Полиция обнаружила на трассе Киев-Чоп 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в соседнюю область к бабушке. ФОТО

Сотрудники Макаровского отделения полиции на автодороге Киев-Чоп обнаружили маленького мальчика на велосипеде, который ехал без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

11-летний мальчик рассказал, что проживает вместе с мамой в столице и без ее ведома решил съездить в Житомирскую область, в гости к бабушке.

"Инспекторы ювенальной превенции позвонили матери искателя приключений. Она понятия не имела, что ее сын находится в Макаровском районе Киевской области, женщина была уверена, что ее ребенок играет во дворе", - говорится в сообщении.

Правоохранители доставили мальчика в отделение полиции, откуда маленького путешественника забрала обеспокоенная мать. К счастью, с ребенком за время "путешествия" ни случилось никакой беды.

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