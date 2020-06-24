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Самый большой гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19 прибыл в Борисполь. ФОТО

Самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 МД доставил в Киев гуманитарный груз из КНР для борьбы с COVID-19. Это самый большой из предоставленных Украине китайской стороной гуманитарных грузов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Только что из КНР самолетом Вооруженных сил Украины доставлен самый большой за этот период гуманитарный груз, который достигает по объему более 125 метров кубических", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в аэропорту "Борисполь" в среду.

В составе гуманитарной помощи - более 1 млн защитных масок, костюмов, дезинфектантов, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации "Alibaba Group" Джеком Ма президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также на Цензор.НЕТ: Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц. ФОТО

Содержание груза будет направлено украинскому ЦОИВ, государственным больницам Киева и других регионов, ряду областных и городских госадминистраций, высшим учебным заведениям, Обществу Красного Креста и другим организациям.

Самый большой гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19 прибыл в Борисполь 01Самый большой гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19 прибыл в Борисполь 02

Самый большой гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19 прибыл в Борисполь 03
Самый большой гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19 прибыл в Борисполь 04

Автор: 

карантин (16729) Китай (2977) гуманитарная помощь (1261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Чому не видно Бубачки на ірадромі?
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24.06.2020 10:45
+6
Сцикло вже там?
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24.06.2020 10:45
+3
спекуляцию для Эпицентра
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24.06.2020 10:49
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Сцикло вже там?
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24.06.2020 10:45 Ответить
Чому не видно Бубачки на ірадромі?
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24.06.2020 10:45 Ответить
оно на самоизоляции.
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24.06.2020 10:48 Ответить
а когда, по мед показаниям она должна закончиться?
ну чтоб благодарные сопля-менники знали, когда будут лицезреть боха
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24.06.2020 10:54 Ответить
это 15 м х 3 м х 2,777 м. если ЭТО самый большой, то что везла "Мрия"?
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24.06.2020 10:47 Ответить
спекуляцию для Эпицентра
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24.06.2020 10:49 Ответить
для справки - объем тентованой фуры - 120 куб.м.
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24.06.2020 10:51 Ответить
Контрабас янелоха!!!
Лично следил, чтобы ни чего не исчезло.
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24.06.2020 11:39 Ответить
Гуманітарні й вантаж доя розпухлих Герег, чи інших олігархів? А мОнік зустрічав "Мрію" зелених мародерів на коронавірусі?
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24.06.2020 10:47 Ответить
і весь цей гуманітарний грух зєбидло продасть обратно Китаю. вже за гроші.
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24.06.2020 10:48 Ответить
подарено преЗЕденту... и ? где помпезная встреча с хорошо выставленным светом и камерами? где благодарность за щедрый и нужный подарок??? а сколько в самоизоляции нужно находиться? весть президентский срок или только год.. второй...высокосный )))))
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24.06.2020 10:52 Ответить
Это откат или взятка ? Китайские товарищи в гуманизме не замечены.
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24.06.2020 10:53 Ответить
взятка. по сути.
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24.06.2020 11:09 Ответить
Вы что, глупые?!
"Мрию" с ништяками для Эпицентра надо было отмазывать от таможни.
А официальную гуманитарку отмазывать не надо.
По этому Бубочки не будет.
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24.06.2020 10:55 Ответить
А что, таможня разве не заплесневела зЕленью?
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24.06.2020 11:47 Ответить
Нанять на пол часа Бубочку вышло дешевле.
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24.06.2020 11:53 Ответить
С бубочкой, то в первый раз, решить вопросы на месте!
Значит канал открыт, цепляешь "ГУМАНИТАРКА" и всё, ни таможни, ни пошлин!
PS: А может и дороже... С легавых требовал $600 тысяч в месяц, через юзика, наверное он (юзик), уже жопой нары греет =)
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24.06.2020 12:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=54ESxSJW8Zw Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст! Но уже дороже
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24.06.2020 11:16 Ответить
Сопля, а шо - взамен? Или хочешь сказать, шо китаезы это все - от чистого сердца?
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24.06.2020 11:39 Ответить
********** !!!
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24.06.2020 11:44 Ответить
Дня через два, окажется что это коммерческий рейс, а Китай и гуманитарий для зЕлохов!
Такое уже было, но всё сработало! "Эпицентр", не пострадал.
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24.06.2020 12:05 Ответить
Скоро, во всех аптеках Украины ...
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24.06.2020 13:42 Ответить
С добрым утром тётя Хая, - Ой-ёй-ёй!
Вам - гум. помощь из Китая. - Ой-ёй-ёй...
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24.06.2020 14:22 Ответить
 
 