Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Выход из "самоизоляции"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн
... можете у Медведчука спросить
Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда началась Вторая Мировая. Как Зеленский и Шмыгаль подыграли Медведчуку. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия
"Птичку жалко"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму, соразмерную сумме штрафа
...в общем, придумаем что-то
"Народження кандидата". Мікелаунджело Буонавройого. Музей психіхіатрії та дієтології при МНС
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурная реакция сети на то, как нардеп Николай Тищенко помогал пострадавщим в Позняках
Лимонадный Джо
Парад на планете Плюк
Тяжелые будни
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https://nv.ua/ukraine/events/nikolay-tishchenko-privez-limony-postradavshim-ot-vzryva-reakciya-socsetey-novosti-kieva-50095534.html
https://twitter.com/24JDI/status/1275447264106799105/photo/1
Голосував за🐸клоуна.
Клоун назвав кума засранцем.
Треба переписати його в телефоні.
Раджу дивитись і переглядати.