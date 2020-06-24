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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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ОМОН задержал в Минске 20 человек из очереди в магазин сувениров с национальной символикой. ВИДЕО

В Минске очередь в магазин сувениров с национальной символикой разогнал ОМОН, задержаны около 20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Внимание! Ненормативная лексика!

 Ранее владелец магазина объявил о его закрытии из-за давления государственных инспекций. Вечером 23 июня около 50 человек выстроились в очередь в магазин, чтобы перед его закрытием раскупить оставшиеся товары и выказать свою поддержку.

Причиной задержания, по информации МВД, стало якобы то, что люди, стоявшие возле магазина, не давали проехать машине. "Чтобы пресечь незаконные действия, которые выражались в блокировке автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для разбирательства", – сообщили в МВД белорусской службе Радио Свобода.

Всего, по информации правозащитного центра "Весна", задержано не менее 20 человек. Среди них – фотокорреспондент агентства БелаПАН Андрей Шавлюга (его отпустили), а также Александр Кузнецов – cтудент БГУ. Он вместе со своими друзьями на собственные деньги запустил на 3D-принтерах печать деталей СИЗ и ИВЛ для медиков, которым необходима была помощь в борьбе с пандемией коронавируса. На государственном телевидении даже выходили о нем сюжеты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей". ВИДЕО

12 июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок с надписью "Псіхо3%". По словам владельца магазина Павла Белоуса, такие футболки – дизайнерская продукция компании "Символ Бай" (Symbal.by). Товары были конфискованы незаконно, считает Белоус, все документы на них в порядке.

ОМОН задержал в Минске 20 человек из очереди в магазин сувениров с национальной символикой 01
Владелец магазина Symbal.by Павел Белоус

В последнее время в интернете можно увидеть, как президента Беларуси Лукашенко называют "Саша 3%": якобы такой его реальный рейтинг в стране.

Павел Белоус рассказал белорусской службе Радио Свобода, что после конфискации футболок в магазин начали ходить проверки. Предписание о прекращении производства выписала санстанция, милиция забрала "на проверку" девять бело-красно-белых флагов. Продолжается проверка налоговой и ОБЭП. Жилищно-коммунальные службы отказываются подключить электричество, хотя оснований отключить его у них никаких нет. Кроме того, Мингорисполком сообщил о якобы анонимных жалобах на плохой запах из магазина. Владелец Symbal.by принял решение его закрыть.

В Минске и других городах Беларуси 19–21 июня прошли одиночные пикеты, "цепочки солидарности" и другие акции. Люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который занимает пост главы его предвыборного штаба. Также они требовали освобождения видеоблогера Сергея Тихановского, которого обвиняют во вмешательстве в работу избирательных комиссий, и проведения в Беларуси честных президентских выборов.

По данным правозащитного центра "Весна", всего на мирных акциях солидарности в Беларуси было задержано более 250 человек. Большинство из них (только в Минске прошло почти четыре десятка судебных процессов) были оштрафованы на суммы от 108 до 1080 белорусских рублей (от 45 до 456 долларов), но были и те, кого суды приговорили к административному аресту. Владимир Михалап из Бобруйска был приговорен к 10 суткам ареста, а Роман Бобров из Орши получил пять суток ареста.

