ОМОН задержал в Минске 20 человек из очереди в магазин сувениров с национальной символикой. ВИДЕО
В Минске очередь в магазин сувениров с национальной символикой разогнал ОМОН, задержаны около 20 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
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Ранее владелец магазина объявил о его закрытии из-за давления государственных инспекций. Вечером 23 июня около 50 человек выстроились в очередь в магазин, чтобы перед его закрытием раскупить оставшиеся товары и выказать свою поддержку.
Причиной задержания, по информации МВД, стало якобы то, что люди, стоявшие возле магазина, не давали проехать машине. "Чтобы пресечь незаконные действия, которые выражались в блокировке автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для разбирательства", – сообщили в МВД белорусской службе Радио Свобода.
Всего, по информации правозащитного центра "Весна", задержано не менее 20 человек. Среди них – фотокорреспондент агентства БелаПАН Андрей Шавлюга (его отпустили), а также Александр Кузнецов – cтудент БГУ. Он вместе со своими друзьями на собственные деньги запустил на 3D-принтерах печать деталей СИЗ и ИВЛ для медиков, которым необходима была помощь в борьбе с пандемией коронавируса. На государственном телевидении даже выходили о нем сюжеты.
12 июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок с надписью "Псіхо3%". По словам владельца магазина Павла Белоуса, такие футболки – дизайнерская продукция компании "Символ Бай" (Symbal.by). Товары были конфискованы незаконно, считает Белоус, все документы на них в порядке.
Владелец магазина Symbal.by Павел Белоус
В последнее время в интернете можно увидеть, как президента Беларуси Лукашенко называют "Саша 3%": якобы такой его реальный рейтинг в стране.
Павел Белоус рассказал белорусской службе Радио Свобода, что после конфискации футболок в магазин начали ходить проверки. Предписание о прекращении производства выписала санстанция, милиция забрала "на проверку" девять бело-красно-белых флагов. Продолжается проверка налоговой и ОБЭП. Жилищно-коммунальные службы отказываются подключить электричество, хотя оснований отключить его у них никаких нет. Кроме того, Мингорисполком сообщил о якобы анонимных жалобах на плохой запах из магазина. Владелец Symbal.by принял решение его закрыть.
В Минске и других городах Беларуси 19–21 июня прошли одиночные пикеты, "цепочки солидарности" и другие акции. Люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который занимает пост главы его предвыборного штаба. Также они требовали освобождения видеоблогера Сергея Тихановского, которого обвиняют во вмешательстве в работу избирательных комиссий, и проведения в Беларуси честных президентских выборов.
По данным правозащитного центра "Весна", всего на мирных акциях солидарности в Беларуси было задержано более 250 человек. Большинство из них (только в Минске прошло почти четыре десятка судебных процессов) были оштрафованы на суммы от 108 до 1080 белорусских рублей (от 45 до 456 долларов), но были и те, кого суды приговорили к административному аресту. Владимир Михалап из Бобруйска был приговорен к 10 суткам ареста, а Роман Бобров из Орши получил пять суток ареста.
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Гдє так во-ольно дишет чі-лавєк!
Может 73% выбрали Украину, а не дешевую колбасу?
А почему бы не сопоставить по времени?
Когда Лукашенко начал узурпировать власть, в головах у людей был полный совок, но в Украине же прошло более четверти века...
Это - огромная разница в самоосознании, когда паРаша бережёт для себя историю Руси и уничтожает историю ВКЛ...
После расспросов "зачем и почему", нас отпустили, засветив пленку.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалист в болтологии.
Будете как в параше молча это все сносить и снимать видосик то никогда с колен не встанете,так и останетесь бульбашами для кацапов.Нация заканчивается там,где забывается родная мова и национальная гордость.А вы и мовы беларусской не знаете(сняетесь),и предков не цените.
Можете отсчитывать дни или даже часы и вы будете белорусским федеральным округом РФии,это в самом оптимальном варианте.
У мене такі самі підозри.
Чому опозиція не промовляє бяларуською?
Чи там вже всі її позабували?
В 90-е в Украине тоже можно было за национальную символику загудеть.
Главное запугать и посадить кого надо - так решается большинство проблем в совковой БССР.
В общем мы стояли с этим Флагом в первых рядах и засветились в местных СМИ... Реакция прикормленых Лукой песняров была минимум - удивление
Не хочу конкретизировать, чтоб не засветить свой фейс тут...
https://mobile.twitter.com/KaspHaus Гильотен https://mobile.twitter.com/KaspHaus @KaspHaus https://mobile.twitter.com/KaspHaus/status/1274372575347474435 20 июн.
Интересно, беларусы точно уверены в том, что, когда Бацьке окончательно снесет крышу, их газпромовский "оппозиционный кандидат" не обратится к Путину с призывом ввести войска?
Лука, звісно, може придушити (розстріляти) протести, але безальтернативно цим потрапляє на гачок до *****. Захід возмущьон подавлєнієм дємократічєських виступлєній. Лукашенку не буде куди дітися, - він або повністю здасть Бєларусь кацапам, або вони його знищать.
Слідкуйте за подіями.