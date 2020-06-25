Дворники в оккупированной Ялте "принимали присягу" и давали "клятву чистоте". ФОТОрепортаж

На городской набережной оккупированной Ялты 23 июня к "присяге" привели местных дворников. Работники давали "клятву чистоте" в новой, специально пошитой спецодежде, стилизованной в русском стиле ХIX века.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у обновленной клумбы на набережной оккупированного украинского города "под звуки духового оркестра построили дворников в васильковых костюмах, косоворотках и картузах".

"...Я буду рад трудиться рьяно и упорно. Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, Ты будешь лучшим городом Земли! Клянемся!" – произносили клятву ялтинские дворники.







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Глава оккупационной российской администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что за ношение новой стилизованной формы дворники будут получать доплату в 1000 рублей. Кроме того он пообещал, что с 1 июля по удостоверению дворника можно будет бесплатно ездить на городском общественном транспорте.

В будущем, по словам Имгрунта, ялтинским дворникам пошьют в таком же стиле зимнюю и парадную форму одежды. К парадной форме будет выдаваться номерной нагрудный жетон, как у работников ГИБДД.

"Знаки номерные, на них написано "Маэстро чистоты". Эти знаки вы будете надевать на парадно-выходную форму одежды", – сказал Имгрунт.