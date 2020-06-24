Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На 23-летнего жителя Сумской области составили админпротокол за незаконное пересечение границы, игрушки отобрали и передадут на таможню.

Мужчину задержали возле села Поповка, в Великописаревском районе Сумской области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"О возможной попытке незаконного перемещения товаров охранники рубежа узнали заблаговременно и устроили засаду. Наряд обнаружил, что нарушитель с помощью доски устроил мост через противотранспортный ров на границе. После того, как 23-летний житель Сумщины перенес ящики, он был задержан", - сказано в сообщении.

На мужчину оформили админпротокол за незаконное пересечение государственной границы. Завтра суд определит ему меру ответственности.

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Ящики с игрушками доставили в пограничное подразделение, их передадут в таможню.









