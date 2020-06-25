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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка. ФОТОрепортаж

На Буковине проводятся работы по ликвидации последствий стихийного паводка. Сотни людей из различных районов области помогают тем, чьи дома и двора повредила стихия.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Инициировал акцию взаимопомощи председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, ведь беду можно побороть, только взявшись за дело сообща. Поэтому несколько сотен мужчин из разных районов Буковины работают сегодня в селах Кицманского района. Мужчины распиливают стволы деревьев, которые водой занесло во дворы, расчищают дворы от веток, ила и мусора. Жители также убирают затопленные комнаты. Работы начали с дворов и помещений одиноких и социально незащищенных людей. Сейчас работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 01
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 02
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 03
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 04
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 05
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 06
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 07
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 08
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 09
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 10
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 11
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 12
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 13
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 14
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 15
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 16
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 17
Затопленные дома, поваленные деревья и заиленные дороги: на Буковине приступили к ликвидации последствий паводка 18

Автор: 

Буковина (897) наводнение (461) паводок (294)


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Топ комментарии
+10
Я от одного не розумію, згідно Водного кодексу від річки є охоронна зона в якій не можна будувати будинки та дороги, мінімум 100м від урізу води! Уріз води це межа найбільшого розливу річок! На фото ми бачимо щильну НОВУ забудову яка впритул примикає до річки і це призвело до затоплень будинків і замулювання русла річки побутовим сміттям, що спричинило ще більший розлив річки і ще більші руйнівні наслідки! Тобто головне проблема не паводок а НОВА забудова впритул до річки, НОВА забудова на землях які є ливневим руслом річки! Хто виділяв під забудову ділянки в ливневому руслі річки? По якому праву давали дозволи на будівництва в небезпечній зоні затоплення? Щоб уникнути повенів потрібно не забудовувати ливневі русла річок! Потрібно визначити зараз межи розливу річок і забрати з цієї землі всі будинки та споруди, щоб вода їх не зносила вниз по течії і не забивала цим сміття пройоми мостів, не створювала стихійні дамби з будівельного сміття і не зносила мости разом з цими стихійними дамбами! А викидання сміття та бруду в русло річки мене взагалі поразило! Люди, що ви накуй робите? Ви знаєте, кретини, що ЗАБОРОНЕНО кидати сміття та бруд в русло річок? Річки та водойми охороняються законом і кожна тварина яка викидає тачки сміття в русло річки має бути як мінімум оштрафована а в разі повторення засудженна! Накуя ви своє лайно з брудом в річку викидаєте? Що за дебіли, млять?
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25.06.2020 20:01
+7
Хочу звернути увагу на наступне фото. На фото видно що дорога йде на кілька метрів вище ріня ливневого русла річки, тобто під час будівництва дороги ще в радянські часи був визначений рівень розливу річки і мост побудований відповідно до даних гідрології в цій місцевості! А от будинки знаходяться на декілька метрів нижче моста, прямо в ливневому руслі річки - там де будинків не має бути в принципі! Тобто сільрада злочинна видавала земельні ділянки там де не мала права! Ось головна причина збитків! Якби в ливневому руслі річки не будували будинки - повінь не завдала б збитків! Вода просто зійшла б до нормального рівня не заподіяв нікому жодної шкоди! Але ж гроші не пахнуть і чому б не забудувати кілька гектарів змелі прямо перед річкою! Про Водний кодекс, про землі Водного фонду та про охоронну зону річок в сільраді не думали! Взяти б їх і посадити за таку забудову!
Затоплені будинки, повалені дерева і замулені дороги: на Буковині взялися до ліквідації наслідків повені - Цензор.НЕТ 1920
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25.06.2020 21:10
+5
да с этим вовиком чтото давно не так - а началось все с корочки на инагурации - бог шельму метит! ну и потом шельма конечно наносит положенный ущерб всем без разбора кто голосовал за него и кто нет....
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25.06.2020 17:17
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Правила форума Совет форумчан
При зебилье и рыгах рубили ничуть не меньше, ватан.
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25.06.2020 17:12 Ответить
