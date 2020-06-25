РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9953 посетителя онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
12 050 77

Дворники в оккупированной Ялте "принимали присягу" и давали "клятву чистоте". ФОТОрепортаж

На городской набережной оккупированной Ялты 23 июня к "присяге" привели местных дворников. Работники давали "клятву чистоте" в новой, специально пошитой спецодежде, стилизованной в русском стиле ХIX века.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у обновленной клумбы на набережной оккупированного украинского города "под звуки духового оркестра построили  дворников в васильковых костюмах, косоворотках и картузах".

"...Я буду рад трудиться рьяно и упорно. Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, Ты будешь лучшим городом Земли! Клянемся!" – произносили клятву ялтинские дворники.

Дворники в оккупированной Ялте принимали присягу и давали клятву чистоте 01
Дворники в оккупированной Ялте принимали присягу и давали клятву чистоте 02
Дворники в оккупированной Ялте принимали присягу и давали клятву чистоте 03

Читайте также: Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам с хутора Вильного, - ЛОГА

Глава оккупационной российской администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что за ношение новой стилизованной формы дворники будут получать доплату в 1000 рублей. Кроме того он пообещал, что с 1 июля по удостоверению дворника можно будет бесплатно ездить на городском общественном транспорте.

В будущем, по словам Имгрунта, ялтинским дворникам пошьют в таком же стиле зимнюю и парадную форму одежды. К парадной форме будет выдаваться номерной нагрудный жетон, как у работников ГИБДД.

"Знаки номерные, на них написано "Маэстро чистоты". Эти знаки вы будете надевать на парадно-выходную форму одежды", – сказал Имгрунт.

Крым (26404) присяга (176) Ялта (341) дворник (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
Северная Корея 2.0
показать весь комментарий
25.06.2020 12:23
+35
в русском стиле ХIX века
а где лапти и кокошники
показать весь комментарий
25.06.2020 12:24
+34
*****ть придуркам голову напекло на фоне обезвоживания
показать весь комментарий
25.06.2020 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Северная Корея 2.0
показать весь комментарий
25.06.2020 12:23 Ответить
ПОЧЕМУ БЕЗ КРАСНЫХ ГАЛСТУКОВ???!!! Непорядок!
показать весь комментарий
25.06.2020 12:28 Ответить
галстук то такэ...
где свисток?
у каждого расейскага дворника был свисток
показать весь комментарий
25.06.2020 13:07 Ответить
Раньше в пионеры принимали,а теперь в дворники.
показать весь комментарий
25.06.2020 21:49 Ответить
та не,,,,,
этот маразм даст такую фору любому идиотизму.....
шо не говори, а по части дурдома расеи равных нет, остальные жалкие плагиаторы
показать весь комментарий
25.06.2020 13:06 Ответить
Дурдом "Веселка"...
показать весь комментарий
25.06.2020 15:26 Ответить
Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 3350
показать весь комментарий
25.06.2020 17:49 Ответить
Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 1831
показать весь комментарий
25.06.2020 17:50 Ответить
в русском стиле ХIX века
а где лапти и кокошники
показать весь комментарий
25.06.2020 12:24 Ответить
Это парадная опция будет.
показать весь комментарий
25.06.2020 16:24 Ответить
даешь "Домострой"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Домострой
показать весь комментарий
26.06.2020 08:09 Ответить
А где лапти?
показать весь комментарий
25.06.2020 12:24 Ответить
Мойдодыр присягу принимал?
показать весь комментарий
25.06.2020 12:25 Ответить
Новый Миф...
https://www.youtube.com/watch?v=-rWdx6Jh3go
показать весь комментарий
25.06.2020 12:29 Ответить
*****ть придуркам голову напекло на фоне обезвоживания
показать весь комментарий
25.06.2020 12:25 Ответить
Охарактеризую данное действо одим словом - ПАРАША.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:25 Ответить
Дворники в оккупированной Ялте "принимали присягу" и давали "клятву чистоте" - Цензор.НЕТ 5695
показать весь комментарий
25.06.2020 12:26 Ответить
Дворники в оккупированной Ялте "принимали присягу" и давали "клятву чистоте" - Цензор.НЕТ 4097
показать весь комментарий
25.06.2020 12:26 Ответить
Даже в совке до такого маразма не доходили.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:26 Ответить
Совок пытался сделать из разноэтнического населения советского человека. Унификация. А тут регрессия, возврат к более архаичному. Разные вещи.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:29 Ответить
а нарушение расстрел)))
показать весь комментарий
25.06.2020 12:26 Ответить
Страна инфантилов и сюда свои детские игры внесла...
показать весь комментарий
25.06.2020 12:26 Ответить
С упорством делают всё, чтобы ни один нормальный человек к ним не приехал
показать весь комментарий
25.06.2020 12:26 Ответить
Бляху им на грудь - из навоза от якутского скульптора.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:27 Ответить
Жду когда тамошнюю мусорную переоденут в форму городовых. А вообще Сорокин в своём Дне опричника был абсолютно прав насчёт них.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:27 Ответить
Красивая спикер у дворников Ялты! Метла ей должна быть к лицу)
показать весь комментарий
25.06.2020 12:27 Ответить
Дэбилы, бл. дь, чесслово... Права была Лошадь.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:27 Ответить
..шимпанза...)))
показать весь комментарий
25.06.2020 16:28 Ответить
і мордою в чудо - унітаз спізджений з українських кораблів...іх бох паслал
показать весь комментарий
25.06.2020 12:28 Ответить
Таксистов тоже в извозчиков переодеть. И мусоров соответственно.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:28 Ответить
и на брички пересадить - самое оно будет
показать весь комментарий
25.06.2020 12:35 Ответить
Еще номерки нужно повесить!!! Спереди и сзади...
показать весь комментарий
25.06.2020 12:29 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2020 12:29 Ответить
Маразм крепчает, Ким в Сев Корее нервно подергивает ушами, Трамп с досадой думает, а почему я вот так же не могу.. Да..., а говорят СССР.., да подобного идиотизма в СССР уж точно не было. ( так что всем мечтателям об СССР могу сказать точно РФерия путинизма - национал- социализма это совсем не то о чем вы так ностальгируете, это значительно хуже.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:30 Ответить
слава изъ прысяги:

