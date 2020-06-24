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Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж

Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала в Житомирской области незаконную добычу гранита на сумму свыше 70 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что организовала нелегальную добычу группа иностранцев из одной из стран Закавказья, которые на протяжении нескольких последних лет проживают в Украине. Сейчас проверяется законность их пребывания в нашей стране.

Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирской области. По предварительной информации, среди поставщиков незаконного гранита является предприятие государственной формы собственности. Его работники осуществляли добычу камня на участке, на который не было разрешительной документации.

Смотрите также: Незаконная добыча гранита выявлена на Житомирщине - добыто 500 тыс. кубов камня, ущерб окружающей среде составляет 1,3 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Технологическую обработку гранита осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах, аффилированных с фигурантами дела. Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на "своих" брокеров несколько ФЛП-ов. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита.

По оперативной информации, за последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 млн гривен, в то время как по документам - на 14 млн.

Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ 01
Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ 02
Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ 03
Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ 04
Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ 05
Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ 06
Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ 07

Во время обысков на территории камнедобывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документальные материалы с доказательствами проведения сделки. Также на выезде с одного из нелегальных карьеров задержан очередной незаконный груз с глыбами гранита.

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Полный размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых и непоступления в государственный бюджет обязательных платежей, устанавливается в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

СБУ (19908) ископаемые (134) Житомирская область (1393)


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Топ комментарии
+26
Иностранцы с Закавказья

Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6481
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24.06.2020 16:31
+13
Кто еще не грабил Украину, подходи, не стесняйся!
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24.06.2020 16:32
+8
как толерантно)))... с Закавказья... (или ромской национальности...или афроамериканцы...)
***
жена закинула белое белье в стиральную машину,
я подумал, что это ярый расизм, и добавил... черные трусы...
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24.06.2020 16:34
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Ну слава Богу - справедливость восторжествовала - цікаво на скільки дехто стане багатшим
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24.06.2020 16:26 Ответить
"Просто треба перестати копати".
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24.06.2020 16:29 Ответить
Иностранцы с Закавказья

Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6481
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24.06.2020 16:31 Ответить
зеленый корабельный сосун
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24.06.2020 17:55 Ответить
СБУ- "Молодцы!!!"))))
У кого-то хватило ума почитать объявления в Киеве и окрестностях и построить цепочку)))
Респект))) Так, скоро, и не такое "задокументируете".....................
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24.06.2020 16:32 Ответить
сбу похоже команду из кремля получило - уважаемые Кавказцы не заплатили
в москву за лицензию и бибизяна с корабельной сосны дала команду баканову
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24.06.2020 16:45 Ответить
Кто еще не грабил Украину, подходи, не стесняйся!
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24.06.2020 16:32 Ответить
Шо, в горах Кавказа граніту нема ?
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24.06.2020 16:34 Ответить
там лохов нету, которых с корабельной сосны айкосами наплужают
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24.06.2020 16:49 Ответить
Так там свій і державні органи не допускають такої наруги над навколишнім середовищем.
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24.06.2020 21:01 Ответить
как толерантно)))... с Закавказья... (или ромской национальности...или афроамериканцы...)
***
жена закинула белое белье в стиральную машину,
я подумал, что это ярый расизм, и добавил... черные трусы...
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24.06.2020 16:34 Ответить
Батенька Вы в ударе, этожепять
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24.06.2020 16:52 Ответить
не...удар был после ...того как достали бельё ))))))))
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24.06.2020 17:07 Ответить
видать дорогой гранит высокого качества попался в карьере.. владоможци решили отжать себе..
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24.06.2020 16:38 Ответить
Кто там, дочка Йульки вроде, в совете директоров была по гранитному делу что ли?Небось сидит сейчас и думает: На их месте должна была быть я!)))
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24.06.2020 16:38 Ответить
Куда смотрит президент? И вообще -- чем он занимается?
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24.06.2020 16:42 Ответить
какаяразнiца?
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24.06.2020 16:53 Ответить
он делает больно корабельным соснам...
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24.06.2020 17:04 Ответить
мусариллы только заметили ?
по ходу в Украине недра принадлежат уважаемым Кавказцам, а не лохам
которые за обезьяну с айкосом, на корабельной сосне сидящую,
голосуют
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24.06.2020 16:48 Ответить
СБУ и вместо МВД и налоговой и местной администрации.
Как по мне - плати налоги,соблюдай КЗОТ и работай дальше
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24.06.2020 16:48 Ответить
ну добівали люди каменюки у местных была работа ,заработок, кормили свои семьи теперь народ пойдет или на биржу труда пособие получать или в польшу унитазы мыть
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24.06.2020 16:55 Ответить
Тобі *арикі * дофіга заплатять !? ...Там місцеві по коліна в воді камінь шліфують за 8-9 тис .
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24.06.2020 17:05 Ответить
місцеві и небольшим деньгам от *арикі * рады, кроме черных что то не сильно кто бежит в те края инвестиции вливать .а запретить и разогнать изза какой то бумажки у нас запросто. совок
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24.06.2020 17:12 Ответить
не драматизируй, там просто сменился собственник. Постоят месяц опечатанные и снова в бой.
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24.06.2020 17:56 Ответить
распил камня, вот это подход!!! а то своё жульё ничего не может организовать как распил бабла!!
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24.06.2020 18:00 Ответить
Удивили, у нас почти все гранитные карьеры или в стадии разработки, или уже законсервированы, камня по бумагах на добывают, а он материализуется из воздуха. Миллионы гривен проходят мимо, тоесть туда, куда и кому надо)))
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24.06.2020 18:13 Ответить
Вчера вот только завезли оборудование ,добыли и ограбили вчера только,а сегодня ни фига себе вот оно преступление.Достижение просто для СБУ. Под носом грабили и никто не знал.
А может знали? Брали с них и знали? Предавали Украину ,грабили вместе с иностранцами - кавказцами? А?
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24.06.2020 22:34 Ответить
 
 