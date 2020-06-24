РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8770 посетителей онлайн
Новости Фото
10 143 66

Супрун заявила, что ее пытались запугать: "С адвокатом готовлю заявление в полицию". ФОТОрепортаж

Бывшая и.о. министра здравоохранения заявила о попытке ее запугать. В автомобиле, куда сел провокатор Супрун увидела человека похожего на экс-нардепа от БПП, члена Европейской Солидарности и кандидата на пост главы НСЗУ Константина Ярынича.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером (23 июня. - Ред.) возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихавши телефон мне в лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать. После этого он побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса Медведчука. Мне удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо других, сидел человек очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, сейчас член партии Европейская Солидарность. Ярынич также кандидат на пост главы НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), которого проталкивает на эту должность министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции "своего человека". Сейчас Ярынич - главный врач Кропивницкого онкодиспансера. Недавно его поймали на вымогательстве взятки у онкопациентов. Очень достойный кандидат для того, чтобы возглавить службу, в распоряжении которой находятся миллиарды средств налогоплательщиков. С адвокатом готовлю заявление в полицию. Меня так легко не испугать", - заявила Супрун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков

Супрун заявила, что ее пытались запугать: С адвокатом готовлю заявление в полицию 01
Супрун заявила, что ее пытались запугать: С адвокатом готовлю заявление в полицию 02
Супрун заявила, что ее пытались запугать: С адвокатом готовлю заявление в полицию 03
Супрун заявила, что ее пытались запугать: С адвокатом готовлю заявление в полицию 04
Супрун заявила, что ее пытались запугать: С адвокатом готовлю заявление в полицию 05

Автор: 

Супрун Ульяна (639) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171) Европейская Солидарность (1052) Ярынич Константин (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію" - Цензор.НЕТ 2022
показать весь комментарий
24.06.2020 09:58
+16
Ти баба хоч робоча?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:57
+14
Надя, людині, яка розділові знаки розставити не здатна, не варто лізти у такі складні галузі, як політика та медицина!
показать весь комментарий
24.06.2020 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Известно!
показать весь комментарий
24.06.2020 10:13 Ответить
Нам плевать,проблемы порохоботских аферистов простой народ не интересует.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:49 Ответить
Ти баба хоч робоча?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:57 Ответить
Эй администратор,это порохобот про твою маму сказал.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:31 Ответить
Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію" - Цензор.НЕТ 2022
показать весь комментарий
24.06.2020 09:58 Ответить
😀
показать весь комментарий
24.06.2020 10:06 Ответить
Высокая поэзия!
показать весь комментарий
24.06.2020 10:11 Ответить
какая муза, такая и поэзия
показать весь комментарий
24.06.2020 10:12 Ответить
"Повзав по соснi", - такой высокий поэтический стиль...
показать весь комментарий
24.06.2020 10:15 Ответить
И твоё развитие на каком уровне?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:26 Ответить
ой, дураак...
показать весь комментарий
24.06.2020 10:27 Ответить
Это какой-то позор - ПРОСТО ПОЗОР
показать весь комментарий
24.06.2020 09:49 Ответить
Я тоже ей об этом говорил.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:11 Ответить
Позор з чешської - увага.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:16 Ответить
И с словацкой тоже
ЗОР- взгляд ( словянский)
Позырать - смотреть
показать весь комментарий
24.06.2020 10:20 Ответить
О, ти знаєш одне слово з чеської мови. І що?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:25 Ответить
Зелена мафія.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:52 Ответить
Да, это тебе не по уютным фейсбучикам всякую бредятину постить, как страшно жЫть)))
показать весь комментарий
24.06.2020 09:55 Ответить
Кому-то смотрю сильно весело, когда нападают на реальных борцов против фарммафии.
Это "общество" не заслуживает лучший жизни.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:46 Ответить
Ой, нападает она...Да эта хиппанутая может только на косяк с дурью нападать, думая, что тот-Ддимми Хендрикс.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:54 Ответить
Типичный представитель 73%-ого стада.
показать весь комментарий
24.06.2020 12:46 Ответить
Ну-ну, не нервничай, 25 процентный, глядишь и ты вместе с ней доживёшь когда-нибудь до кислотного трипа.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:07 Ответить
Кто бы сомневался, что ты в теме... Жаль не в той, что надо для здорового общества.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:28 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2020 13:31 Ответить
Шось не розумію. Пєтін депутат запугав Уляну?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:01 Ответить
Бунт на корабле - путь к крушению.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:17 Ответить
Не зрозумів, тобто міністр Степанов пропихає на посаду в НСЗУ порохобота?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:01 Ответить
ні..
В лави ЄС пробрались приховані агенти Кремля,але ЧУЙНА пані американка їх Викрила !!
показать весь комментарий
24.06.2020 10:34 Ответить
порохосрань обосралась а зе виноват.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:02 Ответить
Надя, людині, яка розділові знаки розставити не здатна, не варто лізти у такі складні галузі, як політика та медицина!
показать весь комментарий
24.06.2020 10:05 Ответить
лукавишь, подонок! суть в том что человек с опг порошнеко нападает на людей.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:14 Ответить
Знову коми не розставлені нормально! Надя, що у тебе за утворення? ПТУ №13?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:41 Ответить
суть в том, что этого подонка выкинут из ЕС - но он УЖЕ отлично вписался в "слуги урода", и даже будет назначен лично вислюком в нужное кресло
показать весь комментарий
24.06.2020 10:48 Ответить
От неправда, не віслюком, а Єрмаком!)))
показать весь комментарий
24.06.2020 10:49 Ответить
а, точно, сорян)) вислюук некогда - оно айкос выкуривает и дегустирует слуг урода))..
показать весь комментарий
24.06.2020 10:52 Ответить
надька ненавидит Пороха только за то, что он наглядно показал - какая она срань, голосовавшая за вислюка оманського)) А тут еще и зашквар вчерашний с обдолбанными зелохом и подкладываемой под него корабельной сосной
показать весь комментарий
24.06.2020 10:47 Ответить
От сосны, от сосны мне, оторви иголочку. (С) Потап.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:16 Ответить
Да так Вам и надо если избрали в президенты зеленую плесень, эти ребята обуют Вас не на один миллиард, допустили жидка к бюджету, они то поумнее дурных хохлов, будете арбайтен на жидов и прокацапскую ********- маргионалы. Скажи кто твой друг(президент) я скажу кто ты такой, вот такая сказочка малята.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:08 Ответить
Путинская блевотина наступает на всех направлениях.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:17 Ответить
Держись, Ульяна!Ё
показать весь комментарий
24.06.2020 10:18 Ответить
"пихавши телефон мне в лицо"
Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію" - Цензор.НЕТ 3910
показать весь комментарий
24.06.2020 10:18 Ответить
"Ганьбище": соцмережі про оцінку "слугами" колеги Аллахвердієвої як "корабельної сосни".
Українці у соцмережах відповіли критикою і "фотожабами" на обговорення нардепами від "Слуги народу" Олександром Корнієнком і Давидом Арахамією зовнішності їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої, щодо якої було вжито слова "робоча, як корабельна сосна"
Еспресо.TV представляє добірку дописів українців із соцмереж.

