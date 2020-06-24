Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы. ФОТОрепортаж

Археолог и памятковед Тимур Бобровский нашел в каталоге Государственного исторического музея в Москве десятки драгоценных предметов, вывезенных в 1930-х из Киево-Печерского музея-заповедника и считавшихся утраченными.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

На созданном 2-3 года назад сайте-каталоге Государственного исторического музея Российской Федерации в Москве размещаются фотографии экспонатов, которые хранятся не только в экспозиции, но и в фондах.

"В 2001 году известный киевский музейщик Григорий Полюшко опубликовал книгу "Потерянные сокровища Лаврского музея", где привел архивные фотографии 1930-х годов, когда из Лаврского музея изымали экспонаты в Госхран, в банк, под предлогом, что музей у себя не может держать ценные вещи. До этого, в 1920-х годах, эти вещи были изъяты из ризниц многих киевских церквей и соборов. Но прежде всего это были казны Софийского собора и Успенского собора Киево-Печерской лавры", - рассказал Бобровский.

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По его словам, забирали только самое ценное. "Там чрезвычайно важные для Украины вещи, к которым были причастны Петр Могила, Иван Мазепа, Киевские митрополиты и другие выдающиеся деятели украинской истории. Преимущественно это панагии - нагрудные знаки, которые носили митрополиты. Все они усыпаны драгоценными камнями. Одна из самых ценных вещей - это митра Киевского митрополита Гедеона (Святополка-Четвертинского) из ризницы Софийского собора, полностью сделана из золота. Поэтому эти вещи изъяли из украинского музея и тихо передали московскому", - отметил археолог.

Он начал сравнивать фото из монографии и музея. Пока идентифицировали 57 предметов.

"Там есть вещи XVI-XVII веков, в частности прекрасная панагия Константина Острожского. Древнейшая вещь, которую мне удалось найти - это золотой перстень XIII века из склепа Вышгородской церкви. Более поздние вещи - XIX века, в частности набор литургического посуды 1814 года - подарок он российского императора Александра I Киевскому митрополиту Серапиону Александровскому в честь победы над Наполеоном", - сообщил Бобровский.

Далее, по мнению исследователя, в материалах должны разбираться чиновники. Опыт возвращения таких ценностей уже есть - возвращены некоторые мозаики Михайловского Златоверхого собора, которые в 1930-е годы вывезли в Россию.

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Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy