Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы. ФОТОрепортаж
Археолог и памятковед Тимур Бобровский нашел в каталоге Государственного исторического музея в Москве десятки драгоценных предметов, вывезенных в 1930-х из Киево-Печерского музея-заповедника и считавшихся утраченными.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
На созданном 2-3 года назад сайте-каталоге Государственного исторического музея Российской Федерации в Москве размещаются фотографии экспонатов, которые хранятся не только в экспозиции, но и в фондах.
"В 2001 году известный киевский музейщик Григорий Полюшко опубликовал книгу "Потерянные сокровища Лаврского музея", где привел архивные фотографии 1930-х годов, когда из Лаврского музея изымали экспонаты в Госхран, в банк, под предлогом, что музей у себя не может держать ценные вещи. До этого, в 1920-х годах, эти вещи были изъяты из ризниц многих киевских церквей и соборов. Но прежде всего это были казны Софийского собора и Успенского собора Киево-Печерской лавры", - рассказал Бобровский.
По его словам, забирали только самое ценное. "Там чрезвычайно важные для Украины вещи, к которым были причастны Петр Могила, Иван Мазепа, Киевские митрополиты и другие выдающиеся деятели украинской истории. Преимущественно это панагии - нагрудные знаки, которые носили митрополиты. Все они усыпаны драгоценными камнями. Одна из самых ценных вещей - это митра Киевского митрополита Гедеона (Святополка-Четвертинского) из ризницы Софийского собора, полностью сделана из золота. Поэтому эти вещи изъяли из украинского музея и тихо передали московскому", - отметил археолог.
Он начал сравнивать фото из монографии и музея. Пока идентифицировали 57 предметов.
"Там есть вещи XVI-XVII веков, в частности прекрасная панагия Константина Острожского. Древнейшая вещь, которую мне удалось найти - это золотой перстень XIII века из склепа Вышгородской церкви. Более поздние вещи - XIX века, в частности набор литургического посуды 1814 года - подарок он российского императора Александра I Киевскому митрополиту Серапиону Александровскому в честь победы над Наполеоном", - сообщил Бобровский.
Далее, по мнению исследователя, в материалах должны разбираться чиновники. Опыт возвращения таких ценностей уже есть - возвращены некоторые мозаики Михайловского Златоверхого собора, которые в 1930-е годы вывезли в Россию.
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З цієї крадіжки і з спалення Києва за 80 років до монголів якраз і розпочинається анти-руський, антиукраїнська проект в Заліссі під назвою рассєя.
З цього і почали кацапи, з підлісті та з злодійства, своїх звичних справ.
А тех дипломатов, которые могли бы что то начать делать для страны, Зебил бы сразу уволил (пример, украинский дипломат - Франция - Данон - Пореченков......).
Да они сами все подадут кацапам на тарелочке с голубой каемочкой.
Что выбрали, то и имеем.
все надо будет взад возвращать.
Та й навіть на тому, шо москалі виставили, не вистачає деяких деталей.
Наприклад, ось тут відсутня деталь з камінцем (знизу, посередині)...