"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием. ФОТО
В Перми неизвестные люди с флагом Другой России вывесили баннер против поправок в конституцию, который призывает бойкотировать голосование. Внимание! В новости присутствует ненормативная лексика.
Об этом сообщает канал в Telegram "Прямое действие", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на месте была найдена листовка со следующим содержанием: "Хватит поддерживать идиотские выдумки обезумевшего старика! В Российской Федерации никогда не существовало института выборов! Следовательно политика везде, но только не на участках голосования!
Участие в голосовании – признание правильности постановки вопроса и легитимности системы вообще. Это попытка диалога с режимом, игра по его правилам, но режим понимает только язык силы. Никто не отдаст вам власть и собственность просто так.
Вместо того, чтобы снова идти обманываться - спутаем карты мухлежникам! Настоящей оппозиции нужна низкая явка - нам нужно последовательно доказывать нелегитимность этой власти.
Смысл поправок - вечное правление В.В. Путина. Бойкот - первый шаг к возвращению политической жизни в России."
В России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.
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Впрочем в Гааге расскажут.
Быдло мычит от избытка любви к *****.
https://mobile.twitter.com/AlexSweden85 AlexSweden https://mobile.twitter.com/AlexSweden85 @AlexSweden85 https://mobile.twitter.com/AlexSweden85/status/1275016433743867907 22 июн.
Отец работал в кгб при ссср. Имел доступ к некоторым архивам закрытым.
Говорил из того что шокировало с отчетов, как чекисты переодевались в форму оун-упа,влетали в хаты и расстреливали всех кто в доме,и детей, оставляли живого 1-го чтоб рассказывал про зверства бандер.
https://mobile.twitter.com/Oak_Tank Дубовый танк https://mobile.twitter.com/Oak_Tank @Oak_Tank https://mobile.twitter.com/Oak_Tank/status/1275123064079110145 22 июн.
То же самое мне рассказывал знакомый, его отец служил в СМЕРШ.
Дед моего друга служил в войсках НКВД на Западной Украине.
До самой смерти в начале 90х спал с топором под руками и огромным псом в доме. Все ждал, что за ним придут.
https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni Людвиг Аристархович https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni @yvklDLFP0FHG2Ni https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni/status/1275028078109081600 22 июн.
Кгб - фсб - преступная организация. Банда мошенников на доверии и убийц. После смены режима сразу же будет объявлена таковой. Как в своё время гестапо было признано преступной организацией. Каждый служащий - от уборщицы до генералов, - будет обязан доказывать свою невиновность.
Нация-Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
Из общности у них разве что территория, которую под шумок захватили то ли у Китая, то ли у других азиатов, то ли у всех, кто под руку подвернулся в своё время. Язык-нет, экономическая общность-нет, а уж общность культуры тут и вовсе не причём: "Пушкин наше всё"(потомок абиссинского еврея к слову) в применении к скульптору петухов выглядит откровенно нелепо. Нет у них нации и всё тут.
финно-угорский народ Московии, коренное население Республики Коми и Пермского края (Коми-Пермяцкий автономный улус московской орды)
Там намечается заварушка куда покруче чем в Сирии. И турки оказались под перекрёстным огнём.
Китайцы до рф не дойдут, там Сибирь буфером выступает.
https://censor.net/ua/photo_news/3096381/viyiskovyyi_zlochynets_i_brehun_u_tsentri_permi_do_stovpa_pryvyazaly_opudalo_putina_foto
В перекладі з фінно-угорської "пєрмь" ("пєрья-маа"), - означає "далека земля".