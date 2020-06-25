Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре, погибли мужчина и ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО камер наблюдения

В результате ДТП в Днепре погиб мужчина и пострадали двое детей, позже мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Видео Информатор

25-го июня в 4:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской Индустриального района города Днепр. предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, а именно: "Mercedes-Benz Vito", который перевозил ульи с пчелами, и грузовика "DAF", загруженного песком.

Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородила проезжую часть улицы. В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса мужчина 1969 года рождения и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Пострадавших детей с различными травмами госпитализировали. Позднее врачи подтвердили, что мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из покореженного автомобиля. С проезжей части дороги смыты горюче-смазочные материалы. Также сотрудники аварийно-спасательной части собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду. Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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