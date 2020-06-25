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Сийярто приехал на первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве началось четвертое заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под председательством министров иностранных дел Украины и Венгрии

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания Совместной украинской-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти 7 лет. Время разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО, - Сийярто

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В принятом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

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Сийярто приехал на первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии, - Кулеба 01
Сийярто приехал на первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии, - Кулеба 02
Сийярто приехал на первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии, - Кулеба 03
Сийярто приехал на первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии, - Кулеба 04

Автор: 

Венгрия (1954) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (323)


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Топ комментарии
+15
Чем на этот раз зеленые торговать будут? Территорией?
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25.06.2020 10:41
+10
Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7119
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25.06.2020 10:58
+9
А чем еще... каждый понемногу откусит, благодаря тупорылым зебилам. Но виноват будет петя - естественно.
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25.06.2020 10:45
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Чем на этот раз зеленые торговать будут? Территорией?
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25.06.2020 10:41 Ответить
А чем еще... каждый понемногу откусит, благодаря тупорылым зебилам. Но виноват будет петя - естественно.
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25.06.2020 10:45 Ответить
Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7119
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25.06.2020 10:58 Ответить
навіть яник слав їх нах.. та ці вилупки з радістью стали на коліна
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25.06.2020 10:58 Ответить
Ищите точки обьединения-надеюсь он не кгбшная проститутка типа шредера
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25.06.2020 12:45 Ответить
Чувствует,что может поживиться уступками Организма?
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25.06.2020 10:42 Ответить
Було б чим пишатися неповносправному Кулебі...
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25.06.2020 10:43 Ответить
типовий ******
зедрисня вже опустилося, що лиже сраку такому лайну
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25.06.2020 10:43 Ответить
Интересно, почему 7 лет не собиралась?Вот уж воистину, "при Порошенко такого не было".
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25.06.2020 10:44 Ответить
******* сияют. Дождались своего. Лед тронулся, мля.
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25.06.2020 10:46 Ответить
Насколько нужно быть тупорылым зебилом, чтобы не понимать зачем он приехал... Главзебил вам уже закончил эпоху бедности и кумовства, эти тоже закончат какие-то территории под шумок.
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25.06.2020 10:48 Ответить
Dancing with strangers
Fighting with friends (c)

Плюнули в верного союзника Канаду. Обнимашки с ************ мадьярами. Блестящая внешняя политика.
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25.06.2020 10:52 Ответить
звісно, хто ще може приїхати, окрім чергового випускника московського вишу кгб...
а мід у нас теж рабоча корабельна сосна
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25.06.2020 10:52 Ответить
Так глядишь и ***** приедет впервые за сколько-то лет. Победа дипломатии епта...
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25.06.2020 10:59 Ответить
Не, к Х9йлу на коленях ползти будут по кремлю. А Лавров таки следующий, план капитуляции подписывать привезет
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25.06.2020 11:13 Ответить
Чогось одразу згадується фільм "пригоди Шуріка...". Та відадуть ті землі. А потім ще москалі зелені підтянуться. Саме те покрамсати Україну.
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25.06.2020 11:18 Ответить
давайте называть вещи своими именами: данное заседение - это прелюдия к капитуляции Украины перез мадярскими свинособаками.
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25.06.2020 12:00 Ответить
 
 