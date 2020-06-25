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Новости Фото ДТП
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Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре, погибли мужчина и ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО камер наблюдения

В результате ДТП в Днепре погиб мужчина и пострадали двое детей, позже мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Видео Информатор

25-го июня в 4:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской Индустриального района города Днепр. предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, а именно: "Mercedes-Benz Vito", который перевозил ульи с пчелами, и грузовика "DAF", загруженного песком.

Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородила проезжую часть улицы. В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса мужчина 1969 года рождения и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Пострадавших детей с различными травмами госпитализировали. Позднее врачи подтвердили, что мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из покореженного автомобиля. С проезжей части дороги смыты горюче-смазочные материалы. Также сотрудники аварийно-спасательной части собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду. Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре, погибли мужчина и ребенок, - ГСЧС 01
Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре, погибли мужчина и ребенок, - ГСЧС 02

Автор: 

дети (6506) Днепр (4425) ДТП (7676)


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Топ комментарии
+9
В Днепре камеры автофиксации не работают. При 50 км.час. такого бы не случилось! Царствие Небесное погибшим...
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25.06.2020 09:15
+8
Вбили пасічника. Земля пухом тому, хто лікував медом і медовими ліками людей.
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25.06.2020 09:34
+7
Vito тупо на красный ехал...
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25.06.2020 10:19
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В Днепре камеры автофиксации не работают. При 50 км.час. такого бы не случилось! Царствие Небесное погибшим...
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25.06.2020 09:15 Ответить
Краштесты проводятся на скорости 55км/ч.
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25.06.2020 11:20 Ответить
На краштестах блоки и столбы могут затормозить?
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25.06.2020 11:43 Ответить
Разжевать? На краштестах создают реальные ситуации, боковой удар,лобовой и частично-лобовой удары.
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25.06.2020 12:04 Ответить
Если бы авто ехали с разрешенной скоростью, то водилы в здравом уме и с нормальным зрением успели бы затормозить до минимальных, не опасных скоростей- что тут непонятного? И по крайней мере не было бы таких последствий. И ПРИ ЧЕМ тут вообще краштесты?
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25.06.2020 12:21 Ответить
Ты едешь 50 км/ч на зелёный, а второй пересекает перекресток на красный свет со скоростью 50 км/ч., тот кто пересекал на красный погибнет, а ты сядешь за то, что не предвидел ситуацию и не смог избежать аварии. Надеюсь ты понял, что боковой удар это смерть и она может наступить при скорости 50 км/ч.
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25.06.2020 13:15 Ответить
Корсунский , камеры ( камера ) в Днепре работала в одном месте , напротив автовокзала , на столбе ( опоре ) который впритык к тролейбусной остановке , как сейчас не знаю , но мы попались ( да и не только мы ) , ну а по городу да - не работают ( не включили ) , бо маршрутчики против
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25.06.2020 18:43 Ответить
Как можна с детьми так оплошно ехать ?
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25.06.2020 09:21 Ответить
А Вы уже в курсе кто нарушал ПДД ?
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25.06.2020 09:34 Ответить
А зачем? Главное побыстрей помахать пальцами по клавиатуре и с довольным видом отдохнуть.
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25.06.2020 09:35 Ответить
видно что пасечник херачил с детьми на большой скорости... понятно 4 утра... но **** куда ті прилетел так бістро ? на тот свет вот ответ, ехал позавчера на перевале такое же видел... летело оно на тот свет на жигулях в ливень....
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25.06.2020 13:46 Ответить
ну я так понял, что если это было не так, то извинишься?

я не оправдываю, но могло быть всякое, в т.ч. что там скажут по правилам - как перевозить жуков и прочих комаров
то есть возможно он и нарушил раз 5 все позиции, но не сказано - кто нарушил. то есть интересно, если например его ударил в лоб грузовик, то кто виновен то?
а если грузовиком управлял нетрезвый, но пасечник нарушил все что можно по перевозке, но ехал по правилам?
обоюдка? или как? я не адвокат, просто тут сразу кидают вину на погибших. нюансы, нюансы. Адвокаты из-за нюансов покупают себе "заграницей" "маетки".
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25.06.2020 13:58 Ответить
вод. мерса (4 утра, житель соседней запорожской..) выехал на главную на красный..- вод.груза шел на свой зеленый...= вот и итог....(((
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25.06.2020 16:09 Ответить
ну даже если написали, нам писали даже что "кое-кто" застрелился, но руки были скованы.

