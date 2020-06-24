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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах в результате резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплено крупнейшее коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок "Добробут".

Как сообщил генеральный директор Калиновского рынка Игр Маслянчук, подтопления базара началось сегодня примерно в час ночи, когда вода из реки Прут, которая находится рядом, начала стремительно выходить из берега, заливая торговые ряды на объекте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, после того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил 5-метровый показатель критической нормы, река подтопила крайние ряды Калиновского рынка.

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Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары со своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.

По сообщению Черновицкого гидрометцентра, пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для Калиновского рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять 6 метров.

В связи со стихией, администрация рынка объявила сегодня выходной день для всех предпринимателей "Калинки" и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

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"Уровень воды по состоянию на 8:00 утра - 5,5 м. Мощность волны с вершины Прута, которая идет на Черновцы за ночь упала. По прогнозу, в пределах города Прут максимально поднимется до 6 метров. Это положительное ожидание, которое радует", - рассказал мэр Черновцов Каспрук.

"Вода продолжает прибывать", - отмечают очевидцы, которые публикуют видео и фото с места событий.

В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать 01
В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать 02
В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать 03
В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать 04
В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать 05

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паводок (294) потоп (336) рынок (532) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+12
Вырубанные буки приводят к потопам на Буковине
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24.06.2020 10:41
+10
Держава існує лише коли треба податки збирати, а як треба населення рятувати і територію боронити, нікого нема, всі пішли в 95-й квартал...
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24.06.2020 10:42
+6
порубаний ліс, проданий зі збитками. такий ось бізнес ((
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24.06.2020 10:36
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Правила форума Совет форумчан
Даешь смартфоны с соотношением сторон экрана и, соответственно, камеры, 49,5:9!
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24.06.2020 10:34 Ответить
Можна було з мішків зробити дамбу по берегу річкі, потім вирити дренажний рів звідки відкачувати воду помпами! Для цього потрібні були активні дії ДСНС, але ніяких дій не було! Шмигаль тільки збирається розробляти заходи по ліквідації наслідків повені, тоді коли вже запізно, коли вже нанесені страшні збитки! Керівництво ДСНС в Чернівецькій області потрібно вигнати, Чечоткіна вигнати, Авакова вигнати! Жирні коти не ловлять мишей! Ми через бездіяльність, нерозторопність та тупість влади несемо страшні збитки!
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24.06.2020 12:16 Ответить
Геніально. Ігорьонь, де дамбу строїти? Ти хоч уявляеш географію того місця?
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24.06.2020 12:56 Ответить
Потрібно було лише повернути смартфон в альбомну орієнтацію.
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24.06.2020 12:57 Ответить
порубаний ліс, проданий зі збитками. такий ось бізнес ((
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24.06.2020 10:36 Ответить
Чому зі збитками? Можна купити гарні стільці в ІКЕА: https://hromadske.ua/posts/dereva-v-***********-karpatah-nezakonno-virubuyut-dlya-stilchikiv-ikea-rozsliduvannya
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24.06.2020 11:23 Ответить
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24.06.2020 13:12 Ответить
ага, акція: заплати за келих пива подвійну ціну - отримай другий безкоштовно. хоча тут виходить потрійна ціна, мінімум
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24.06.2020 11:30 Ответить
У вас в помешканні відсутні меблі з деревини? На земляній підлозі спите?
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24.06.2020 12:53 Ответить
А хто в нас керівник МНС? Я щось його ні разу не бачив.
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24.06.2020 10:40 Ответить
Меньше дерев в Карпатах то більше пляжів в тих хто їх не береже.
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24.06.2020 10:40 Ответить
Вырубанные буки приводят к потопам на Буковине
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24.06.2020 10:41 Ответить
Дурниці. Повені були і будуть. В не залежності від лісу!! Лісу заготовлюють в десятки разів менше, ніж при СРСР..
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24.06.2020 12:55 Ответить
