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Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19. ФОТОрепортаж
В морском пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" пограничники Одесского отряда совместно с таможенниками обнаружили скрытые от контроля тесты на COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Во время осмотра грузовика, который прибыл в Украину теплоходом из Турции, погранично-таможенная группа обнаружила скрытые в кабине водителя 95 тестов на COVID-19. Гражданин Турции - водитель автомобиля, скрыл экспресс-тесты под спальным местом. Вероятно, иностранец, учитывая пандемию коронавируса, планировал таким образом подзаработать", - говорится в сообщении.
Тесты на антитела IgM и IgG к вирусу SARS-Cov-2 изъяты работниками таможни, добавили в пресс-службе.
Топ комментарии
+14 житель юговостока
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основной контрабас - наркота, его не нашли
Бо вони зберігались неналежно, в жарі, без холодильника,вібрація. Але можливо то він він як презенти партнерам, для себе , хтось замовив ввезти ,інше. 100 одноразових тестів це як аптечка для трудового міні-колектива, щоб мати картину що коїться всередині
Колеса проверили? Может там героин или кокаин был.
Засранцы одним словом...