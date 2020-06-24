Паводок возле Калуша смыл мост, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет. ФОТО

Вода разрушила мост через реку Лимница, соединявший село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотынь. После сильного наводнения 2008 года восстановление этого моста заняло у местных властей 7 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".

Этот мост уже был разрушен наводнением в 2008 году. Несколько лет жителям сел приходилось добираться до Калуша через Добровляны или Вестовую.

На восстановление моста понадобилось семь лет. В октябре 2015 года состоялось торжественное открытие и освящение нового пешеходного моста.

Открытие моста в 2015 году

Смотрите на Цензор.НЕТ: Шмыгаль о паводке на Прикарпатье: Ситуация критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года. ВИДЕО