Мужчина принес из России 6 ящиков с игрушками, его задержали пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На 23-летнего жителя Сумской области составили админпротокол за незаконное пересечение границы, игрушки отобрали и передадут на таможню.
Мужчину задержали возле села Поповка, в Великописаревском районе Сумской области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"О возможной попытке незаконного перемещения товаров охранники рубежа узнали заблаговременно и устроили засаду. Наряд обнаружил, что нарушитель с помощью доски устроил мост через противотранспортный ров на границе. После того, как 23-летний житель Сумщины перенес ящики, он был задержан", - сказано в сообщении.
На мужчину оформили админпротокол за незаконное пересечение государственной границы. Завтра суд определит ему меру ответственности.
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Ящики с игрушками доставили в пограничное подразделение, их передадут в таможню.
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Преступника задержали!
"...
Проєкт "Стіна" https://www.kmu.gov.ua/news/247582024 передбачав два етапи. Перший - роботи на ділянках поза зоною конфлікту, другий - на територіях, де проходили бойові дії. Завершити проєкт планувалося у 2018 році, згодом дату було перенесено на 2021 рік. Однак 2020 рік наближається до екватора, а будівництву не видно ні кінця ні краю.
За час реалізації проєкт встиг потрапити на сторінки досудового розслідування НАБУ та отримати народну назву "стіна Яценюка" - на честь нереалізованих обіцянок експрем'єра. Утім, це дещо несправедливо стосовно колишнього глави уряду.
З 2015 року бюджетні кошти на проєкт витрачає Державна прикордонна служба (ДПС), підконтрольна МВС. Уже шість років це відомство очолює Арсен Аваков. За даними ДПС, реалізацію проєкту "Стіна" планується перенести ще на чотири роки і завершити до 2025 року. Загальна очікувана вартість проекту сягне 4,1 млрд грн...."
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/05/21/660800/
Хоть поржем!
Николаев голосовать за мера по принципу:
Хоть подрочим!
"Какая разница?!".
И в этом случае да, разницы нет.
- Нет.
- А они есть...