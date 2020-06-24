Задержаны члены преступной группы, которые выманивали у граждан деньги, обещая им вернуть украденное имущество. ФОТОрепортаж

Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и Подольским управлением полиции ГУНП в городе Киеве по результатам спецоперации разоблачены и задержаны пять участников организованной преступной группы, которые наладили схему системного противоправного завладения денежными средствами граждан под видом возвращения похищенного у них имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города Киева.

Уголовное производство расследуется по. ч . 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Как сообщают в прокуратуре, организовал и возглавил преступную группу 37-летний ранее судимый житель Запорожской области, который лично подобрал ее участников из числа своих знакомых и членов семьи. Это жители г. Запорожье, двое из них также имеют судимости.

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Организатор распределял между участниками группы роли, обеспечивал средствами конспирации и устанавливал время и место совершения преступлений.

Так, используя информацию, внесенную в информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины", злоумышленники осуществляли поиск граждан, которые обращались по спецлинии "102" по поводу похищения в них личных вещей на территории Киева, Львова, Одессы, Днепра и других городов страны, в том числе по кражам мобильных телефонов, велосипедов, ценных вещей и т. п.

Сведения о пострадавших и их контакты злоумышленники получали от бывшего сотрудника ГУ НП в Запорожской области.

"В ходе телефонных разговоров с пострадавшими участники преступной группы предлагали последним выкупить похищенные вещи, перечислив деньги на карточные счета или номера мобильных телефонов. Сумма средств, которые злоумышленники требовали якобы за возвращение имущества, колебалась от 3 до 13 тыс. грн.

После подтверждения информации о поступлении средств, злоумышленники выключали свои телефоны, а sim-карты уничтожали. Полученные от потерпевших деньги, мошенники снимали через банкоматы и распределяли между собой", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, ежедневно злоумышленники осуществляли от 5 до 15 звонков пострадавшим. В настоящее время установлено 12 потерпевших.

Во вторнику, 22 июня, на территории г. Запорожье правоохранителями задержан организатор и один из активных участников группы непосредственно во время совершения очередной аферы. В дальнейшем были задержаны еще 3 соучастников преступлений.

По месту жительства задержанных проведены обыски, во время которых изъяты денежные средства, мобильные терминалы, sim-карты нескольких операторов мобильной связи, рамки от уже использованных sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Прокурорами Киевской местной прокуратуры № 7 совместно с работниками Киевского городского управления ДВБ НП Украины принимаются меры по установлению лиц, осуществлявших непосредственное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины".

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.