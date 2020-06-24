Самый большой гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19 прибыл в Борисполь. ФОТО
Самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 МД доставил в Киев гуманитарный груз из КНР для борьбы с COVID-19. Это самый большой из предоставленных Украине китайской стороной гуманитарных грузов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Только что из КНР самолетом Вооруженных сил Украины доставлен самый большой за этот период гуманитарный груз, который достигает по объему более 125 метров кубических", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в аэропорту "Борисполь" в среду.
В составе гуманитарной помощи - более 1 млн защитных масок, костюмов, дезинфектантов, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации "Alibaba Group" Джеком Ма президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Также на Цензор.НЕТ: Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц. ФОТО
Содержание груза будет направлено украинскому ЦОИВ, государственным больницам Киева и других регионов, ряду областных и городских госадминистраций, высшим учебным заведениям, Обществу Красного Креста и другим организациям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну чтоб благодарные сопля-менники знали, когда будут лицезреть боха
Лично следил, чтобы ни чего не исчезло.
"Мрию" с ништяками для Эпицентра надо было отмазывать от таможни.
А официальную гуманитарку отмазывать не надо.
По этому Бубочки не будет.
Значит канал открыт, цепляешь "ГУМАНИТАРКА" и всё, ни таможни, ни пошлин!
PS: А может и дороже... С легавых требовал $600 тысяч в месяц, через юзика, наверное он (юзик), уже жопой нары греет =)
Такое уже было, но всё сработало! "Эпицентр", не пострадал.
Вам - гум. помощь из Китая. - Ой-ёй-ёй...