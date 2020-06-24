"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием. ФОТО

В Перми неизвестные люди с флагом Другой России вывесили баннер против поправок в конституцию, который призывает бойкотировать голосование. Внимание! В новости присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает канал в Telegram "Прямое действие", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на месте была найдена листовка со следующим содержанием: "Хватит поддерживать идиотские выдумки обезумевшего старика! В Российской Федерации никогда не существовало института выборов! Следовательно политика везде, но только не на участках голосования!

Участие в голосовании – признание правильности постановки вопроса и легитимности системы вообще. Это попытка диалога с режимом, игра по его правилам, но режим понимает только язык силы. Никто не отдаст вам власть и собственность просто так.

Вместо того, чтобы снова идти обманываться - спутаем карты мухлежникам! Настоящей оппозиции нужна низкая явка - нам нужно последовательно доказывать нелегитимность этой власти.

Смысл поправок - вечное правление В.В. Путина. Бойкот - первый шаг к возвращению политической жизни в России."

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В России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.