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"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием. ФОТО

В Перми неизвестные люди с флагом Другой России вывесили баннер против поправок в конституцию, который призывает бойкотировать голосование. Внимание! В новости присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает канал в Telegram "Прямое действие", передает Цензор.НЕТ.

Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй! - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием 01

Отмечается, что на месте была найдена листовка со следующим содержанием: "Хватит поддерживать идиотские выдумки обезумевшего старика! В Российской Федерации никогда не существовало института выборов! Следовательно политика везде, но только не на участках голосования!

Участие в голосовании – признание правильности постановки вопроса и легитимности системы вообще. Это попытка диалога с режимом, игра по его правилам, но режим понимает только язык силы. Никто не отдаст вам власть и собственность просто так.

Вместо того, чтобы снова идти обманываться - спутаем карты мухлежникам! Настоящей оппозиции нужна низкая явка - нам нужно последовательно доказывать нелегитимность этой власти.

Смысл поправок - вечное правление В.В. Путина. Бойкот - первый шаг к возвращению политической жизни в России."

Читайте также: Принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма, - в МИД Украины ответили на заявления Клишаса

В России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.

Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй! - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием 02

путин владимир (31287) россия (95585)


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Топ комментарии
+21
А в это время в Украине...
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием - Цензор.НЕТ 3596
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24.06.2020 15:32
+16
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием - Цензор.НЕТ 7409
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24.06.2020 15:39
+14
Они кричали тогда, когда нефть была 100$ за бочку. Теперь им тот крым до сраки...
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням - Цензор.НЕТ 7223
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24.06.2020 15:57
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ха, судя по флагу - то поклонники лимонова, бывшего другана фуйла?))
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24.06.2020 15:31 Ответить
видео в ютубе есть как под этим флагом дикари кричат "нам мало крыма"
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24.06.2020 15:36 Ответить
Они кричали тогда, когда нефть была 100$ за бочку. Теперь им тот крым до сраки...
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням - Цензор.НЕТ 7223
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24.06.2020 15:57 Ответить
А в это время в Украине...
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием - Цензор.НЕТ 3596
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24.06.2020 15:32 Ответить
быдло трезвеет. приЗЕденышу недоверие уже больше 50%, и самое резкое падение
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием - Цензор.НЕТ 3092
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24.06.2020 15:40 Ответить
Это невозможно. Такой власти как у Зебила, не было ни у одного украинского президента. И вряд ли будет .
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24.06.2020 16:00 Ответить
Картинку в кремле напечатали ! ))
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24.06.2020 17:59 Ответить
голосуй не голосуй, все равно получишь ...
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24.06.2020 15:35 Ответить
Судячи по матюку, на українців не подумають.
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24.06.2020 15:36 Ответить
В параше уже краски на полное имя Ху*ло не хватило?
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24.06.2020 15:37 Ответить
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием - Цензор.НЕТ 7409
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24.06.2020 15:39 Ответить
ХОЧУ ТАКУЮ ЛА ЛА ЛА ЛА
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24.06.2020 16:29 Ответить
Здесь два в одном: и футболка, и проверка зрения у ватников.
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24.06.2020 18:43 Ответить
так то лімоновці хочуть поміняти шило на швайку - хто б не був при владі в кремлі - воно буде ******. Навіть найопозиційніший Льоша Нахальний не віддасть бутєрброд(С), бо такая карова нужна самому (С)
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24.06.2020 15:37 Ответить
Рифма в точку.
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24.06.2020 15:38 Ответить
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием - Цензор.НЕТ 8991
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24.06.2020 15:39 Ответить
Так всю Украину кормили, недоедали бедолаги, шо и у них самих и у их ****** жопы шире чемоданов.
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24.06.2020 20:07 Ответить
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием - Цензор.НЕТ 2893
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24.06.2020 15:42 Ответить
когда в дурдоме, с больной ваты, врач начал снимать и мерять её ботинки, вата обеспокоилась, насторожилась и стала подозревать, что врач режил сбежать
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24.06.2020 15:42 Ответить
Нацболы.
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24.06.2020 15:43 Ответить
нукуя те та техныка... в раю?
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24.06.2020 15:47 Ответить
Що за парад?
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24.06.2020 15:53 Ответить
А ветеринары были ну просто конфетки, совсем не старые. Вот что двухнедельная обсервация делает!
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24.06.2020 15:54 Ответить
А Ленин такой токсичный, что обгородили его зиккурат со всех сторон.
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24.06.2020 15:56 Ответить
Потёмкинская деревня у москалей хорошо получается.
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24.06.2020 15:48 Ответить
А бутылки, бутылки то были?
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24.06.2020 15:49 Ответить
Ага, т34 из пном-пеня.
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24.06.2020 15:49 Ответить
А Буки какие красавы?
Впрочем в Гааге расскажут.
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24.06.2020 15:58 Ответить
ммм...
Быдло мычит от избытка любви к *****.
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24.06.2020 15:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/AlexSweden85

https://mobile.twitter.com/AlexSweden85 AlexSweden https://mobile.twitter.com/AlexSweden85 @AlexSweden85 https://mobile.twitter.com/AlexSweden85/status/1275016433743867907 22 июн.
Отец работал в кгб при ссср. Имел доступ к некоторым архивам закрытым.