"клянусь лапатой, веником, савком,
чё буду в Ялте - чистым дураком!"
показать весь комментарий
25.06.2020 12:31 Ответить
Видимо сначала готовили как отдельную колонну на "парад победы" но прибыли монгольский и индийский контингенты и их оставили в запасе.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:32 Ответить
раша треш
показать весь комментарий
25.06.2020 12:32 Ответить
И ржачно и страшно одновременно. Страшно иметь такого соседа шизофреника. Представте себе соседа по лесничной площадке шизика, который может подпалить свою, или вашу квартиру. Тут тоже самое.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:33 Ответить
Косоворотка, если криво пошили, т.к. это не косоворотка на фотографиях и у женщин косоворотка как-то по-другому называлась.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:34 Ответить
Где-то заплакал маленький Ив-Сен Лоран при виде этой голубой дивизии.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:35 Ответить
"Голубая дивизия" - герои, а не скот, мямлящий чет за 1000 рублей доплаты.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:41 Ответить
Клятву Боку - Чистижопу и партнерше егО, Бобине - Ямолилась.

Если включить в палате №6 новости из Рашки, или Крыма, то "психи" посмотрят на Главврача.... презрительно. Соберут клунки и пойдут по домам.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:40 Ответить
Винторогий скот...
показать весь комментарий
25.06.2020 12:42 Ответить
А писать доносы они клялись? Ну, типа: видела, как гражданка К. выбрасывала обёртку из-под санкционки, а гражданин Д. плохо выражался про какую-то ёлочки и половой орган дедушки, доедаемый с солью.....
показать весь комментарий
25.06.2020 12:43 Ответить
Берите выше. На 3-м этаже в квартире N живут подозрительные личности. Вероятно агенты украинской и турецкой разведок.
показать весь комментарий
25.06.2020 16:03 Ответить
даааа без лаптей как то не скрепно
показать весь комментарий
25.06.2020 12:50 Ответить
Да они там упоротые все! А Х*йло не прилетал лично под конспект рассказывать как метлой махать?
показать весь комментарий
25.06.2020 12:59 Ответить
Сексуальный маньяки -"принимали присягу" и давали "клятву чистоте" своему прибору!
показать весь комментарий
25.06.2020 13:06 Ответить
Епанутым нет покоя...
показать весь комментарий
25.06.2020 13:11 Ответить
Мойдодыру надабылобы...)))
показать весь комментарий
25.06.2020 13:18 Ответить
Даеееееееешь лапти дворникамь!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.06.2020 13:19 Ответить
Я не зрозумів, це парадна чи повсякденна форма одягу!? Вони так і будуть прибирати міські вулиці в спідницях до землі і в кашкетах в спеку!? Ви собі можете уявити як це не вигідно в такому працювати і як буде виглядати цей одяг після декількох днів роботи!?!? Я так зрозумів, контракт на дизайн і виготовлення дали якомусь корупціонеру і він, щоб продати «продукт» за ціну в десять разів дорожче і ввів елемент «скрєпності» для місцевих фашистів. Думка пересічного кацапа, котрий буде працювати в цьому сценічному одягу як завжди в Росії нікого не цікавить.
показать весь комментарий
25.06.2020 13:22 Ответить
...особливо кумедно в брудних і засалених балахонах будуть виглядати жирні і п'яні кацапські самки)
