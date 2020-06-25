9065 нарушивших парковку машин эвакуировали за три месяца в Киеве: сумма штрафов - 4,93 млн. ИНФОГРАФИКА

За второй квартал этого года Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9065 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению транспорта.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Инспекторами по парковке за этот период вынесено 9700 постановлений на сумму 4,93 млн грн.

Больше всего нарушителей штрафовали за парковку автомобиля на пешеходном переходе - 49% от общего количества постановлений. Среди прочих - на выездах с прилегающих территорий - 12%, на полосе общественного транспорта - 15%, на перекрестках - 5%, на остановках общественного транспорта - 4% и др.