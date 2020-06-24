Самый большой гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19 прибыл в Борисполь. ФОТО

Самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 МД доставил в Киев гуманитарный груз из КНР для борьбы с COVID-19. Это самый большой из предоставленных Украине китайской стороной гуманитарных грузов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Только что из КНР самолетом Вооруженных сил Украины доставлен самый большой за этот период гуманитарный груз, который достигает по объему более 125 метров кубических", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в аэропорту "Борисполь" в среду.

В составе гуманитарной помощи - более 1 млн защитных масок, костюмов, дезинфектантов, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации "Alibaba Group" Джеком Ма президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также на Цензор.НЕТ: Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц. ФОТО

Содержание груза будет направлено украинскому ЦОИВ, государственным больницам Киева и других регионов, ряду областных и городских госадминистраций, высшим учебным заведениям, Обществу Красного Креста и другим организациям.