Я от одного не розумію, згідно Водного кодексу від річки є охоронна зона в якій не можна будувати будинки та дороги, мінімум 100м від урізу води! Уріз води це межа найбільшого розливу річок! На фото ми бачимо щильну НОВУ забудову яка впритул примикає до річки і це призвело до затоплень будинків і замулювання русла річки побутовим сміттям, що спричинило ще більший розлив річки і ще більші руйнівні наслідки! Тобто головне проблема не паводок а НОВА забудова впритул до річки, НОВА забудова на землях які є ливневим руслом річки! Хто виділяв під забудову ділянки в ливневому руслі річки? По якому праву давали дозволи на будівництва в небезпечній зоні затоплення? Щоб уникнути повенів потрібно не забудовувати ливневі русла річок! Потрібно визначити зараз межи розливу річок і забрати з цієї землі всі будинки та споруди, щоб вода їх не зносила вниз по течії і не забивала цим сміття пройоми мостів, не створювала стихійні дамби з будівельного сміття і не зносила мости разом з цими стихійними дамбами! А викидання сміття та бруду в русло річки мене взагалі поразило! Люди, що ви накуй робите? Ви знаєте, кретини, що ЗАБОРОНЕНО кидати сміття та бруд в русло річок? Річки та водойми охороняються законом і кожна тварина яка викидає тачки сміття в русло річки має бути як мінімум оштрафована а в разі повторення засудженна! Накуя ви своє лайно з брудом в річку викидаєте? Що за дебіли, млять?
показать весь комментарий
25.06.2020 20:01 Ответить
Хочу звернути увагу на наступне фото. На фото видно що дорога йде на кілька метрів вище ріня ливневого русла річки, тобто під час будівництва дороги ще в радянські часи був визначений рівень розливу річки і мост побудований відповідно до даних гідрології в цій місцевості! А от будинки знаходяться на декілька метрів нижче моста, прямо в ливневому руслі річки - там де будинків не має бути в принципі! Тобто сільрада злочинна видавала земельні ділянки там де не мала права! Ось головна причина збитків! Якби в ливневому руслі річки не будували будинки - повінь не завдала б збитків! Вода просто зійшла б до нормального рівня не заподіяв нікому жодної шкоди! Але ж гроші не пахнуть і чому б не забудувати кілька гектарів змелі прямо перед річкою! Про Водний кодекс, про землі Водного фонду та про охоронну зону річок в сільраді не думали! Взяти б їх і посадити за таку забудову!
Затоплені будинки, повалені дерева і замулені дороги: на Буковині взялися до ліквідації наслідків повені - Цензор.НЕТ 1920
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25.06.2020 21:10 Ответить
не міг зрозуміти поки зверху моста не побачив .
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27.06.2020 15:32 Ответить
А что тут "розумiть"?! Везде где есть "советские понаехи с их авось пронесёт и так сойдёт"-везде такая же картина!!!!Помню читал о том как комсомольцы ездили на Якутию строить "ударными темпами" какое то производство...местные жители предупредили понаехавших начальников и работяг что строить ни производство ни жильё,в этой долине нельзя!!!!-из за многометровых паводков и сильного ледохода!!!Но все понаехи положили фуй на эти предупреждения и построили там и производство и посёлок!На третий год это всё затопило и снесло...было огромное количество жертв!!!
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26.06.2020 12:26 Ответить
В Ивано-Франковской области рухнул конструкционный элемент отвода газотранспортной системы, в Винницкой под угрозой затопления ГРС. Сегодня Вова ушел в разведку, вернувшись из коей завтра отправиться в Херсон открывать футбольное поле.
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25.06.2020 17:10 Ответить
да с этим вовиком чтото давно не так - а началось все с корочки на инагурации - бог шельму метит! ну и потом шельма конечно наносит положенный ущерб всем без разбора кто голосовал за него и кто нет....
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25.06.2020 17:17 Ответить
все вывозят в реку, наверное чтобы в следующий раз еще больше затопило
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25.06.2020 17:26 Ответить
В Стрілецькому Куті все це наробив маленький потічок, що курка може перейти.
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25.06.2020 18:24 Ответить
Хорошая тачка в хозяйстве, незаменимая вещь.
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25.06.2020 17:30 Ответить
гарнi мiсця...
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25.06.2020 17:48 Ответить
От молодці, на фото дядько вже і дров нарізав.
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25.06.2020 17:55 Ответить
вуйко.) справний вуйко.
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25.06.2020 19:15 Ответить
А что такоє? Дєрєвья больше нє дєржат влагу?
То може прискорити вирубку залишившихся лісів? А гроші пустити на відбудову. А?
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25.06.2020 20:00 Ответить
Уничтожайте леса дальше!!!
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25.06.2020 20:16 Ответить
так дом не купит замкнутый круг)
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25.06.2020 20:28 Ответить
туда как и в австаралию ни ногой
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25.06.2020 20:28 Ответить
Ну кроме вырубки деревьев, на что они рассчитывали, когда дома впритык к речке строили? Да, на первый взгляд может показаться, что какая это речка, так, ручей. Но это горный ручей, который многократно увеличивается в размерах и мощи после сильных ливней. Думали, круто, возле водички. Ну вот последствия, и не в последний раз. Разве что берег поднимут.
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25.06.2020 21:18 Ответить
 
 