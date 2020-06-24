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Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19. ФОТОрепортаж

В морском пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" пограничники Одесского отряда совместно с таможенниками обнаружили скрытые от контроля тесты на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время осмотра грузовика, который прибыл в Украину теплоходом из Турции, погранично-таможенная группа обнаружила скрытые в кабине водителя 95 тестов на COVID-19. Гражданин Турции - водитель автомобиля, скрыл экспресс-тесты под спальным местом. Вероятно, иностранец, учитывая пандемию коронавируса, планировал таким образом подзаработать", - говорится в сообщении.

Тесты на антитела IgM и IgG к вирусу SARS-Cov-2 изъяты работниками таможни, добавили в пресс-службе.

Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 01
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 02
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 03
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 04
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 05
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 06

карантин (16729) Турция (3379) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Чем он хуже Эпицентра?
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24.06.2020 13:27
+13
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1641
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24.06.2020 13:22
+10
Контрабанда в особо мелких размерах карается по закону. В отличие от особо крупных размеров.
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24.06.2020 13:32
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Вот же "засранец"!!
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24.06.2020 13:21 Ответить
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1641
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24.06.2020 13:22 Ответить
волонтер?)
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24.06.2020 13:23 Ответить
меценат? гумпомощь? )))))
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24.06.2020 13:23 Ответить
прикрытие
основной контрабас - наркота, его не нашли
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24.06.2020 13:37 Ответить
Чем он хуже Эпицентра?
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24.06.2020 13:27 Ответить
Контрабанда в особо мелких размерах карается по закону. В отличие от особо крупных размеров.
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24.06.2020 13:32 Ответить
Молодець.
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24.06.2020 13:28 Ответить
"таможенная группа обнаружила скрытые в кабине водителя 95 тестов на COVID-19" - это новость? Нашли контрабандиста, что вез меньше сотни тестов..
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24.06.2020 13:33 Ответить
Роздавити їх бульдозером !
Бо вони зберігались неналежно, в жарі, без холодильника,вібрація. Але можливо то він він як презенти партнерам, для себе , хтось замовив ввезти ,інше. 100 одноразових тестів це як аптечка для трудового міні-колектива, щоб мати картину що коїться всередині
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24.06.2020 13:36 Ответить
зеленые 980 тн масок вывезли в начале эпидемии и ничего ....а тут супер контрабанда
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24.06.2020 13:37 Ответить
Это народец дерьмовый наживается друг на друге, шкуру сдирают.
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24.06.2020 13:38 Ответить
турецкий засранец...своих девать некуда...
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24.06.2020 13:40 Ответить
У фокусников это отвлечь внимание.
Колеса проверили? Может там героин или кокаин был.
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24.06.2020 13:41 Ответить
Дальнобойщики - они такие.
Засранцы одним словом...
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24.06.2020 13:43 Ответить
а шо? тести - запріщьонка?
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24.06.2020 13:52 Ответить
Победа! Всем мусорам и погранцам генеральские погоны!
Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9808
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24.06.2020 13:57 Ответить
Хех. 95 тестів можна було купити дешевше. Але митниця бдіт!
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24.06.2020 14:05 Ответить
Ну и шо, кому он помешал?
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24.06.2020 14:09 Ответить
Скотыняка такая, как он мог! Тесты!
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24.06.2020 14:30 Ответить
Видимо хотел продать дешевле, чем закупает доктор-смерть Степанов.
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24.06.2020 14:41 Ответить
Скоти ...Як це так хтось посмів в Україну тести ввозити, а не вивозити. та ще й без супроводу великого зе. Тьфу...
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24.06.2020 14:49 Ответить
Это чтоб сосны проверять... Корабельые...
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24.06.2020 15:48 Ответить
 
 