Паводок возле Калуша смыл мост, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет. ФОТО
Вода разрушила мост через реку Лимница, соединявший село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотынь. После сильного наводнения 2008 года восстановление этого моста заняло у местных властей 7 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".
Этот мост уже был разрушен наводнением в 2008 году. Несколько лет жителям сел приходилось добираться до Калуша через Добровляны или Вестовую.
На восстановление моста понадобилось семь лет. В октябре 2015 года состоялось торжественное открытие и освящение нового пешеходного моста.
Открытие моста в 2015 году
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