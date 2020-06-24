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Новости Фото Арест Волги Паводки на Западной Украине
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Паводок возле Калуша смыл мост, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет. ФОТО

Вода разрушила мост через реку Лимница, соединявший село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотынь. После сильного наводнения 2008 года восстановление этого моста заняло у местных властей 7 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".

Этот мост уже был разрушен наводнением в 2008 году. Несколько лет жителям сел приходилось добираться до Калуша через Добровляны или Вестовую.

Паводок возле Калуша смыл мост, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет 01

На восстановление моста понадобилось семь лет. В октябре 2015 года состоялось торжественное открытие и освящение нового пешеходного моста.

Паводок возле Калуша смыл мост, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет 02

Открытие моста в 2015 году

Смотрите на Цензор.НЕТ: Шмыгаль о паводке на Прикарпатье: Ситуация критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года. ВИДЕО

Автор: 

Волга (179) Калуш (49) мост (1028) паводок (294) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+47
закройте его в подвале. везде, где побывает-беда!
Паводок смысл мост возле Калуша, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет - Цензор.НЕТ 4237
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24.06.2020 13:45
+23
Качественно восстановили.
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24.06.2020 13:43
+13
7 лет строили? Да там моста всего ничего, представляю сколько на нем распилили бабла.
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24.06.2020 13:56
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Качественно восстановили.
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24.06.2020 13:43 Ответить
А попадание метеорита не надо было предсмотреть?
Стихия потому и назвается стихией...
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24.06.2020 14:07 Ответить
Не передёргивай.
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24.06.2020 14:11 Ответить
Так это обычное явление!? А я -то думал. Тогда, да, цунами не предусмотрели.
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24.06.2020 14:12 Ответить
В тех краях, вообще-то, да.
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24.06.2020 17:22 Ответить
Мост же пять лет стоял и никто не предъявлял претензий...
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24.06.2020 17:25 Ответить
Просто кадило некошерное.
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24.06.2020 16:39 Ответить
Неужто плохо освятили?))
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24.06.2020 13:43 Ответить
закройте его в подвале. везде, где побывает-беда!
Паводок смысл мост возле Калуша, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет - Цензор.НЕТ 4237
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24.06.2020 13:45 Ответить
лучче б оно сёдня к путлу съездило...
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24.06.2020 14:04 Ответить
7 лет... Где мы? В жо...
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24.06.2020 13:46 Ответить
Так это на нем ещё Жулька зарабатывала.
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24.06.2020 13:48 Ответить
Зато покрасили патриотично, а качество это дело десятое.))
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24.06.2020 13:54 Ответить
7 лет строили? Да там моста всего ничего, представляю сколько на нем распилили бабла.
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24.06.2020 13:56 Ответить
ну так рыгианалы строили, и то недостроили до конца
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24.06.2020 14:04 Ответить
КОНЕЧНО СТРОИТЕЛИ БРАК ПОНАСТРОИЛИ И ПОЛОВИНА МАТЕРИАЛОВ РАЗВОРОВАЛИ И ХОТЯТ ИМЕТЬ МОСТ!! ДАЖЕ НА ФОТО ВИДНО, ЧТО РАЗМЫЛО КАК РАЗ СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА И МАТЕРИКОВОГО БЕРЕГА! КОТОРУЮ ВЫПОЛНИЛИ ИЗ ДАРМОВОГО, ДЕШЁВОГО МЕСТНОГО ГРАВИЯ РАЗМЕРАМИ С ГУСИНОЕ ЯЙЦО!! КОНЕЧНО ТАКИЕ КАМЕШКИ, МОЩНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЗА ПАРУ МИНУТ И РАЗМЫЛО!!, А ТАКИЕ РАБОТЫ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ КАМНЕМ- БУТОМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО ГРАНИТА -БАЗАЛЬТА, КАМНЯМИ ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ, ВЕСОМ 200-400 КГ И БОЛЕЕ , ЗАТЕМ, ВСЁ ЩЕЛИ РАСКЛИНЦЕВАТЬ БОЛЕЕ МЕЛКОЙ ФРАКЦИЕЙ БУТА И СТОЯЛ БЫ ЭТОТ МОСТ СТО ЛЕТ!!... ВОРЫ !! ВЕЗДЕ В УКРАИНЕ ЧИНОВНИКИ ВОРЫ!! ИНТЕРЕСНО ПРОСТО КАКУЮ ПРИЧИНУ РАЗМЫВА МОСТОВОГО СОПРЯЖЕНИЯ НАЗОВУТ МЧСНИКИ АВАКОВА!! ИЛИ ОНИ ВСЕ В ОДНОЙ ВОРОВИТОЙ БАНДЕ!!!
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24.06.2020 13:57 Ответить
заголовки все смешнее....
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24.06.2020 13:58 Ответить
Конєшно же віноват Порох. Ето же он собствєнноручно єво проектіровал, строіл, інспєктіровал і прінімал в експлуатацию. Мудрий нарід тут ніпрічьом.
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24.06.2020 14:08 Ответить
Во-первых, мост закончили в 2015 году. Во-вторых, предполагают, что уЗеленские найдут причину - куда исчезли 300 Миллиардов Гривен в 2019 году и куда исчезли выделенные на борьбу с коронавирусом.
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24.06.2020 14:10 Ответить
Велике будівництво від Зеленського почалося?
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24.06.2020 14:02 Ответить
Напевно , треба рубати більше лісів ! Треба вирубати всі ліси !
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24.06.2020 14:02 Ответить
Нужно отселять людей на Донбасс.Там засухи.
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24.06.2020 14:06 Ответить
Там рубить нечего, только защитки. Не дураки же они в самом деле, чтобы туда ехать.
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24.06.2020 14:09 Ответить
Нужно было вовремя перила подкрашивать!
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24.06.2020 14:07 Ответить
Природа способствует отмывать деньги
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24.06.2020 14:07 Ответить
Главное не количество (лет восстановления), а качество. Вот и результат. Всё, по радиции сперли куда надо "нуждные люди".
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24.06.2020 14:08 Ответить
отвєточка.Природа вона така. Не пробачає знущань. Це не печерський суд. Не відкупишся.
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24.06.2020 14:12 Ответить
Так бывает мост откроют, гром оркеста, феерверк, а потом его закроют после дождика в четверг.
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24.06.2020 14:27 Ответить
эти мосты мешают нам жить
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24.06.2020 14:43 Ответить
Ничего, поможем опять. Та и лесов на Днепропетровщине побольше, чем в Прикарпатье...
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24.06.2020 15:06 Ответить
Ничего, вода уйдет, все восстановят, выплатят всем компенсации, распилят деньги на восстановление, мы опять за все заплатим, а долбанные гуцулы опять будут вырезать лес.
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24.06.2020 15:26 Ответить
Хуже уже не будет
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24.06.2020 16:05 Ответить
корабельная сосна
гоп ца ца
гоп ца ца
будет выкурен айкос
гуп ца сос
гуп ца сос
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24.06.2020 17:12 Ответить
Смывание денег)
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24.06.2020 17:47 Ответить
 
 