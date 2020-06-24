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Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На 23-летнего жителя Сумской области составили админпротокол за незаконное пересечение границы, игрушки отобрали и передадут на таможню.

Мужчину задержали возле села Поповка, в Великописаревском районе Сумской области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"О возможной попытке незаконного перемещения товаров охранники рубежа узнали заблаговременно и устроили засаду. Наряд обнаружил, что нарушитель с помощью доски устроил мост через противотранспортный ров на границе. После того, как 23-летний житель Сумщины перенес ящики, он был задержан", - сказано в сообщении.

На мужчину оформили админпротокол за незаконное пересечение государственной границы. Завтра суд определит ему меру ответственности.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники Луганщины обнаружили тысячу утят, которых контрабандисты хотели переправить в Россию. 400 птенцов погибли, - МВД

Ящики с игрушками доставили в пограничное подразделение, их передадут в таможню.

Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники 01
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники 02
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники 03
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники 04
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники 05

Автор: 

Госпогранслужба (6435) игрушки (41) контрабанда (2409) Сумская область (3143)


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Топ комментарии
+14
Ну теперь заживём!!!!!
Преступника задержали!
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24.06.2020 17:02
+7
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 3516
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24.06.2020 17:06
+4
Что ж за противотраспортный ров такой, что его с помощью доски обойти можно?))
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24.06.2020 17:04
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Ну теперь заживём!!!!!
Преступника задержали!
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24.06.2020 17:02 Ответить
К чему ирония, вам як не стань усе боком...тогда нах.вообще погранци ,отмечу не таможенники.
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24.06.2020 18:05 Ответить
Ирония в том, что пацана с игрушками в засаде ждали, а вот эшелоны с Донбасса и углем через окольные пути никто не останавливает. Мы с одной стороны держим войска против сепаров а с другой стороны торгуем с ними и с Рашкостаном. А что бы много вопросов не задавали то нам сообщают о мегаподвигах погранцов сидящих в засаде и ловящих то венгров с сигаретами то молдаван с коньяком.
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24.06.2020 18:34 Ответить
Что ж за противотраспортный ров такой, что его с помощью доски обойти можно?))
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24.06.2020 17:04 Ответить
Такой же как "стена Яценюка"
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 7176
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24.06.2020 17:08 Ответить
ти зачем такое постишь? Ща тебя обольют зелеными помоями!)) Разве не знаешь все что было до Зе это святое!!!))
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24.06.2020 17:18 Ответить
Я сужу о людях по делам, а не по видосикам.
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24.06.2020 18:28 Ответить
https://censor.net/user/211128, ты из нацкорпуса или нацжен?

"...
Проєкт "Стіна" https://www.kmu.gov.ua/news/247582024 передбачав два етапи. Перший - роботи на ділянках поза зоною конфлікту, другий - на територіях, де проходили бойові дії. Завершити проєкт планувалося у 2018 році, згодом дату було перенесено на 2021 рік. Однак 2020 рік наближається до екватора, а будівництву не видно ні кінця ні краю.
За час реалізації проєкт встиг потрапити на сторінки досудового розслідування НАБУ та отримати народну назву "стіна Яценюка" - на честь нереалізованих обіцянок експрем'єра. Утім, це дещо несправедливо стосовно колишнього глави уряду.
З 2015 року бюджетні кошти на проєкт витрачає Державна прикордонна служба (ДПС), підконтрольна МВС. Уже шість років це відомство очолює Арсен Аваков. За даними ДПС, реалізацію проєкту "Стіна" планується перенести ще на чотири роки і завершити до 2025 року. Загальна очікувана вартість проекту сягне 4,1 млрд грн...."
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/05/21/660800/
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24.06.2020 18:24 Ответить
Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники - Цензор.НЕТ 785
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24.06.2020 18:31 Ответить
можливо підкоп...
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24.06.2020 17:11 Ответить
По доске только ЗЕтраспорт проедет - Галабородько на велике драпать в Ростов будет!
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24.06.2020 17:37 Ответить
цікаво, Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 1746а яким Ви собі уявляєте цей "противотраспортный ров"?
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24.06.2020 17:38 Ответить
Понятия не имею.
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24.06.2020 17:40 Ответить
та цэ ж стина яценюка..)))
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24.06.2020 21:31 Ответить
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 3516
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24.06.2020 17:06 Ответить
Голосовали год назад по принципу:
Хоть поржем!
Николаев голосовать за мера по принципу:
Хоть подрочим!
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24.06.2020 17:15 Ответить
Как николаевец, скажу что будет хуже, какая нибудь рыго-анальная шваль пролезет
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24.06.2020 17:16 Ответить
Как главный зебил говорил:
"Какая разница?!".
И в этом случае да, разницы нет.
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24.06.2020 18:18 Ответить
Судя по фотке из Китая:
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 5399
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24.06.2020 17:07 Ответить
А других сейчас и нет...
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24.06.2020 17:12 Ответить
Наверное мужик на АлиЕкспес подрабатывает, заблудился.
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24.06.2020 17:12 Ответить
Какой заботливый папа
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24.06.2020 17:08 Ответить
ну Слава Богу - Бюджет Країни спасли -шо там ОЛІГАРХІЧНІ мутно-оборудки на десятки мільярдів-то фуйня...
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24.06.2020 17:09 Ответить
Кубики Рубика вспомнил))
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24.06.2020 17:10 Ответить
Преступник! Пластмасски из страны агрессора в Украину вез. Так вот почему таможня никак план по сборам в бюджет на выполнит.
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24.06.2020 17:14 Ответить
на последнем фото я рассмотрел одноразовые вилки, а кто то увидел игрушки?
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24.06.2020 17:15 Ответить
Мой тебе совет, обратись в клинику микрохирургии глаза)) на последнем фото явно виден конструктор из безцветного пластика.
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24.06.2020 17:34 Ответить
- Ты вилки безцветные видишь?
- Нет.
- А они есть...
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24.06.2020 18:41 Ответить
Коррупцию на таможни подолано! Цэ перемога!
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24.06.2020 17:15 Ответить
Такие вот бегают на вражескую территорию, а потом меняй их на военных преступников. а игрушки надо хорошо проверить, там может быть не один килограмм наркотиков....При обнаружении "клада"я претендую на 25% его стоимости....Уверен, 10 000 дол. мне не помешают...
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24.06.2020 17:21 Ответить
Собака смотрит в сторону. Стыдно собаке фоткаться на фоне такого "сенсационного задержания"
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24.06.2020 17:23 Ответить
блін, я і не думав що так москальску підзабув, ніх.ра не розумію, що там написано на кацапських іграшках!
Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники - Цензор.НЕТ 8985
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24.06.2020 17:25 Ответить
使用Katsap语言的透明构造函数的说明
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24.06.2020 22:53 Ответить
Человек нёс детям радость а его за это под суд
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24.06.2020 17:28 Ответить
курьера из глово понять и простить
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24.06.2020 17:29 Ответить
влип студент

Чоловік приніс із Росії 6 ящиків з іграшками, його затримали прикордонники - Цензор.НЕТ 7562
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24.06.2020 18:06 Ответить
Бобри ешелонами вивозять добро, в офшори мільйонні кредити від МВФ переводять, а тут тварини в погонах зловили якусь бідолаху з іграшками, чомусь вони не бачать підземних труб з солярою або спиртом. Їм це заціпило.
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24.06.2020 18:19 Ответить
 
 