Говорил из того что шокировало с отчетов, как чекисты переодевались в форму оун-упа,влетали в хаты и расстреливали всех кто в доме,и детей, оставляли живого 1-го чтоб рассказывал про зверства бандер.
https://mobile.twitter.com/Oak_Tank Дубовый танк https://mobile.twitter.com/Oak_Tank @Oak_Tank https://mobile.twitter.com/Oak_Tank/status/1275123064079110145 22 июн.
То же самое мне рассказывал знакомый, его отец служил в СМЕРШ.

Дед моего друга служил в войсках НКВД на Западной Украине.
До самой смерти в начале 90х спал с топором под руками и огромным псом в доме. Все ждал, что за ним придут.
https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni Людвиг Аристархович https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni @yvklDLFP0FHG2Ni https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni/status/1275028078109081600 22 июн.
Кгб - фсб - преступная организация. Банда мошенников на доверии и убийц. После смены режима сразу же будет объявлена таковой. Как в своё время гестапо было признано преступной организацией. Каждый служащий - от уборщицы до генералов, - будет обязан доказывать свою невиновность.
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24.06.2020 15:45 Ответить
Умные ребята. Но уже слишком поздно.
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24.06.2020 15:50 Ответить
Эти "умные ребята"- лимоновцы открыто вербовали наемников на Донбасс в 2014-2016. Бородай - из этих "умных ребят".
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24.06.2020 16:03 Ответить
#Какая разница, если все они там-касабы?Ну, пусть будет звучать как умные касабы, разницы в этом не вижу.
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24.06.2020 16:05 Ответить
Хороший(умный) русский - это который не дышит.
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24.06.2020 16:09 Ответить
С какого перепуга они рузьке вообще?Не знаю такого народа/этноса/нации как "гусский нагод". Касабы или мокша или как их там, но гусские они примерно такие же, как тонтон-макуты.
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24.06.2020 16:11 Ответить
С такого, шо время этнических наций давно прошло, это анахронизм. Теперь есть нации в политическом смысле.Первый убитый на Майдане Нигоян и первый убитый на Донбассе воин ЗСУ Иванов - оба Украинцы. Так же точно и *****, шойга, рамзанка дыров, соловьев-шапиро и максим шевченко - все одинаково русские. Копаться в генах и измерять формы черепов - занятие для ученых.
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24.06.2020 16:19 Ответить
Только вопрос в том, а являются ли они вообще нацией?
Нация-Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.

