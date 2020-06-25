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Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине. ФОТОрепортаж

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода завершила очередную ротацию в зоне проведения ООС и вернулась в пункт постоянной дислокации — поселок Черноморское Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 01

Бригада провела на фронте больше десяти месяцев. "Одесситы" защищали донецкое направление — район Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Таранчука. К сожалению, вернулись не все. За время этой ротации бригада потеряла убитыми 8 военнослужащих, 19 получили ранения.

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 02
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой. ФОТО

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 04

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 05
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 06

С возвращением бригаду поздравили командующий войсками оперативного командования "Юг" Игорь Палагнюк, председатель облгосадминистрации Максим Куцый, другие представители местной власти, родственники военнослужащих и волонтеры. Награды за доблестную службу и памятные грамоты от ОГА и областного совета получили 126 военнослужащих.

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 07
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 08

Смотрите: Воин 28-й ОМБр Виталий Лимборский погиб 26 мая в зоне ООС. ФОТО

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 09
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 10
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 11
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 12

Военнослужащие почтили память погибших на российско-украинской войне и возложили цветы к памятнику героям АТО/ООС.

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 13
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 14
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 15

Также читайте: 20 апреля на Донбассе погиб лейтенант Андрей Шинкарук. ФОТО (обновлено)

После двухмесячного отдыха бригада займется восстановлением боеспособности, чтобы в конце осени снова вернуться на Донбасс.

Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 16
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине 17

В российско-украинской войне подразделения 28-й ОМБр принимают участие с весны 2014 года. Одной из самых успешных операций соединения стала оборона Марьинки в августе 2015 года. За шесть лет бригада потеряла погибшими 174 военнослужащих.

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Автор: 

армия (8496) Одесская область (3580) 28 отдельная механизированная бригада (187) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 8603
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25.06.2020 17:26
+21
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 5142
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25.06.2020 17:15
+17
Президент їх зустрів як Порох, чи ні ?
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25.06.2020 17:13
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Президент їх зустрів як Порох, чи ні ?
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25.06.2020 17:13 Ответить
Вважаєш воно ім тре ??Для воякив головне що б кохана зустрічала чи наречена чи діти з дружиною , а Зеля чи Порох чи ще хтось з високого начальства це якщо і тре то в останню чергу
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25.06.2020 17:30 Ответить
А порошенко коли їх зустрічав? Коли порошенко був під Одесою в Гвардійському, де базується 28 бригада? Коли порошенко дивився умови життя військовослужбовців в Гвардійському, яке роками жило без газу та опалення, без води та електрики, бо все повідключали за борги! 28 бригада це мабуть сама забута Богом бригада України! Облізлі нефарбовані 100 років стіни казарм та будівель, потрісканий ще радянський асфальт на плацу, ворота ще радянські, вбита матеріально-технічна база, знищені полігони, повна деградація інфраструктури! Не дивно що посадили командира 1 батальйона 28 бригади, колишнього комбрига-сепаратиста який приймав антиукраїнські автопробіги в частині весною 2014 року досі підозрюють в махінаціях та зраді, купа випадків махінацій, крадіжок та злочинів в бригаді. 28 бригада має бути під найбільшою увагою військової служби правопорядку, бо в бригаді повно людей які до України відносяться м'яко кажучі вороже! Щоб зрозуміти які настрої панують в бригаді і хто колишні командири цієї бригади пропоную переглянути відео весни 2014 року, де колишні офіцери бригади закликали повернути зброю проти України! Досі цим закликам СБУ не дало правової оцінки, бо СБУ в Одесі як і в Криму - антиукраїнське!
https://youtu.be/tI5jFOaARmc Одесса.Автопробег. Разговор с командиром части.
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25.06.2020 18:01 Ответить
Та я не стежу і не стежив хто з влади кого коли зустричав , для мене важливіше і цікавіше коли наприклад дівчина бійця біжить до нього назустріч із сльозами радості на очах ( бачив якось прекрасну фотографію ) ось це мені цікаво і важливе (!) головне що в цьому випадку (за визначенням) немає місця а ні піару а ні політичним понтам
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25.06.2020 20:07 Ответить
пгт Чорноморське колись в часи СРСР мало назву Гвардєйскоє і було закритою зоною з генеральськими дачами, батареями ППО С-300 та розташуванням 28-ї гвардійської мотострілкової дивізії, там були і досі є різні полігони для тренування механізованих частин та артлерійських стрільб. Це цілій військовий комплекс який в часи СРСР був потужним закритим адмінстративним центром. Всі ці колишні радянські війскві які марять радянськими часами нікуди не поїхали - вони приватизували службове житло біля моря і живуть в військовому містечку поруч з розташуванням 28 бригади і є потенційно небезпечними сепаратистами, що і показало блокування в/ч в 2014 році! Тому держава має виселити цих сепаратистів, викупити їх кварири і розселити їх подалі від військової бригади, а житло має бути передано діючим військовим в якості службового житла!
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26.06.2020 12:23 Ответить
бо у Пороха - є порох в порохівницях
а у... зе - спідниця на сідницях )))
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25.06.2020 17:36 Ответить
бо у Пороха - є порох в порохівницях

Но он сыпется ему на пятки...
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25.06.2020 17:45 Ответить
та не...то песок...золотой )))))
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25.06.2020 17:46 Ответить
бо у Пороха - є порох в порохівницях
а у... зе - вазелін між сідниць )))
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25.06.2020 18:24 Ответить
та не..
валодю от их эмблемы типает..
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25.06.2020 17:39 Ответить
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 5142
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25.06.2020 17:15 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 8603
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25.06.2020 17:26 Ответить
З поверненням........🇺🇦
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25.06.2020 17:29 Ответить
Дякуємо Вам,дівчата та хлопці!
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25.06.2020 17:38 Ответить
***
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.
Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто,
тут свої дими і синдроми,
тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.

Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами, поряд.
Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.
Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться житии… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.

Автор Роман Семисал
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25.06.2020 17:43 Ответить
бо у Пороха - є порох в порохівницях

Но он сыпется ему на пятки...
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25.06.2020 17:47 Ответить
парнокопытное, тебя заклинило?
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28.06.2020 07:27 Ответить
Отдохните хлопцы.Погоняйте местную вату и сепаров.Подлечитесь.вы нам очень нужны.Героям Слава.
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25.06.2020 17:55 Ответить
А самим слабо вату местную погонять. а не перекладывать все проблемы на наших бойцов? Как известно без крепкого тыла сильной армии не бывает.
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25.06.2020 22:54 Ответить
Держаться и не расслабляться.Так взводный говорил,пока не был уверен,шо группа в безопасности.А Украина,сегодня не в безопасности.Тому,держаться и не расслабляться
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25.06.2020 19:02 Ответить
а документы фотать имена это не секретная инфа тем более у военного и есть закон про распространение личных данных??
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25.06.2020 20:29 Ответить
 
 