и даже если выехал - я ниже написал - несколько причин могло быть. так что иногда логически мыслить надо.
напишут даже что "нло" все сделал, а в реальности не так.
так и тут - если кто-то за рулем загнулся и не мог рулить - то это несч. случ.
Кстати, за Ефремова Невзоров сказал что несч. случ. - в коментах нехило его обосрали. Стареет Глебыч
И кстати да, можно было сказать что возможно подсыпали(бывает) что-то или как-то так.
Но тут х.з. - более реально что водитель не особо был виновен. Правда "экспертиза" зависит от того кому надо что-то(если "кто-то" при бабле)
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25.06.2020 16:22 Ответить
є відео, нижче виклали посилання, там все очевидно
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25.06.2020 10:47 Ответить
вод.вито выехал на главную на красный...= 4 утра, не местный...((( погиб сам, и один из его мальчишек...(((
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25.06.2020 16:04 Ответить
кто нарушал? глаза разуй, на видео же видно светофор! возможны варианты, но на перпендикулярных точно зеленого не должно быть.
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26.06.2020 10:21 Ответить
а ты там был? может приступ, может неполадка, может грузовик виноват, может пчелы прорвались из улья, может подрезали - не, главное "справедливо возмутиться" и/или с умным видом пожелать какого-то там "царства"(пофиг что погибшие может не были из стада)
качество комментаторов просто "высший сорт".
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25.06.2020 09:34 Ответить
А ты там был? А ты сам эксперт? А где документы с мокрой печатью?
Привыкли гасать даже в городе за сотню, ещё и других оправдывают. Ехал бы 60 - последствия были бы попроще, ибо действует квадрат скорости - в два раза больше, в четыре хуже.
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25.06.2020 21:34 Ответить
ты не тут "живешь"?
мог бы понять что запишут даже что ..... да ладно, типо сам не знаешь
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25.06.2020 21:48 Ответить
Да, я ТУТ живу. В этой стране. И таких как этот: _купил машину_я ж не на велике_меньше сотни не езжу_зато иконка на торпедо_ вижу каждый день. И таких мне не жалко. Через кресты каждые сто метров переступаю спокойно. А вот окружающих действительно жалко.
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25.06.2020 21:53 Ответить
ммм, я вот подумал - если т.н. "хиромантия" - правда, то можно "пробить", совковое слово, ну, проверить сотни людей = знаешь что будет приблизительно.
ну, я это так, просто почитал раньше и думаю что это правда.

т.е. на выходе мы получаем - где и в каком городе напр мужиков погибнет много(война) и т.д.,
просто так подумал читая новости.
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25.06.2020 22:04 Ответить
Почему нет учета количества аварий по учебным организациям, которые выдали права. Когда уже понесут ответственность те, кто выдал этим неучам права. Когда уже будут не только выписывать символические штрафы, но отбирать права, автомобиль, как средство убийсв.
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25.06.2020 09:32 Ответить
Вбили пасічника. Земля пухом тому, хто лікував медом і медовими ліками людей.
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25.06.2020 09:34 Ответить
Мёд это отрыжка насекомых, обожравшихся выделений половых органов растений.
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25.06.2020 10:00 Ответить
А ты чья?
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26.06.2020 05:51 Ответить
У тебя есть другое определение?
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26.06.2020 14:16 Ответить
сам себе вбив, проїхавши на червоний, нажаль і дитину прихопив (((
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25.06.2020 10:47 Ответить
меньше ********* - легче нормальньім дьішать
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25.06.2020 17:35 Ответить
Цензор, проспект называется Слобожанский...
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25.06.2020 10:15 Ответить
Vito тупо на красный ехал...
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25.06.2020 10:19 Ответить
Да, по видео видно, что Vito на красный ехал. Отвлекся за рулем и такие печальные последствия
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25.06.2020 10:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=pp3UIsdcqNQ&feature=emb_logo
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25.06.2020 10:20 Ответить
Заснул за рулём.Даже не тормозил пасечник.
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25.06.2020 10:30 Ответить
Заголовок написан так, будто они от пчелиных укусов погибли.
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25.06.2020 11:04 Ответить
Что между прочим, тоже могло произойти. Мой отец как то уронил один улей при переноске, так что он треснул и развалился. Так пока он сбежал от пчёл, его больше 150 штук успело ужалить. А тут целый прицеп... Как они никого не зажалили на улице?!
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25.06.2020 18:39 Ответить
Як що Бус їхав на червоний то він винен.
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25.06.2020 13:21 Ответить
На червоний. Там добре на відео видно як для пішоходів горів, і в момент дтп почав миготіти зелений світлофор по обом кінцям перехрестя через вулицю якою рухався віто.
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25.06.2020 19:38 Ответить
Горький мед...
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25.06.2020 15:13 Ответить
От куди воно дебільне летіло?! Ладно сам себе угробив, а так ще й дитину одну іншу покалічив. А бджоли, бджоли за що постраждали, де їм тепер прихистку шукати?!
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25.06.2020 16:16 Ответить
простите..., но на видое ясно видно что горит ЗЕЛЕНЫЕ обеим машинам??!
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25.06.2020 16:21 Ответить
нет такого.
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25.06.2020 17:14 Ответить
ото зеленое, шо мигает в верхнем левом углу - то не светофор, то зеленый светящийся крестик на аптеке
https://www.google.com.ua/maps/@48.5189142,35.0803412,3a,75y,295.57h,90.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-EL0DjNAiEmubcTV5sMu4A!2e0!7i13312!8i6656?hl=uk карта
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25.06.2020 18:28 Ответить
То пішоходні світлофори. З обох сторін перехрестя. Якраз після дтп перемикатися на червоне.
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25.06.2020 19:39 Ответить
А ні. Зліва кадру дійсно знак аптеки. Справа світлофори.
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25.06.2020 19:42 Ответить
Фура на зеленый...Куда летело чудо с пчелками???
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25.06.2020 21:40 Ответить
 
 