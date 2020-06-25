Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре, погибли мужчина и ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО камер наблюдения
В результате ДТП в Днепре погиб мужчина и пострадали двое детей, позже мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Видео Информатор
25-го июня в 4:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской Индустриального района города Днепр. предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, а именно: "Mercedes-Benz Vito", который перевозил ульи с пчелами, и грузовика "DAF", загруженного песком.
Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородила проезжую часть улицы. В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса мужчина 1969 года рождения и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Пострадавших детей с различными травмами госпитализировали. Позднее врачи подтвердили, что мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.
С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из покореженного автомобиля. С проезжей части дороги смыты горюче-смазочные материалы. Также сотрудники аварийно-спасательной части собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду. Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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я не оправдываю, но могло быть всякое, в т.ч. что там скажут по правилам - как перевозить жуков и прочих комаров
то есть возможно он и нарушил раз 5 все позиции, но не сказано - кто нарушил. то есть интересно, если например его ударил в лоб грузовик, то кто виновен то?
а если грузовиком управлял нетрезвый, но пасечник нарушил все что можно по перевозке, но ехал по правилам?
обоюдка? или как? я не адвокат, просто тут сразу кидают вину на погибших. нюансы, нюансы. Адвокаты из-за нюансов покупают себе "заграницей" "маетки".
и даже если выехал - я ниже написал - несколько причин могло быть. так что иногда логически мыслить надо.
напишут даже что "нло" все сделал, а в реальности не так.
так и тут - если кто-то за рулем загнулся и не мог рулить - то это несч. случ.
Кстати, за Ефремова Невзоров сказал что несч. случ. - в коментах нехило его обосрали. Стареет Глебыч
И кстати да, можно было сказать что возможно подсыпали(бывает) что-то или как-то так.
Но тут х.з. - более реально что водитель не особо был виновен. Правда "экспертиза" зависит от того кому надо что-то(если "кто-то" при бабле)
качество комментаторов просто "высший сорт".
Привыкли гасать даже в городе за сотню, ещё и других оправдывают. Ехал бы 60 - последствия были бы попроще, ибо действует квадрат скорости - в два раза больше, в четыре хуже.
мог бы понять что запишут даже что ..... да ладно, типо сам не знаешь
ну, я это так, просто почитал раньше и думаю что это правда.
т.е. на выходе мы получаем - где и в каком городе напр мужиков погибнет много(война) и т.д.,
просто так подумал читая новости.
https://www.google.com.ua/maps/@48.5189142,35.0803412,3a,75y,295.57h,90.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-EL0DjNAiEmubcTV5sMu4A!2e0!7i13312!8i6656?hl=uk карта