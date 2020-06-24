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Полиция обнаружила на трассе Киев-Чоп 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в соседнюю область к бабушке. ФОТО

Сотрудники Макаровского отделения полиции на автодороге Киев-Чоп обнаружили маленького мальчика на велосипеде, который ехал без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

11-летний мальчик рассказал, что проживает вместе с мамой в столице и без ее ведома решил съездить в Житомирскую область, в гости к бабушке.

"Инспекторы ювенальной превенции позвонили матери искателя приключений. Она понятия не имела, что ее сын находится в Макаровском районе Киевской области, женщина была уверена, что ее ребенок играет во дворе", - говорится в сообщении.

Правоохранители доставили мальчика в отделение полиции, откуда маленького путешественника забрала обеспокоенная мать. К счастью, с ребенком за время "путешествия" ни случилось никакой беды.

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Полиция обнаружила на трассе Киев-Чоп 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в соседнюю область к бабушке 01

Автор: 

дети (6499) Киев (25554) Нацполиция (16477)


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Топ комментарии
+21
это уже не мальчик, а маленький мужчина
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24.06.2020 13:00
+16
Мальчик на веловсипеде на автодороге. Дальнобойщики велосипедистов практически не замечают - ребёнок был в опасности, без сопровождения взрослых, что тут непонятного? Правильно сделали, что вернули его домой, считай, спасли ему жизнь или, как минимум, сэкономили инвалидность.
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24.06.2020 13:10
+14
менты могли бы и отвезти малого к бабуське в Житомир/область..
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24.06.2020 13:03
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это уже не мальчик, а маленький мужчина
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24.06.2020 13:00 Ответить
Полиция обнаружила на трассе Киев-Чоп 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в соседнюю область к бабушке - Цензор.НЕТ 1582
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24.06.2020 13:00 Ответить
Протокол затримання склали? Чи просто так "доставили у відділок" ?
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24.06.2020 13:02 Ответить
Ну і їхав собі так що??? Мусора ві рішили попіариться, трутні.
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24.06.2020 13:02 Ответить
это преступление вселенского масштаба ! а вдруг он визитки яроша развозил ? ...
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24.06.2020 13:04 Ответить
Мальчик на веловсипеде на автодороге. Дальнобойщики велосипедистов практически не замечают - ребёнок был в опасности, без сопровождения взрослых, что тут непонятного? Правильно сделали, что вернули его домой, считай, спасли ему жизнь или, как минимум, сэкономили инвалидность.
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24.06.2020 13:10 Ответить
ну, можно было бы доставить и до пункта назначения в машине
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24.06.2020 13:31 Ответить
До 14 лет на дорогу низзя. А по тротуарам - от 7 низзя.

