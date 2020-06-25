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10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки. ФОТОрепортаж

10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки. ФОТОрепортаж

На Харьковщине полицейские задержали мужчину при продаже 10 кг пластида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во время проведения профилактических мероприятий оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области разоблачили канал сбыта взрывчатых веществ и устройств. Речь идет о продаже пластида, тротила и детонаторов.

В дальнейшем оперативники и следователи в рамках уголовного производства установили личность злоумышленника, наладившего канал сбыта.

10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки 01

Так, в среду, 24 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Харьковской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с СБУ задержали мужчину при продаже партии взрывчатки. В частности тротиловых шашек общим весом 1,5 кг, 10 кг пластида и электродетонаторы. Во избежание ответственности полученные за продажу деньги он обменял в пункте обмена валют на 800 евро.

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10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки 02

Ранее правоохранители задокументировали факт сбыта им детонаторов, пластида и тротила на сумму 500 долларов США. Проведено экспертное исследование.

10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки 03
Фото: сайт полиции

После завершения процессуальных мер мужчине будет сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

взрывчатка (844) задержание (6678) Нацполиция (16484) правоохранительные органы (2970) СБУ (19916) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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В Харькове жестоко избили активиста «Партии петуШария»😂
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25.06.2020 12:06 Ответить
На картошку похоже... червивую
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25.06.2020 12:08 Ответить
А если б не задерхали! Фактически это соучастие в терроризме.Сделайте хоть один показательный суд.Если это не разводняк по иммитации работы.
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25.06.2020 12:11 Ответить
10 кг пластиду, тротилові шашки та електродетонатори: на Харківщині затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки - Цензор.НЕТ 1533
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25.06.2020 12:44 Ответить
..нехило-паскудный товар, однако...
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25.06.2020 16:25 Ответить
 
 