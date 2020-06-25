9065 нарушивших парковку машин эвакуировали за три месяца в Киеве: сумма штрафов - 4,93 млн. ИНФОГРАФИКА
За второй квартал этого года Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9065 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению транспорта.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Инспекторами по парковке за этот период вынесено 9700 постановлений на сумму 4,93 млн грн.
Больше всего нарушителей штрафовали за парковку автомобиля на пешеходном переходе - 49% от общего количества постановлений. Среди прочих - на выездах с прилегающих территорий - 12%, на полосе общественного транспорта - 15%, на перекрестках - 5%, на остановках общественного транспорта - 4% и др.
Топ комментарии
+4 Small Jerboa
показать весь комментарий25.06.2020 11:31
+3 Artem Komisarenko #429383
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+2 Danis Nielsen
показать весь комментарий25.06.2020 11:30
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Так для этого нужно сколько средств затратить . Эвакуатор , люди , штраф площадка, там люди . Я в шоке
Штраф выписали на месте и зачем эвакуировать автомобиль ? 😡
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
Теперь всегда помнить.😂😂😂
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
Стоят уже больше года.
Никто их эвакуировать не спешит.