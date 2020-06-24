РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8307 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
42 276 137

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 01

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Баба рабочая вообще, как корабельная сосна", - Арахамия и Корниенко обсуждают кандидатов от "Слуги народа" на выборы в Николаеве. ВИДЕО

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую. ВИДЕО

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Аллахвердиева о ролике с "рабочей бабой": Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 05

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 06

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть специфика языка, на котором мы говорим. Это наше внутрипартийное дело, - Корниенко о скандальной записи с Арахамией про "бабу рабочую"

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 08

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 09

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 10

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 11

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 12

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 13

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах 14

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Николаев (2152) фотожаба (14405) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658) Аллахвердиева Кормышкина (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+88
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 959
показать весь комментарий
24.06.2020 19:09
+79
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1462
показать весь комментарий
24.06.2020 19:08
+77
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Жизнь флоры и фауны современного политикума в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9694
показать весь комментарий
24.06.2020 19:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ці два неголених ідіота кручє згадали Вовку в СУЄ ніж Гончарук на тих кабмініаських плівках
показать весь комментарий
24.06.2020 19:51 Ответить
Схоже, всі наближені до Зеленського вважають його, м'яко кажучи, ідіотом.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:08 Ответить
і він це знае та усвідомлюе, особливо коли перед СУФЛЕРОМ - і вони....- і тількі ті 73 % ще "думають"...
показать весь комментарий
24.06.2020 20:21 Ответить
і не тільки наближені, але й здравомислящі...
показать весь комментарий
25.06.2020 18:20 Ответить
я думаю, эта "корабельная сосна" может отстучать качественную телеграмму, а если сильно попросить, может еще и задним числом ))
показать весь комментарий
24.06.2020 19:39 Ответить
Ну так 100% робоча ж. Вони ж і балакали.
показать весь комментарий
24.06.2020 19:42 Ответить
А ещё - в устной форме.
показать весь комментарий
26.06.2020 03:15 Ответить
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4241

Летіли фури по дорозі,
На зелю срали із вікна.
Зелені слуги сосну гнули,
Вован гнусавив: "Баба-да!!" https://twitter.com/hashtag/SHO?src=hashtag_click #SHO
показать весь комментарий
24.06.2020 20:04 Ответить
У меня два вопроса
Все проблемы ВМФ решены?
Айкос - это что-то на подобие айфона, только в отечественном исполнении?
показать весь комментарий
24.06.2020 20:07 Ответить
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1113
показать весь комментарий
24.06.2020 20:41 Ответить
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 131
показать весь комментарий
24.06.2020 20:09 Ответить
Самое паскудное, что этим засранцам абсолютно ничего не будет... Народ, может пора уже этот сопливый квартал за ухо вывести из всех веток власти? Ну сколько можно терпеть такое позорище?
показать весь комментарий
24.06.2020 20:11 Ответить
коли порохоботи забудуть про петю,
тоді всі об'єднаються проти зелі..

а до того гівнюкам нічого не зробиться
показать весь комментарий
24.06.2020 22:46 Ответить
тоді всі об'єднаються проти зелі..


і зебіли виберуть Медведчука або Шарія
показать весь комментарий
24.06.2020 23:02 Ответить
та поскоріш вже, хоч цього вилупка позбудемось- а там і з тими розберемось. дамбасс паражняк нє гоніт- будуть гнать вагонєтки з трупами дамбасян.
показать весь комментарий
25.06.2020 18:23 Ответить
"Слуги ..." перетворилися на "Сосни народу"
показать весь комментарий
24.06.2020 20:15 Ответить
+++
показать весь комментарий
24.06.2020 20:57 Ответить
Старый совЭтский анЭхдот:
Останавливает в МаскцквЭ ГАЕц новенького 600-го мЭрина - за рулем Шикарная Валютная Проститутка-Содержантка.
ГАЕц спращивает : И что - много "члЭнов" нужно "облизать" -на такой мЭрин...
Ответ "Сосны" : Х@есос - это ты а я "миньетчица" , ой тьфу- по-сегоднешнему "Сосна" зЭ-команды...
Бросила ему на аСфальт зЭ-льоную 100 баксовую купюрю....., и поехала проводить 300 "встречь"...
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1630
показать весь комментарий
24.06.2020 20:18 Ответить
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3700
показать весь комментарий
24.06.2020 20:18 Ответить
https://twitter.com/skreporub

https://twitter.com/skreporub Скрєпоруб https://twitter.com/skreporub @skreporub https://twitter.com/skreporub/status/1275667878797283335 14 ч

...цей довгий шлях від йолкі до сосни...
показать весь комментарий
24.06.2020 23:38 Ответить
Страшно подумать, а победил бы Порошенко… Тоска-а!
показать весь комментарий
24.06.2020 21:11 Ответить
https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye
...
показать весь комментарий
24.06.2020 21:40 Ответить
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1776
показать весь комментарий
24.06.2020 22:27 Ответить
https://twitter.com/karakay67

https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай https://twitter.com/karakay67 @karakay67 https://twitter.com/karakay67/status/1275748584592416768 9 ч

«Валька (ображено).
А я тобі, дураку, і трєзвому б не дала! Ходить цілий день весь в гамні і шо-то вообража. ***** найшовся!» (Л. Подерев'янський)
показать весь комментарий
24.06.2020 23:18 Ответить
Какой мерзкий вид у мужика
показать весь комментарий
25.06.2020 01:14 Ответить
В Слуги інших не беруть.
показать весь комментарий
25.06.2020 13:22 Ответить
А ти на Гладковського, Грановського подивись і найди, як кажуть, десять відмінностей. Це все одна шобла - ...бла. І не треба спекулювати патріотизмом. Ні Порошенко, ні Зеленський не змінили систему, а це була основна вимога народу на Майдані.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:03 Ответить
36 рочків. Нєлох. Голова партії. Робоча корабельна сосна.
Хто із названих тобою хоча би близько до цього стояв?
показать весь комментарий
30.06.2020 08:07 Ответить
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3362
показать весь комментарий
26.06.2020 22:48 Ответить
зебобик ,с таким пузом с корабельной сосной фиг управишься )))))
показать весь комментарий
24.06.2020 23:06 Ответить
Не залізе на сосну з таким пузом.
показать весь комментарий
25.06.2020 08:29 Ответить
Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8792
показать весь комментарий
24.06.2020 23:25 Ответить
А ще ж Рибніков повинен "пройтися", не обмине.
показать весь комментарий
25.06.2020 08:36 Ответить
Глоссарий просто убил
показать весь комментарий
25.06.2020 12:56 Ответить
Она тоже была корабельной берёзой и ведущей в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1193700244315396&set=p.1193700244315396&type=3&av=100010262946037&eav=AfYS2jH-0kQElUtILRiWwO62eDdu0EX7ARvFPQFR4ZLNs9Fxj1lSbwPRI_p3WMC8sKM&__cft__[0]=AZUW1ZD1ATaPpnFWHrov5-_IVqlT9MJVn30GtB5qeLyh-qPxwLhxf1TbdFNjlE8fQVFDPB9e_cG-irksq37LRPT8Oukz45r694nscR1-*******************************************************************************************&__tn__=R]-R Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6718
показать весь комментарий
25.06.2020 15:38 Ответить
Суперовий гумор

Горіла сосна, палала... піддута та тюнінгована... Життя флори і фауни сучасного політикуму в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5571
показать весь комментарий
26.06.2020 13:13 Ответить
Дебил ней власти, чем в Украине сейчас нет в мире.
показать весь комментарий
27.06.2020 14:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 