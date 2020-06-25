10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки. ФОТОрепортаж

На Харьковщине полицейские задержали мужчину при продаже 10 кг пластида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во время проведения профилактических мероприятий оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области разоблачили канал сбыта взрывчатых веществ и устройств. Речь идет о продаже пластида, тротила и детонаторов.

В дальнейшем оперативники и следователи в рамках уголовного производства установили личность злоумышленника, наладившего канал сбыта.

Так, в среду, 24 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Харьковской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с СБУ задержали мужчину при продаже партии взрывчатки. В частности тротиловых шашек общим весом 1,5 кг, 10 кг пластида и электродетонаторы. Во избежание ответственности полученные за продажу деньги он обменял в пункте обмена валют на 800 евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Ранее правоохранители задокументировали факт сбыта им детонаторов, пластида и тротила на сумму 500 долларов США. Проведено экспертное исследование.



Фото: сайт полиции

После завершения процессуальных мер мужчине будет сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.