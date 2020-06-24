Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19. ФОТОрепортаж

В морском пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" пограничники Одесского отряда совместно с таможенниками обнаружили скрытые от контроля тесты на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время осмотра грузовика, который прибыл в Украину теплоходом из Турции, погранично-таможенная группа обнаружила скрытые в кабине водителя 95 тестов на COVID-19. Гражданин Турции - водитель автомобиля, скрыл экспресс-тесты под спальным местом. Вероятно, иностранец, учитывая пандемию коронавируса, планировал таким образом подзаработать", - говорится в сообщении.

Тесты на антитела IgM и IgG к вирусу SARS-Cov-2 изъяты работниками таможни, добавили в пресс-службе.