Таким образом с 7 до 14 пользовацца ласипетами у нас запрещено
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24.06.2020 13:15 Ответить
так, я давно помітив цей казус в ПДР. виходить діти в найбільш активному віці 12-14 років позбавлені будь-якої законної можливості кататися велосипедами
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24.06.2020 13:25 Ответить
на лисапете можно
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24.06.2020 13:32 Ответить
Самое смешное, что этому парадоксу хз сколько лет. И всем пофиг.
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24.06.2020 13:30 Ответить
То всё фигня, намного хуже то, что в стране отсутствует закон об оружии. И те, кого садят по 263 ст УК, сидят совершенно незаконно, вопреки Конституции, которая ясно требует назвать конкретный закон, нарушенный осуждённым. И это тоже никого не волнует. Оборот гражданского оружия (порядка миллиона единиц) в стране регулируется... ВНУТРЕННИМ мусорским приказом №622... Занавес.
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24.06.2020 17:26 Ответить
во дворе пусть катаюцца
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24.06.2020 13:41 Ответить
Ты имбецил? Нет, не так. Ты - имбецил.
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24.06.2020 13:29 Ответить
В зеленых трусиках с булавой догонял дальнобойщика?
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24.06.2020 13:03 Ответить
менты могли бы и отвезти малого к бабуське в Житомир/область..
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24.06.2020 13:03 Ответить
это нормально. экипирован в дорогу только плохо. и должен знать, шо по "автобанах" на лисапетах не ездють. сегодня есть хорошие карты других, плохих для "зайцевых" дорог, но хороших для велика.
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24.06.2020 13:06 Ответить
так там шикарная широкая асфальтированная обочина - тока катись, а на других дорогах придется по траве скакать рядом с дорогой, потому шо зайцевы у нас везде есть - в любом задрипанном селе штук 5 зайцевых найдется на ржавой евробляхе или жигулях
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24.06.2020 13:28 Ответить
Зная, как с завидной регулярностью дебилы врезаются в стоящие на этих обочинах автомобили, я бы там ехать на велосипеде не рискнул.
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24.06.2020 17:27 Ответить
Мужик!
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24.06.2020 13:06 Ответить
Бо голосував за парАшенка. Ой, пардон, він ще ж неповнолітній.
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24.06.2020 13:19 Ответить
Мені до вподоби, що при слові мужик у вас асоціація з Порошенком. Дуже дякую!
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24.06.2020 13:50 Ответить
Але ж ніде правди діти : кожен хлопчик мріє про такого солоденького пГизидента.
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24.06.2020 13:21 Ответить
Который залазит на корабельную сосну
Айкос покурить ?
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24.06.2020 13:43 Ответить
Хлопець парасольку забув.
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24.06.2020 13:07 Ответить
До Житомирской области уже рукой было подать.
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24.06.2020 13:08 Ответить
шо полиция, шо путешественник)
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24.06.2020 13:08 Ответить
байк годний. Хльопчик дістанцію нє оценіл
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24.06.2020 13:11 Ответить
по-перше сідло виставлено надто низько - на такій довгій дистанції коліна можна вбити за 1 поїздку на все життя. по-друге по трасі варто їхати на шосейніку, а тут важкий, дешевий МТБ, в якому будь-якої миті зламаються гальма або передачі, а жодного ремкомплекту у хлопця звісно немає
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24.06.2020 13:35 Ответить
https://ardis-velo.kiev.ua/ardis-shop/index.php?view=productdetails&virtuemart_product_id=138469&gclid=EAIaIQobChMIiIqvtq-a6gIV1MAYCh0ikwEQEAQYAyABEgLIZPD_BwE велосипед crossride
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24.06.2020 14:44 Ответить
Всё правильно. На трассе могли пацана сбить. Слишком много развелось среди водителей летунов.
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24.06.2020 13:12 Ответить
достаточно мімо фурі проїхати - рібьонка вітром здує
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24.06.2020 13:15 Ответить
не сдует, нибаись
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24.06.2020 13:47 Ответить
Бубачка подав приклад малому.
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24.06.2020 13:13 Ответить
Хороший велосипед...хороший мальчик...любящий бабушку...почему бы и не съездить к ней...
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24.06.2020 13:14 Ответить
Співробітники ювенальної превенції запобігли дестабілізації стабілізєца, усунули загрозу життю зєлєбобіка шляхом затримання малолітнього злочинця, який їхав до таємної явочної квартири в Житомирі, щоб отримати там з рук терористів інфікований коронавірусом-мутантом айкос. Останній шляхом прихованого траспортування в дуплі корабельної сосни мав потрапити на стіл Глави Держави.
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24.06.2020 13:16 Ответить
Том Соер.
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24.06.2020 13:18 Ответить
От і добре.
Свого часу, в його віці, їздив за надцять кілометрів до місцевого військового аеродрому. Там декілька разів був на волоскє от поімкі бодрим нарядом роти охорони.)))
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24.06.2020 13:20 Ответить
Ну, це таке. А от мене у дитинстві від погоні служби охорони врятував винищувач МіГ-29! Коли переслідувачи вже дихали мені в потилицю, я шмигонув під хвіст літака між двома соплами. Оббиваючи коліна, я тоді був вражений наскільки цей літак виявився маленький! І тут охорона допустилася фатальної помилки, повторивши мій шлях. Хлопці були кремезніші за мене і тому просто позастрягали. Поки вони матюкалися, я вискочив біля переднього колеса і не втрачаючи ні хвилини швиденько накивав п'ятами. Гарний скажу я вам літак 😁
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24.06.2020 14:02 Ответить
Дурень малий. Добре, що все добре закінчилось. Хоча його пригоди попереду. Мама, і баба з дідом, про це потурбуються
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24.06.2020 13:25 Ответить
дитячий рожевий світ .
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24.06.2020 13:26 Ответить
Почему шапка белая? И где пирожки и горшочек масла? Менты реквизировали?
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24.06.2020 13:26 Ответить
Правильно, что пацана убрали с трассы. Даже взрослых опытных велосипедистов периодически раскатывают на таких дорогах. Про ребенка и говорить нечего.
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24.06.2020 13:34 Ответить
Воще от ласипидиста на трассах ничего не зависит (при условии, что едет ровно - но это любой пацан умеет).
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24.06.2020 13:41 Ответить
Мусора хотели у пкцана велик
Отобрать, а потом свидетелей
Застремклись
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24.06.2020 13:39 Ответить
Ещё чуть-чуть оставолось парню.
Этот не пропадет. Молодец.
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24.06.2020 13:41 Ответить
Справжній мандрівник росте...
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24.06.2020 14:09 Ответить
Вёз пирожки бабушке.
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24.06.2020 14:15 Ответить
Повезло мальчику, ведь по словам Бубочки там много засранцев-дальнобоев.
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24.06.2020 14:21 Ответить
в его возрасте самолеты угоняют

https://izvestia.kiev.ua/item/show/86855 11-летний ребенок угнал в Испании самолет и с дозаправками прилетел в Париж
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24.06.2020 14:23 Ответить
Козак росте... дай йому боже наснаги у життi///
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24.06.2020 14:24 Ответить
Дегенерати...
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24.06.2020 14:25 Ответить
А Кагарлик і його поліцаїв довго б хлопчик згадував і здригався.
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24.06.2020 14:30 Ответить
 
 