
********** очень переживал по поводу взрыва дома и паводка, поэтому на всякий случай решил потянуть пару дорожек.
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24.06.2020 09:42 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 334
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23.06.2020 21:11 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2819
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23.06.2020 21:15 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1830
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23.06.2020 21:17 Ответить
А де "дружина" з турецької газети?
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23.06.2020 21:23 Ответить
...А тут видосик с заседания ,да ещё и с музыкальным сопровождением . Угар .!! >>>-https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/268723681042970/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo2NzA1NzE3MzM3OTgzNTU/ https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/
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23.06.2020 22:24 Ответить
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23.06.2020 22:50 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4264
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23.06.2020 21:11 Ответить
Найкраща👍👍👍
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23.06.2020 21:15 Ответить
Біл!
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23.06.2020 21:24 Ответить
Зе Гов Няра?
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23.06.2020 22:51 Ответить
Фотофакт. Зеленський намагається зловити далекобійників.

https://twitter.com/24JDI/status/1275447264106799105/photo/1
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6705
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23.06.2020 21:12 Ответить
засранцям скидка 50%
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23.06.2020 21:16 Ответить
Та тож старая шутка и вообще не о том, и вообще нет времени думать. Ну, что вы в самом деле..
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23.06.2020 21:41 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1137
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23.06.2020 21:13 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1799
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23.06.2020 21:13 Ответить
первая жаба, - огонь
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23.06.2020 21:14 Ответить
Да?
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23.06.2020 21:16 Ответить
Не?)
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23.06.2020 21:19 Ответить
Геша, поехали?!
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23.06.2020 21:46 Ответить
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3760
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23.06.2020 21:15 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2595
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23.06.2020 21:21 Ответить
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23.06.2020 22:08 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4265
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23.06.2020 21:19 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 341
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23.06.2020 21:20 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3193
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23.06.2020 21:22 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 90
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23.06.2020 21:22 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7676
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23.06.2020 21:23 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4782
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23.06.2020 21:28 Ответить
Мій кум - далекобійник.
Голосував за🐸клоуна.
Клоун назвав кума засранцем.

Треба переписати його в телефоні.
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23.06.2020 21:37 Ответить
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24.06.2020 11:18 Ответить
Так уже выяснили, что было первым, лимон, лимонад или гараж?
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23.06.2020 21:38 Ответить
стакан
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23.06.2020 22:05 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 208
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23.06.2020 21:49 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/c/b/3/a/cb3aac2310e0b4990fc6b06de6afaf07/original.jpgЭтот советский народ за 16 лет вперёд знал, что Вторая Мировая Война начнётся 22 пинюня 1941года, ,а не 1 августа 1939 годуа
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23.06.2020 21:50 Ответить
1 сентября 1939 года.
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23.06.2020 22:23 Ответить
Ну да в 13-39.
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23.06.2020 22:40 Ответить
Свой пост выше посмотри. Я просто уточнил.
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23.06.2020 22:44 Ответить
Я понял.посмотри выше.
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23.06.2020 23:51 Ответить
73% далекобійників -плєчєвіє прєпіздєнта
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23.06.2020 21:55 Ответить
А порох страну продал за три копейки.

Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 718
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23.06.2020 21:59 Ответить
ого як розбагатів він! факти бєнядіктовій дай!
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23.06.2020 22:01 Ответить
кому?
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23.06.2020 22:16 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5368
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23.06.2020 22:00 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3713
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23.06.2020 22:00 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8456
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23.06.2020 22:06 Ответить
Золоті часи Голлівуду. Фільм «Конвой»
Раджу дивитись і переглядати.
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24.06.2020 09:33 Ответить
Недавно переглядав його, один з моїх улюблених фільмів.
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24.06.2020 09:35 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/7/1/3/3/71337ff3ac3e5074be4e8a825c41f228/original.jpgКаждому киевлянину нуждающихся в лимонах ещё насыплю соли на глаз,подумал тихо https://nv.ua/ukraine/events/nikolay-tishchenko-privez-limony-postradavshim-ot-vzryva-reakciya-socsetey-novosti-kieva-50095534.html нардеп Николай Тищенко ,после выпитого стакана коньяка
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23.06.2020 22:16 Ответить
https://scontent.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106005843_148924173426679_8327962030587518386_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=Xsl72cvzN0oAX8QKSST&_nc_ht=scontent.fkbp1-1.fna&oh=e0bec176359b8acbd63dc2f584a0848b&oe=5F189535 Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9253 https://ukranews.com/news/710552-v-odesskom-gorsovete-po-faktu-zakupki-onlajn-uchebnikov-kotorye-byli-v-svobodnom-dostupe-proveli В Одесском горсовете закупили бесплатных учебников на 13 млн гривен. ГБР проводит обыски .
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23.06.2020 22:38 Ответить
Ракета-катлета все таки сделал сегодняшний день.
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23.06.2020 22:49 Ответить
В следующих фотожабах изюминкой, видимо, будет корабельная сосна.
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24.06.2020 15:42 Ответить
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5054
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24.06.2020 07:03 Ответить
Позор на позорі. Як не дивно для мене, але Овоч нервово курить в стороні.
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24.06.2020 07:05 Ответить
Тот за 4 года такого не "учудил" как этот за год, так и останется в истории "ёлкой" и "проффессором".
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24.06.2020 15:40 Ответить
Ахахах) Первая вообще зачет! В десятку!😂😂😂
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24.06.2020 09:18 Ответить
 
 