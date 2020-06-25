Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка. ФОТОрепортаж

На Буковине проводятся работы по ликвидации последствий стихийного паводка. Сотни людей из различных районов области помогают тем, чьи дома и двора повредила стихия.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Инициировал акцию взаимопомощи председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, ведь беду можно побороть, только взявшись за дело сообща. Поэтому несколько сотен мужчин из разных районов Буковины работают сегодня в селах Кицманского района. Мужчины распиливают стволы деревьев, которые водой занесло во дворы, расчищают дворы от веток, ила и мусора. Жители также убирают затопленные комнаты. Работы начали с дворов и помещений одиноких и социально незащищенных людей. Сейчас работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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