ОМОН задержал в Минске 20 человек из очереди в магазин сувениров с национальной символикой. ВИДЕО

В Минске очередь в магазин сувениров с национальной символикой разогнал ОМОН, задержаны около 20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

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Ранее владелец магазина объявил о его закрытии из-за давления государственных инспекций. Вечером 23 июня около 50 человек выстроились в очередь в магазин, чтобы перед его закрытием раскупить оставшиеся товары и выказать свою поддержку.

Причиной задержания, по информации МВД, стало якобы то, что люди, стоявшие возле магазина, не давали проехать машине. "Чтобы пресечь незаконные действия, которые выражались в блокировке автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для разбирательства", – сообщили в МВД белорусской службе Радио Свобода.

Всего, по информации правозащитного центра "Весна", задержано не менее 20 человек. Среди них – фотокорреспондент агентства БелаПАН Андрей Шавлюга (его отпустили), а также Александр Кузнецов – cтудент БГУ. Он вместе со своими друзьями на собственные деньги запустил на 3D-принтерах печать деталей СИЗ и ИВЛ для медиков, которым необходима была помощь в борьбе с пандемией коронавируса. На государственном телевидении даже выходили о нем сюжеты.

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12 июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок с надписью "Псіхо3%". По словам владельца магазина Павла Белоуса, такие футболки – дизайнерская продукция компании "Символ Бай" (Symbal.by). Товары были конфискованы незаконно, считает Белоус, все документы на них в порядке.



Владелец магазина Symbal.by Павел Белоус

В последнее время в интернете можно увидеть, как президента Беларуси Лукашенко называют "Саша 3%": якобы такой его реальный рейтинг в стране.

Павел Белоус рассказал белорусской службе Радио Свобода, что после конфискации футболок в магазин начали ходить проверки. Предписание о прекращении производства выписала санстанция, милиция забрала "на проверку" девять бело-красно-белых флагов. Продолжается проверка налоговой и ОБЭП. Жилищно-коммунальные службы отказываются подключить электричество, хотя оснований отключить его у них никаких нет. Кроме того, Мингорисполком сообщил о якобы анонимных жалобах на плохой запах из магазина. Владелец Symbal.by принял решение его закрыть.

В Минске и других городах Беларуси 19–21 июня прошли одиночные пикеты, "цепочки солидарности" и другие акции. Люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который занимает пост главы его предвыборного штаба. Также они требовали освобождения видеоблогера Сергея Тихановского, которого обвиняют во вмешательстве в работу избирательных комиссий, и проведения в Беларуси честных президентских выборов.

По данным правозащитного центра "Весна", всего на мирных акциях солидарности в Беларуси было задержано более 250 человек. Большинство из них (только в Минске прошло почти четыре десятка судебных процессов) были оштрафованы на суммы от 108 до 1080 белорусских рублей (от 45 до 456 долларов), но были и те, кого суды приговорили к административному аресту. Владимир Михалап из Бобруйска был приговорен к 10 суткам ареста, а Роман Бобров из Орши получил пять суток ареста.