Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала в Житомирской области незаконную добычу гранита на сумму свыше 70 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ходе досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что организовала нелегальную добычу группа иностранцев из одной из стран Закавказья, которые на протяжении нескольких последних лет проживают в Украине. Сейчас проверяется законность их пребывания в нашей стране.
Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирской области. По предварительной информации, среди поставщиков незаконного гранита является предприятие государственной формы собственности. Его работники осуществляли добычу камня на участке, на который не было разрешительной документации.
Технологическую обработку гранита осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах, аффилированных с фигурантами дела. Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на "своих" брокеров несколько ФЛП-ов. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита.
По оперативной информации, за последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 млн гривен, в то время как по документам - на 14 млн.
Во время обысков на территории камнедобывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документальные материалы с доказательствами проведения сделки. Также на выезде с одного из нелегальных карьеров задержан очередной незаконный груз с глыбами гранита.
Полный размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых и непоступления в государственный бюджет обязательных платежей, устанавливается в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
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У кого-то хватило ума почитать объявления в Киеве и окрестностях и построить цепочку)))
Респект))) Так, скоро, и не такое "задокументируете".....................
в москву за лицензию и бибизяна с корабельной сосны дала команду баканову
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жена закинула белое белье в стиральную машину,
я подумал, что это ярый расизм, и добавил... черные трусы...
по ходу в Украине недра принадлежат уважаемым Кавказцам, а не лохам
которые за обезьяну с айкосом, на корабельной сосне сидящую,
голосуют
Как по мне - плати налоги,соблюдай КЗОТ и работай дальше
А может знали? Брали с них и знали? Предавали Украину ,грабили вместе с иностранцами - кавказцами? А?