показать весь комментарий
25.06.2020 13:25 Ответить
самое интересно что в дореволюционной россии дворники числились за МВД даже бляхи номерные имели
показать весь комментарий
25.06.2020 14:16 Ответить
Клятва Чистократа....
показать весь комментарий
25.06.2020 14:20 Ответить
Клят_ва в говени:

Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 8235

показать весь комментарий
25.06.2020 14:23 Ответить
В Мордоре дворник всегда был соглядатаем царской охранки, в советской рашке - информатором КГБ, теперь, после клятвы, все маэстро метлы внештатно трудоустроены в ФСБ. Строительство полицейского государства завершено, с чем и поздравляю ватников. Скоро по ночам начнут сновать ментовские машины, закамуфлированные под хлебовозки. Это уже было.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:25 Ответить
Сказочная страна, страна фараонов и тупой челяди. Мордор с ограми и орками.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:49 Ответить
Їм коси забули вручити
показать весь комментарий
25.06.2020 14:52 Ответить
после этой церкви храма бога фвуду и кроноса кимерийского это детская забаваДвірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 1642
показать весь комментарий
25.06.2020 15:06 Ответить
Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
25.06.2020 15:07 Ответить
палата№6 дурдом веслка
показать весь комментарий
25.06.2020 15:10 Ответить
за кацапами багато чого треба прибирати
це ж свинота та козлота.
показать весь комментарий
25.06.2020 15:27 Ответить
А парадная форма у сих дворников походу, бальное платье и смокинг.
показать весь комментарий
25.06.2020 16:20 Ответить
Де там дно куме?
-Походу его нема
показать весь комментарий
25.06.2020 18:18 Ответить
А где форменная обувь?
"В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали."
показать весь комментарий
25.06.2020 18:49 Ответить
Весь світ йде вперед до цивілізації, а окупанти в 19 ст застрягли
показать весь комментарий
25.06.2020 19:28 Ответить
Эксперименты над крымороссами продолжаются. Мозгов не наблюдается!
показать весь комментарий
25.06.2020 21:35 Ответить
Де мітла? Що за присяга без зброї!?
показать весь комментарий
25.06.2020 23:04 Ответить
Просто бомонд какойто.С самого дна так сказать.
показать весь комментарий
26.06.2020 07:18 Ответить
Картузы у этих дворников как у веселой тетки из "Дежа Вю"Двірники в окупованій Ялті "складали присягу" і давали "клятву чистоті" - Цензор.НЕТ 7362
показать весь комментарий
26.06.2020 09:06 Ответить
идиоты, ***
показать весь комментарий
26.06.2020 09:27 Ответить
Выдать каждому свидетельство принадлежности к касте в виде татуировок на конечностях и лбу на всю глубину дермы (чтобы без шрамов сплошных не сводилось). Должность сделать наследственно передающейся. Без возможности выбрать другую профессию и работу в течение 7 поколений.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:59 Ответить
Барин, я постелила. Идите угнетать.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:20 Ответить
А кто тама за Мойдодыра?Да совок просто отдыхает,это скорее ближе к С Корее.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:33 Ответить
Цирк на дроті.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:49 Ответить
 
 