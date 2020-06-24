В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах в результате резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплено крупнейшее коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок "Добробут".

Как сообщил генеральный директор Калиновского рынка Игр Маслянчук, подтопления базара началось сегодня примерно в час ночи, когда вода из реки Прут, которая находится рядом, начала стремительно выходить из берега, заливая торговые ряды на объекте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, после того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил 5-метровый показатель критической нормы, река подтопила крайние ряды Калиновского рынка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен. ВИДЕО

Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары со своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.

По сообщению Черновицкого гидрометцентра, пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для Калиновского рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять 6 метров.

В связи со стихией, администрация рынка объявила сегодня выходной день для всех предпринимателей "Калинки" и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль срочно вылетел на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. ВИДЕО

"Уровень воды по состоянию на 8:00 утра - 5,5 м. Мощность волны с вершины Прута, которая идет на Черновцы за ночь упала. По прогнозу, в пределах города Прут максимально поднимется до 6 метров. Это положительное ожидание, которое радует", - рассказал мэр Черновцов Каспрук.

"Вода продолжает прибывать", - отмечают очевидцы, которые публикуют видео и фото с места событий.









