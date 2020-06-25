Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине. ФОТОрепортаж
28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода завершила очередную ротацию в зоне проведения ООС и вернулась в пункт постоянной дислокации — поселок Черноморское Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Бригада провела на фронте больше десяти месяцев. "Одесситы" защищали донецкое направление — район Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Таранчука. К сожалению, вернулись не все. За время этой ротации бригада потеряла убитыми 8 военнослужащих, 19 получили ранения.
С возвращением бригаду поздравили командующий войсками оперативного командования "Юг" Игорь Палагнюк, председатель облгосадминистрации Максим Куцый, другие представители местной власти, родственники военнослужащих и волонтеры. Награды за доблестную службу и памятные грамоты от ОГА и областного совета получили 126 военнослужащих.
Военнослужащие почтили память погибших на российско-украинской войне и возложили цветы к памятнику героям АТО/ООС.
После двухмесячного отдыха бригада займется восстановлением боеспособности, чтобы в конце осени снова вернуться на Донбасс.
В российско-украинской войне подразделения 28-й ОМБр принимают участие с весны 2014 года. Одной из самых успешных операций соединения стала оборона Марьинки в августе 2015 года. За шесть лет бригада потеряла погибшими 174 военнослужащих.
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https://youtu.be/tI5jFOaARmc Одесса.Автопробег. Разговор с командиром части.
а у... зе - спідниця на сідницях )))
Но он сыпется ему на пятки...
а у... зе - вазелін між сідниць )))
валодю от их эмблемы типает..
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.
Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто,
тут свої дими і синдроми,
тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.
Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами, поряд.
Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.
Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться житии… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.
Автор Роман Семисал
Но он сыпется ему на пятки...