Полиция обнаружила на трассе Киев-Чоп 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в соседнюю область к бабушке. ФОТО
Сотрудники Макаровского отделения полиции на автодороге Киев-Чоп обнаружили маленького мальчика на велосипеде, который ехал без сопровождения взрослых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.
11-летний мальчик рассказал, что проживает вместе с мамой в столице и без ее ведома решил съездить в Житомирскую область, в гости к бабушке.
"Инспекторы ювенальной превенции позвонили матери искателя приключений. Она понятия не имела, что ее сын находится в Макаровском районе Киевской области, женщина была уверена, что ее ребенок играет во дворе", - говорится в сообщении.
Правоохранители доставили мальчика в отделение полиции, откуда маленького путешественника забрала обеспокоенная мать. К счастью, с ребенком за время "путешествия" ни случилось никакой беды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таким образом с 7 до 14 пользовацца ласипетами у нас запрещено
Айкос покурить ?
Свого часу, в його віці, їздив за надцять кілометрів до місцевого військового аеродрому. Там декілька разів був на волоскє от поімкі бодрим нарядом роти охорони.)))
Отобрать, а потом свидетелей
Застремклись
Этот не пропадет. Молодец.
https://izvestia.kiev.ua/item/show/86855 11-летний ребенок угнал в Испании самолет и с дозаправками прилетел в Париж