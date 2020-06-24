Супрун заявила, что ее пытались запугать: "С адвокатом готовлю заявление в полицию". ФОТОрепортаж
Бывшая и.о. министра здравоохранения заявила о попытке ее запугать. В автомобиле, куда сел провокатор Супрун увидела человека похожего на экс-нардепа от БПП, члена Европейской Солидарности и кандидата на пост главы НСЗУ Константина Ярынича.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером (23 июня. - Ред.) возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихавши телефон мне в лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать. После этого он побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса Медведчука. Мне удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо других, сидел человек очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, сейчас член партии Европейская Солидарность. Ярынич также кандидат на пост главы НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), которого проталкивает на эту должность министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции "своего человека". Сейчас Ярынич - главный врач Кропивницкого онкодиспансера. Недавно его поймали на вымогательстве взятки у онкопациентов. Очень достойный кандидат для того, чтобы возглавить службу, в распоряжении которой находятся миллиарды средств налогоплательщиков. С адвокатом готовлю заявление в полицию. Меня так легко не испугать", - заявила Супрун.
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Это "общество" не заслуживает лучший жизни.
В лави ЄС пробрались приховані агенти Кремля,але ЧУЙНА пані американка їх Викрила !!
Українці у соцмережах відповіли критикою і "фотожабами" на обговорення нардепами від "Слуги народу" Олександром Корнієнком і Давидом Арахамією зовнішності їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої, щодо якої було вжито слова "робоча, як корабельна сосна"
Еспресо.TV представляє добірку дописів українців із соцмереж.
Так, партію "Слуга народу" користувачі "перейменували" на "Сосна Народу", а діалог Корнієнка та Арахамії представили діалогом "пацанчиків з района".
Також користувачі згадали і слова президента Володимира Зеленського, який цього ж дня назвав далекобійників "засранцями".
"Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна".
"Засранці. Буде боляче. Баба робоча. Корабельна сосна. 300 зустрічей за 4 місяці. Викурити все айкоси. Баба так". Ви прослухали основні меседжі керівництва України за сьогоднішній день. Яке бл* грьобане ганьбище. Гей, дефективні, вам-то хоч смішно?" - пише НикоХунта.У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен"."Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна". У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен".https://espreso.tv/news/2020/06/24/quotganbyschequot_socmerezhi_pro_ocinku_quotslugamyquot_kolegy_allakhverdiyevoyi_yak_quotkorabelnoyi_sosnyquot
піариться на чому може ))))))
Член"ЄС" працює з офісу Медведчука ?
Навіть я не повірю )))