Беларусь (7893) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+23
ось що стається коли люди втрачають свою мову і віру, а вибирають дешеву ковбасу
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24.06.2020 12:31
+12
А сейчас - что происходит в Украине?
Может 73% выбрали Украину, а не дешевую колбасу?
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24.06.2020 12:53
+6
... Йа другой такой страни нє зна-ю
Гдє так во-ольно дишет чі-лавєк!
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24.06.2020 12:28
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... Йа другой такой страни нє зна-ю
Гдє так во-ольно дишет чі-лавєк!
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24.06.2020 12:28 Ответить
А я знаю. І не одну. Лука, Кабай, Туркменбаши та інші - їхні деспоти.
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24.06.2020 12:33 Ответить
путін хоче зкинути Лукашенка і поставити нового проросійського Президента Білорусі щоб об'єднати Білорусь і росію в єдину державу і отримати право далі бути Президентом вже об'єднаної держави! З Лукашенком путін домовитись не зміг, тому почалась операція по усуненню Лукашенка від влади! У Лукашенка дійсно великий рейтинг в Білорусі і тому піар-піар-0акція про 3% підтримки Лукашенка піариться російськими телеканалами та російськими агентами! Далі буде якась провокація проти Лукашенка і силові акції протистояння з поліцією, або просто вбивство Лукашенка кілером! Білорусь входить в період дестабілізації силами путіна, тому Україні потрібно готуватись до відкриття білоруського фронту з путіним! На жаль Генштаб поки що не готує плани по допомозі Білорусі в протистоянні з російськими терористами! А могли б започаткувати спільні військові навчання авіації, політати на Білоруссю, придивитись до орієнтирів, постріляти Вільхою та Нептуном на білоруських полігонах! Може бути так, що білоруські генерали відмовляться нападати на механізовані та танкові колони росіян які будуть заходити в Білорусь і прийдеться застосовувати авіацію, ракетні підрозділи, артилерію, механізовані та танкові підрозділи ЗСУ!
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24.06.2020 12:43 Ответить
Пля днище
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24.06.2020 12:29 Ответить
ось що стається коли люди втрачають свою мову і віру, а вибирають дешеву ковбасу
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24.06.2020 12:31 Ответить
А сейчас - что происходит в Украине?
Может 73% выбрали Украину, а не дешевую колбасу?
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24.06.2020 12:53 Ответить
Да, но Беларусь далеко впереди мутрого украинскага нарота. Такое в Украине невозможно. Судя по видео у вас там 37-й год..
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24.06.2020 13:03 Ответить
А почему бы с Крымом не сравнить?
А почему бы не сопоставить по времени?
Когда Лукашенко начал узурпировать власть, в головах у людей был полный совок, но в Украине же прошло более четверти века...
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24.06.2020 13:05 Ответить
Как бы там ни было, ничего хорошего для Украины и Беларуси от было-нарита (совков) нет. Народ любой страны заслуживает жить так, как голосует на выборах. Из бывшего сэсэсэрэ только страны Балтии стали цивилизованными странами. Им нечего боятся. Они под военной защитой НАТО и экономической защитой ЕС.
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24.06.2020 13:20 Ответить
Разница в том, что для паРаши Украина - "её история", а ВКЛ, как наследие Беларуси, уничтожается до сих пор, т.к. придётся признать, что Орда воевала с федерацией славянских государств. Даже Арестович произнёс, что Вильно - историческое наследие Польши, настолько этими мифами всё пропитано...
Это - огромная разница в самоосознании, когда паРаша бережёт для себя историю Руси и уничтожает историю ВКЛ...
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24.06.2020 13:25 Ответить
Вспомнилось, как пару-тройку десятков лет назад мы с друзьями, возвращаясь из стройотряда через Москву, были "приняты" местными мусорами за то, что, стоя в длиннющей очереди в магазин "Белград", фотографировались!
После расспросов "зачем и почему", нас отпустили, засветив пленку.
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24.06.2020 12:34 Ответить
А ведь пришел "таракан" как непримиримый "борцун" с коррупцией.
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24.06.2020 12:34 Ответить
1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалист в болтологии.
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24.06.2020 12:54 Ответить
***** та Саша 3% ******* фюрери. Але кінець їх вже близько тому і шаленіють!!
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24.06.2020 12:35 Ответить
Ну вы это...русскоязычные бульбаши,БЕЛАРУСАМИ вас язык не позволяет назвать...держитесь там,и хорошего вам настроения.
Будете как в параше молча это все сносить и снимать видосик то никогда с колен не встанете,так и останетесь бульбашами для кацапов.Нация заканчивается там,где забывается родная мова и национальная гордость.А вы и мовы беларусской не знаете(сняетесь),и предков не цените.
Можете отсчитывать дни или даже часы и вы будете белорусским федеральным округом РФии,это в самом оптимальном варианте.
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24.06.2020 12:36 Ответить
Молчал бы ты уже про Беларусь после 21 апреля 2019 года.
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24.06.2020 12:55 Ответить
Запаребрік і Білорусь аднастрана?
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24.06.2020 12:39 Ответить
Так. Саєдіньонноє каралевство. Ща, оркі сваю канстітуцію тока подправят...
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24.06.2020 13:22 Ответить
https://mobile.twitter.com/RitterSuper Antonina1979 ))) https://mobile.twitter.com/RitterSuper @RitterSuper https://mobile.twitter.com/RitterSuper/status/1274372976448876545 20 июн.
У мене такі самі підозри.
Чому опозиція не промовляє бяларуською?
Чи там вже всі її позабували?
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24.06.2020 16:11 Ответить
15 суток за державну символіку.У голови колгоспу зовсім кукуха поїхала.
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24.06.2020 12:41 Ответить
Это же не символика БССР.

В 90-е в Украине тоже можно было за национальную символику загудеть.
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24.06.2020 12:54 Ответить
Петушарии под крышей Авакова уже активно прессуют за украинскую символику в Украине.
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24.06.2020 13:03 Ответить
Кому там хочется , как "в Беларуси" езжайте в гости, поживите.
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24.06.2020 12:50 Ответить
Ну вот так же Лука и коронавирус поборол.
Главное запугать и посадить кого надо - так решается большинство проблем в совковой БССР.
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24.06.2020 12:53 Ответить
страшная ДИЧЬ,шэрыя быки не дремлят!!
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24.06.2020 13:10 Ответить
Пару лет назад купил там бел-чырвона-белы сцяг и привёз в Украину. Потом через год опять приехал в Украину а там как раз в нашем крупном райцентре на халяву в центре выступали "белорусские песняры", которых нанял Медведчук агитировать за ОПЗЖ.
В общем мы стояли с этим Флагом в первых рядах и засветились в местных СМИ... Реакция прикормленых Лукой песняров была минимум - удивление
Не хочу конкретизировать, чтоб не засветить свой фейс тут...
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24.06.2020 13:24 Ответить
диктатура и фашизм
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24.06.2020 14:17 Ответить
а где любители лысого дурака ватного с фразочками типа какой бацька молодец и т.д.?
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24.06.2020 15:02 Ответить
Т.е., получается, Беларусам, в смысле Литвинам, национальности иметь уже нельзя? За национальную символику - дубинкой по башка и в автозак?
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24.06.2020 15:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/KaspHaus

https://mobile.twitter.com/KaspHaus Гильотен https://mobile.twitter.com/KaspHaus @KaspHaus https://mobile.twitter.com/KaspHaus/status/1274372575347474435 20 июн.

Интересно, беларусы точно уверены в том, что, когда Бацьке окончательно снесет крышу, их газпромовский "оппозиционный кандидат" не обратится к Путину с призывом ввести войска?
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24.06.2020 16:03 Ответить
У будь-якому випадку, в Бєларусі мають відбутися масові заворушення під час (після) виборів. Уж ***** то постарається. Цугцванг, - улюблена ********** диспозиція.
Лука, звісно, може придушити (розстріляти) протести, але безальтернативно цим потрапляє на гачок до *****. Захід возмущьон подавлєнієм дємократічєських виступлєній. Лукашенку не буде куди дітися, - він або повністю здасть Бєларусь кацапам, або вони його знищать.
Слідкуйте за подіями.
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24.06.2020 17:40 Ответить
 
 