Только уверен,чо при СССР это делали боле грамотно и на место вырубленного что-то сажали молодое. Я не в коем случае не защищаю "концлагер комунистического светлого прошлого", но сейчас тотальный беспредел и наплевательство, ведь бабло подеждает усе.
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24.06.2020 13:11 Ответить
Даремна впевненність, при СРСР рубали більше і саджали менше ніж зараз, саджати почали у 80-х роках.
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24.06.2020 13:22 Ответить
Нет, моя мама родилась перед войной. В школе они сажали лесопосадки.
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24.06.2020 18:23 Ответить
Держава існує лише коли треба податки збирати, а як треба населення рятувати і територію боронити, нікого нема, всі пішли в 95-й квартал...
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24.06.2020 10:42 Ответить
Какое " населення рятувати", частные рынки? Вот хозяева пусть и чухаются или только бабло за аренду гоношить?
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24.06.2020 11:23 Ответить
Ринки податків не платять?
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24.06.2020 12:21 Ответить
Вырубка лесов продолжается. Вот и результат.
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24.06.2020 11:12 Ответить
Про ліси постійно згадують при будь-якій нагоді, чи то засуха, чи то повінь. Не в лісах чи їх відсутності проблема, а в кількості опадів..
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24.06.2020 12:57 Ответить
Забув, хто в нас міністр надзвичайних ситуацій?
Де воно і хто воно?
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24.06.2020 11:24 Ответить
Один тільки біотуалет і виплив, а весь ліс десь безслідно потонув і щез, який жах. Правда в місцевого начальсва оновився парк дорогих власних авто. Немає за що зачепитись.
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24.06.2020 12:03 Ответить
Вчора катався в Волоцець (Міжгір'я), адже потяг не стає ні в Стрію ні у Львові, забирав родичку.
Так підприємсва по лісозаготовці просто завалені деревом, сушарки парують аж з дороги видно, а ще на берегу р. Стрий величезна вантажна машина величезни екскаватором грузили річкове каміння з берега. Так от все ******* місцеві жителі разом з "пацанами в пагонах", та коли на хер винеселе водою у Львів може тоді задумаються ! - но это не точно
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24.06.2020 13:08 Ответить
Те все під крилом і за бабки мєнтів виробляється. Це не припущення, а стопудовий факт!
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01.07.2020 09:12 Ответить
«Дякуйте» теперь Порошенко! Только сейчас люди осознали масштабы катастрофы правления режима Порошенко.
Из-за варварской вырубки лесов, которые осуществляли члены режима Порошенко под пристальным вниманием самого Петра Порошенко, сегодня целые села и города пошли под землю.
Наши Карпаты просто не выдержали варварства этих псевдопатриотов.
В период с 2014 года по 2019 год масштабы вырубки Карпат просто поражали воображения.
Только по официальным данным вырубка леса увеличилась в 1,8 раз по сравнению с домайданным периодом, однако члены режима Порошенко наладили масштабную схему незаконной вырубки.
Из Украины вывозились миллионы тонн древесины под видом дров «длиной в 2 метра» для изготовления мебели в ЕС.
Украинские «дрова» продавались деревообрабатывающим фирмам в Румынии и Венгрии, которые никак не связаны с энергетикой.
Наибольшие объемы дров вывозили хозяйства Гослесагентства, которое возглавлял соратник генпрокурора Юрия Луценко. В то же время, закон о запрете экспорта дров ветировал экс-президент Петр Порошенко.
Спустя 6 лет народ Украины увидел последствия правления этих мерзавцев.
Сегодня села и города Закарпатья и Прикарпатья идут под землю
Уже известно, что всего за 3 дня погибло по меньшей мере 10 людей. Тысячи людей пострадали и это только начало.
Страшно представить, что будет осенью, если даже малейшие летние дожди вызывают такие страшные последствия.
Эксперты отмечают, что за 6 лет правления режима Порошенко было вырублено до 30% Карпат.
Лысые горы и обломки некогда могучих Карпат видны даже со спутника.
Это только начало…
Масштабы коррупции и невиданной жестокости олигарха Порошенко украинцы будут чувствовать на себе по меньшей мере еще 50 лет.
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24.06.2020 13:09 Ответить
Тебе открою секрет, все это делается с 1991 года, так как все падло(на 90%), что сидит в Киеве явлется сексотами ФСБУ(обединенная) и просто выполняют приказы по уничтожению страны, набивая при этом карманы, ведь вся власть и олигархи родом из КПСС и комсомола,им глубоко насрать на людей и страну, ведь бабло уже давно лежит в Израиле и Швейцарии, и самолет заправлен если вдруг чего
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24.06.2020 13:18 Ответить
30 відсотків Карпат? Як ви втікли від санітарів?
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24.06.2020 13:24 Ответить
Знаю, не по-наслышке, копатели бурштыну очень рады такому количеству воды.... Кому война, кому....
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24.06.2020 13:35 Ответить
Побільше лісу рубайте, довбні. Причому свої ж і рубають за гроші. Як писав Шевченко: за шмат гнилої ковбаси і матір рідну продаси. Ось так скрізь, в тому числі й на виборах вибирають за гречку. Уроди!
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24.06.2020 13:52 Ответить
 
 