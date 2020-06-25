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9065 нарушивших парковку машин эвакуировали за три месяца в Киеве: сумма штрафов - 4,93 млн. ИНФОГРАФИКА

9065 нарушивших парковку машин эвакуировали за три месяца в Киеве: сумма штрафов - 4,93 млн. ИНФОГРАФИКА

За второй квартал этого года Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9065 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению транспорта.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Инспекторами по парковке за этот период вынесено 9700 постановлений на сумму 4,93 млн грн.

Больше всего нарушителей штрафовали за парковку автомобиля на пешеходном переходе - 49% от общего количества постановлений. Среди прочих - на выездах с прилегающих территорий - 12%, на полосе общественного транспорта - 15%, на перекрестках - 5%, на остановках общественного транспорта - 4% и др.

9065 нарушивших парковку машин эвакуировали за три месяца в Киеве: сумма штрафов - 4,93 млн 01

9065 нарушивших парковку машин эвакуировали за три месяца в Киеве: сумма штрафов - 4,93 млн 02

КГГА (2984) Киев (25565) парковка (288) штраф (1285)


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Топ комментарии
+4
Каждый день на работу приезжаю мимо брошенных развалюх.
Стоят уже больше года.
Никто их эвакуировать не спешит.
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25.06.2020 11:31
+3
А штраф майданчик приватний, належить якимсь примусорьонним типам. З цим боровся ще ДК за часів Януковича. Але лідери ДК зараз на еміграції, політпритулок в штатах отримали, а Рюкзакян продовжує стари схеми.
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25.06.2020 11:41
+2
Дебилизм у Украине только крепчает. Посмотрите дебили как это делают люди .
Штраф выписали на месте и зачем эвакуировать автомобиль ? 😡
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25.06.2020 11:30
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А парковки пытались сделать или все же штрафы выгодней для пополнения бюджета ?
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25.06.2020 11:23 Ответить
нечего на своих тазиках за мороженкой в центр города переться ,для этого метро есть с платными стоянками возле них
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25.06.2020 11:33 Ответить
Мусоробот? Яке метро в карантин!
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25.06.2020 11:39 Ответить
скопи денег и съезди на экскурсию в Киев и посмотри сколько авто в киеве при работающем метро. по накупают автохлама и прется и жук и жаба в центр.
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25.06.2020 11:54 Ответить
Цена нескольких серьёзных внедорожников. Смешно.
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25.06.2020 11:24 Ответить
Какой же совдеповский дебилизм , что бы за парковку эвакуировать машину . Это просто пипец .
Так для этого нужно сколько средств затратить . Эвакуатор , люди , штраф площадка, там люди . Я в шоке
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25.06.2020 11:26 Ответить
Сколько людей обслуживает один эвакуированный автомобиль ?
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25.06.2020 11:27 Ответить
Дебилизм у Украине только крепчает. Посмотрите дебили как это делают люди .
Штраф выписали на месте и зачем эвакуировать автомобиль ? 😡
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25.06.2020 11:30 Ответить
Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9065 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению транспортных средсв.там руськім язіком написано зачем. лы ты по руські не нанімаєшь?
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25.06.2020 11:36 Ответить
Штраф выписываешь на месте .
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
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25.06.2020 11:37 Ответить
В Дании есть такие парковки по часам , там можно парковаться бесплатно час или 2 . В каждой машине в Дании на лобовом стекле есть часы , и когда приезжаешь на такую парковку , надо поставить время ,в которое ты стал на парковку и там например 2 часа бесплатно. Моя жена приехала на такую парковку возле магазина и забила поставить время на часах . Пошла купила продуктов, выходит с магазина и тут сюрприз в 100 € .
Теперь всегда помнить.😂😂😂
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25.06.2020 11:48 Ответить
Экипаж из 2-х человек.
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25.06.2020 11:32 Ответить
В Дании один человек решат все парковку . Пришёл, если машина не правильно запакована , выписал штраф, положил за ветерачку стёкла и все . Зачем в этом должны участвовать 150 людей? Где экономия ?
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25.06.2020 11:41 Ответить
Это такой вид заработка. Ещё и машины грабят на штрафплощадках.
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25.06.2020 11:46 Ответить
Цивилизациия 💪✌️🤣
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25.06.2020 11:49 Ответить
Таки да. Менталитет у 73% на уровне пещерного совка.
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25.06.2020 12:04 Ответить
а как по другому если там улицы узкие и машины еще и на тротуарах ставят и не пройти пешеходам ни проехать службам и это еще не говоря про зеленые зоны !!!
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25.06.2020 11:29 Ответить
Штраф выписываешь на месте .
В Дании одна русская писала в фейсбуке, что она парковучную линию переехала на 5 сантиметров и так оставила машину .
Ее сразу 100 € штрафа .
Будет она другой раз правильно парковаться или ещё раз платит 100 € ?
Это и есть цивилизованное решение культурного паркование автомобиля ? 🙂
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25.06.2020 11:36 Ответить
Так кроме штарфа еще и штрафплощадку оплатишь. Всё окупится с лихвой.
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25.06.2020 11:36 Ответить
А штраф майданчик приватний, належить якимсь примусорьонним типам. З цим боровся ще ДК за часів Януковича. Але лідери ДК зараз на еміграції, політпритулок в штатах отримали, а Рюкзакян продовжує стари схеми.
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25.06.2020 11:41 Ответить
Какой-то чиновник заработал на эвакуации заработал и занёс наверх.
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25.06.2020 11:27 Ответить
Каждый день на работу приезжаю мимо брошенных развалюх.
Стоят уже больше года.
Никто их эвакуировать не спешит.
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25.06.2020 11:31 Ответить
МЫЗДОБУЛЫ? ЦЕПЕРЕМОГА!!!!
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25.06.2020 11:47 Ответить
 
 