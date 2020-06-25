Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине. ФОТОрепортаж

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода завершила очередную ротацию в зоне проведения ООС и вернулась в пункт постоянной дислокации — поселок Черноморское Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Бригада провела на фронте больше десяти месяцев. "Одесситы" защищали донецкое направление — район Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Таранчука. К сожалению, вернулись не все. За время этой ротации бригада потеряла убитыми 8 военнослужащих, 19 получили ранения.





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С возвращением бригаду поздравили командующий войсками оперативного командования "Юг" Игорь Палагнюк, председатель облгосадминистрации Максим Куцый, другие представители местной власти, родственники военнослужащих и волонтеры. Награды за доблестную службу и памятные грамоты от ОГА и областного совета получили 126 военнослужащих.





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Военнослужащие почтили память погибших на российско-украинской войне и возложили цветы к памятнику героям АТО/ООС.







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После двухмесячного отдыха бригада займется восстановлением боеспособности, чтобы в конце осени снова вернуться на Донбасс.





В российско-украинской войне подразделения 28-й ОМБр принимают участие с весны 2014 года. Одной из самых успешных операций соединения стала оборона Марьинки в августе 2015 года. За шесть лет бригада потеряла погибшими 174 военнослужащих.

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