Так, партію "Слуга народу" користувачі "перейменували" на "Сосна Народу", а діалог Корнієнка та Арахамії представили діалогом "пацанчиків з района".

Також користувачі згадали і слова президента Володимира Зеленського, який цього ж дня назвав далекобійників "засранцями".

"Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна".

"Засранці. Буде боляче. Баба робоча. Корабельна сосна. 300 зустрічей за 4 місяці. Викурити все айкоси. Баба так". Ви прослухали основні меседжі керівництва України за сьогоднішній день. Яке бл* грьобане ганьбище. Гей, дефективні, вам-то хоч смішно?" - пише НикоХунта.У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен"."Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна". У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен".https://espreso.tv/news/2020/06/24/quotganbyschequot_socmerezhi_pro_ocinku_quotslugamyquot_kolegy_allakhverdiyevoyi_yak_quotkorabelnoyi_sosnyquot
показать весь комментарий
24.06.2020 10:18 Ответить
Не на ту напали. Молодець, пані Уляна
показать весь комментарий
24.06.2020 10:18 Ответить
Уже сами на себя нападают!
показать весь комментарий
24.06.2020 10:20 Ответить
Ось і відповідь на питання, чому люди голосували за Голос а не ЄС.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:28 Ответить
Доктор Смерть Супрун створює якусь ГОшку..
піариться на чому може ))))))

Член"ЄС" працює з офісу Медведчука ?

Навіть я не повірю )))
показать весь комментарий
24.06.2020 10:32 Ответить
Супрун -Доктор Смерть не здала паспорт США. Трындуй отсюда. Украина тебе не рада.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:44 Ответить
Странный пост. Может, это фанаты Супрун.. А, может, все не так было...
показать весь комментарий
24.06.2020 10:45 Ответить
Ух порохоботи
показать весь комментарий
24.06.2020 11:12 Ответить
мыла бы пол в амбулатории Детройта было бы спокойней
показать весь комментарий
24.06.2020 12:40 Ответить
 
 