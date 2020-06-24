Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала в Житомирской области незаконную добычу гранита на сумму свыше 70 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что организовала нелегальную добычу группа иностранцев из одной из стран Закавказья, которые на протяжении нескольких последних лет проживают в Украине. Сейчас проверяется законность их пребывания в нашей стране.

Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирской области. По предварительной информации, среди поставщиков незаконного гранита является предприятие государственной формы собственности. Его работники осуществляли добычу камня на участке, на который не было разрешительной документации.

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Технологическую обработку гранита осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах, аффилированных с фигурантами дела. Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на "своих" брокеров несколько ФЛП-ов. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита.

По оперативной информации, за последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 млн гривен, в то время как по документам - на 14 млн.















Во время обысков на территории камнедобывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документальные материалы с доказательствами проведения сделки. Также на выезде с одного из нелегальных карьеров задержан очередной незаконный груз с глыбами гранита.

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Полный размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых и непоступления в государственный бюджет обязательных платежей, устанавливается в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.