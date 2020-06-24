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Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы. ФОТОрепортаж

Археолог и памятковед Тимур Бобровский нашел в каталоге Государственного исторического музея в Москве десятки драгоценных предметов, вывезенных в 1930-х из Киево-Печерского музея-заповедника и считавшихся утраченными.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

На созданном 2-3 года назад сайте-каталоге Государственного исторического музея Российской Федерации в Москве размещаются фотографии экспонатов, которые хранятся не только в экспозиции, но и в фондах.

"В 2001 году известный киевский музейщик Григорий Полюшко опубликовал книгу "Потерянные сокровища Лаврского музея", где привел архивные фотографии 1930-х годов, когда из Лаврского музея изымали экспонаты в Госхран, в банк, под предлогом, что музей у себя не может держать ценные вещи. До этого, в 1920-х годах, эти вещи были изъяты из ризниц многих киевских церквей и соборов. Но прежде всего это были казны Софийского собора и Успенского собора Киево-Печерской лавры", - рассказал Бобровский.

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По его словам, забирали только самое ценное. "Там чрезвычайно важные для Украины вещи, к которым были причастны Петр Могила, Иван Мазепа, Киевские митрополиты и другие выдающиеся деятели украинской истории. Преимущественно это панагии - нагрудные знаки, которые носили митрополиты. Все они усыпаны драгоценными камнями. Одна из самых ценных вещей - это митра Киевского митрополита Гедеона (Святополка-Четвертинского) из ризницы Софийского собора, полностью сделана из золота. Поэтому эти вещи изъяли из украинского музея и тихо передали московскому", - отметил археолог.

Он начал сравнивать фото из монографии и музея. Пока идентифицировали 57 предметов.

"Там есть вещи XVI-XVII веков, в частности прекрасная панагия Константина Острожского. Древнейшая вещь, которую мне удалось найти - это золотой перстень XIII века из склепа Вышгородской церкви. Более поздние вещи - XIX века, в частности набор литургического посуды 1814 года - подарок он российского императора Александра I Киевскому митрополиту Серапиону Александровскому в честь победы над Наполеоном", - сообщил Бобровский.

Далее, по мнению исследователя, в материалах должны разбираться чиновники. Опыт возвращения таких ценностей уже есть - возвращены некоторые мозаики Михайловского Златоверхого собора, которые в 1930-е годы вывезли в Россию.

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Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 01
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 02
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 03
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 04
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 05

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Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 06
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 07
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 08
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 09

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Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 10
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 11
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 12
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 13
Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы 14
Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Автор: 

история (2017) москва (3075) музей (723) россия (95585)


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Топ комментарии
+74
иуды в своём стиле всю свою козлячию историю!
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24.06.2020 23:15
+70
#дидыжворовали
Ялта. 1945 год.
Сидят за столом Рузвельт, Черчилль и Сталин. Достает серебрянный портсигар Рузвельт, на нем написано:"Дорогому Родни от соратников по партии". Все в восторге. Потом достает золотой портсигар Черчилль, на нем написано: "Милому мужу от любящей жены". Под конец, Сталин достает платиновый портсигар с бриллиантами и драгоценными камнями, а на нем написано: "Александру Сергеевичу Пушкину от князя Вяземского
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24.06.2020 23:22
+69
кацапы мрази и воры!потомственные ворюги и рабы!
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24.06.2020 23:17
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забрали по браТські
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25.06.2020 06:56 Ответить
так навіть головна ікона раша-паРаші - це чудова ікона, що викрадена з-під Києва першим прото-кацапом,напів-чуркою та бастардом андрєйкай богомєрзскім(пізніше кацапи оголосять його святим,як і сашу нєвскага, ще одну падлюку).

З цієї крадіжки і з спалення Києва за 80 років до монголів якраз і розпочинається анти-руський, антиукраїнська проект в Заліссі під назвою рассєя.

З цього і почали кацапи, з підлісті та з злодійства, своїх звичних справ.
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25.06.2020 07:05 Ответить
И конечно же наше "правительство" в международный суд не подаст...
А тех дипломатов, которые могли бы что то начать делать для страны, Зебил бы сразу уволил (пример, украинский дипломат - Франция - Данон - Пореченков......).
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25.06.2020 07:22 Ответить
кацапи, сволото, а де дорогоцінне каміння, куди ви його діли?

Понад півсотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 1393
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25.06.2020 07:40 Ответить
рузькы свиньи только и могут воровать и убивать
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25.06.2020 09:06 Ответить
РУЗГИЙ НАРОТ ********
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25.06.2020 09:28 Ответить
Ворюги, брехуни і терористи. Це їх коротка характеристика. І вони не росіяни, вони- моксель, тартари, московити і хинови.
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25.06.2020 10:09 Ответить
А чего ж не красть, если в результате совершенно дикого и бездумного выбора Зе у нас в стране рулят дерьмаки?
Да они сами все подадут кацапам на тарелочке с голубой каемочкой.
Что выбрали, то и имеем.
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25.06.2020 10:36 Ответить
а сколько козацких боевых стягов,булав,оружия вывезено в их ермитаж...
все надо будет взад возвращать.
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25.06.2020 10:44 Ответить
Когда красная армия(кстати это место Золотой овраг=Золотая площадь в Од(Аз)эрбэйджане) в 1920г вошла в Бахы(Смотрящий,Баку),то их руоводители напали на все древние могилы в Бакинской крепости,все открыли и своровали ,вплоть до рукописей.Кремлевские воры-все тащят всю жизнь,увидели уж.
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25.06.2020 11:05 Ответить
Теж мені новина! Головна історична місія Росії-красти та грабувати. Це її суть. Вони умудрилися навіть вкрасти історію. До цього не додумався ніхто, крім кацапстану
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25.06.2020 11:47 Ответить
Це так типово для москальських злодіїв!
Та й навіть на тому, шо москалі виставили, не вистачає деяких деталей.
Наприклад, ось тут відсутня деталь з камінцем (знизу, посередині)...

Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 8932
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25.06.2020 11:47 Ответить
І тут так само...

Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 9325
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25.06.2020 11:48 Ответить
Вось так яны зямлiцы суседзяу прыхвацiлi шмат. Iм усё роуна што спи.....ть. Абы спи...ть.
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25.06.2020 11:47 Ответить
Кто бы сомневался...
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25.06.2020 13:56 Ответить
Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви - Цензор.НЕТ 3905
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25.06.2020 14:26 Ответить
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