Из общности у них разве что территория, которую под шумок захватили то ли у Китая, то ли у других азиатов, то ли у всех, кто под руку подвернулся в своё время. Язык-нет, экономическая общность-нет, а уж общность культуры тут и вовсе не причём: "Пушкин наше всё"(потомок абиссинского еврея к слову) в применении к скульптору петухов выглядит откровенно нелепо. Нет у них нации и всё тут.
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24.06.2020 16:28 Ответить
Это уже другой вопрос. Сами себя они считают единой нацией - барабан им на шею и попутного "Томагавка" в дупу, нехай всем стадом отвечают за преступления их фюрера, лидера их нации. Были бы умнее - давно бы разбежались по своим маленьким национальным углам, вывесили бы свои нац. флаги, и оставили бы московию отдуваться в одиночку. Но раз им хочется быть вЯЯликой(т.е. - большой) нацией - нехай все вместе и огребают больших звиздюлей.
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24.06.2020 16:38 Ответить
Не очень я уверен, что сами они себя считают. Центр этого несуразного объединения территорий может и считает. Довелось почитать недавно про их окраины, там довольно весело, в Туве например можно и в морду получить за "я-гусский!". Да и разбежаться не сильно могут, "вход в *********-рубель, выход-два". Так все вместе и накроются тазиком.
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24.06.2020 16:45 Ответить
Тыва не показатель. Их присоединили, если память не изменяет, в конце 1940-х, они еще Гитлеру войну обьявляли как суверенное гос-во. Но ты в одном прав - разбираться в их умозаключениях смысла нет, лишь бы они все разом получили заслуженных люлей.Амен.
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24.06.2020 16:57 Ответить
Пусть не Тыва, а тот же Татарстан например, который всегда был "дурным" примером для их идиотского единства. Денег не станет-начнут рассыпаться по этническим границам. Хотя, в сущности всё равно по каким. Главное, чтобы сюда как можно меньше лезли.
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24.06.2020 17:01 Ответить
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням - Цензор.НЕТ 9635
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24.06.2020 15:51 Ответить
скажите им , кто с ними общается, пусть расслабятся, они уже проголосовали.
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24.06.2020 16:34 Ответить
"давайте, рідненькі, виручайте!" А. Кабаєва
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24.06.2020 15:51 Ответить
Коми, коми-зыря́не, зыря́не; коми-коми йöз; комийас, коми-морт, коми-войтыр.
финно-угорский народ Московии, коренное население Республики Коми и Пермского края (Коми-Пермяцкий автономный улус московской орды)
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24.06.2020 15:58 Ответить
Не согласен! УЖЕ слишком много украинской крови пролито вами, сволочами! ***** вам навсегда!
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24.06.2020 16:01 Ответить
турок Эрдоганенко знатно накосил каSSабов в Ливии, остатки наёмников сбежали в Египет, путло влез своими кровавыми сапогами в Северную Африку и уже втягивает египтян в войну с турками на территории Ливии, как всегда... под видом "братской помощи" - "легитимному" правительству
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24.06.2020 16:01 Ответить
Египет заявил что не позволит туркам захватить порт Сирт, и готов воевать за это (да собственно уже наносит авиаудары по протурецким силам вместе с РФ). Турки напротив заявили что именно Сирт захватывать и собираются. Россия туда уже влезла. А вот теперь турки ещё и Франции дорогу перешли, чуть не вступили в бой с их кораблём. Франции действия Турции в Ливии тоже не нравятся.

Там намечается заварушка куда покруче чем в Сирии. И турки оказались под перекрёстным огнём.
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24.06.2020 16:09 Ответить
Никто авиаудары не наносит, это брехня от ********.
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24.06.2020 16:15 Ответить
А зачем Египет туда авиацию перебросил? Для прикола?
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24.06.2020 16:18 Ответить
Чтобы турки их посбивали.
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24.06.2020 17:07 Ответить
Вата, которая против ***** - это вата за какого-нибудь другого *****.
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24.06.2020 16:02 Ответить
Еще в 2014 году Борис Немцов сказал, что "Это очень психически больной человек. Санитары и уколы с утра до вечера - вот, что ему нужно!". Поэтому поддерживаем "Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!"
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24.06.2020 16:03 Ответить
Навсегда ***** этим негодяям!
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24.06.2020 16:09 Ответить
Raske molodyje liudi ot 18 do 24 let tolko 10% poderzyvajet putlera.Bolsinstvo kto ego poderzyvajet pensionery ,daze strano pensiji tam gde to 60-80 evro zyvut nicyte sobirajet produkti musornix ******* no putler im podxodit.
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24.06.2020 16:06 Ответить
24 червня 1812 року «Велика армія» Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 610 тисяч військовослужбовців, перетнула ріку Німан i вторглась на територію Росії. ....Мабудь 26 червня 2029 року найбільша військова сила Кiтая вторгниця на територію Росії. Московия хоть поймёт как это было тяжело буферным государствам Украины и Беларуси
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24.06.2020 16:09 Ответить
https://censor.net/user/326221
Китайцы до рф не дойдут, там Сибирь буфером выступает.
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24.06.2020 16:17 Ответить
А в чем так тяжело Белоруссии?
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24.06.2020 16:20 Ответить
Немцы,французы и московская Орда ходии туды сюды по землям Беларуси и Украины и всё уничтожали на своём пути
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24.06.2020 17:11 Ответить
Якщо спіймають,то,боюсь,двушечкою не відбудуться...
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24.06.2020 17:03 Ответить
***** уже давно підписало своє абнулєніє. Голосуватимуть тільки за 1-ю статтю, в якій а ні слова про *****.
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24.06.2020 17:49 Ответить
За опудало ***** в Пермі досі, вже третій рік, судять трьох активістів. Хоча визнає свою участь лише один з них.
https://censor.net/ua/photo_news/3096381/viyiskovyyi_zlochynets_i_brehun_u_tsentri_permi_do_stovpa_pryvyazaly_opudalo_putina_foto

В перекладі з фінно-угорської "пєрмь" ("пєрья-маа"), - означає "далека земля".
"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням - Цензор.НЕТ 5235
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24.06.2020 18:24 Ответить
 
 