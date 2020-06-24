Супрун заявила, что ее пытались запугать: "С адвокатом готовлю заявление в полицию". ФОТОрепортаж

Бывшая и.о. министра здравоохранения заявила о попытке ее запугать. В автомобиле, куда сел провокатор Супрун увидела человека похожего на экс-нардепа от БПП, члена Европейской Солидарности и кандидата на пост главы НСЗУ Константина Ярынича.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером (23 июня. - Ред.) возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихавши телефон мне в лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать. После этого он побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса Медведчука. Мне удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо других, сидел человек очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, сейчас член партии Европейская Солидарность. Ярынич также кандидат на пост главы НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), которого проталкивает на эту должность министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции "своего человека". Сейчас Ярынич - главный врач Кропивницкого онкодиспансера. Недавно его поймали на вымогательстве взятки у онкопациентов. Очень достойный кандидат для того, чтобы возглавить службу, в распоряжении которой находятся миллиарды средств налогоплательщиков. С адвокатом готовлю заявление в полицию. Меня так легко не испугать", - заявила Супрун.

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