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Член НВФ, охранявший в 2014-м захваченное здание горсовета Мариуполя, задержан бойцами ГПСУ. ФОТО

В Мариуполе задержали 38-летнего горожанина, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Задержанный признался, что весной 2014 года он присоединился к боевикам и, среди прочих задач, охранял захваченное здание горсовета. Говорит, что после увиденного во время менее чем месячного пребывания в рядах террористов, изменил взгляды и сотрудничество с ними", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Член НВФ, охранявший в 2014-м захваченное здание горсовета Мариуполя, задержан бойцами ГПСУ 01

Опасаясь уголовной ответственности мужчина не афишировал чем занимался, когда город захватывали пророссийские боевики. "Однако об этих фрагментах его биографии узнали оперативные сотрудники Донецкого пограничного отряда и Центрального отдела полиции города. Правоохранители задержали экс-боевика", - говорится в сообщении.

В четверг задержанному объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 260 УК "Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

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"Напомним, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности", - обратили внимание в Госпогранслужбе.

Также в ведомстве напомнили, что на днях в Донецкой области, в районе КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали другого боевика, который нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки.

боевик (16779) Госпогранслужба (6458) Мариуполь (5717)


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Срок должен бытьот 15 лет до пожизненного... вот тогда что то и измениться...
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25.06.2020 17:34 Ответить
Их обменяют ,как и убийцу семерых на Житомирщине..Обидно ,конечно.Можно творить любые злодеяния,зная,что обменяют.
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25.06.2020 17:41 Ответить
Самый цвет "апалченцев"- те которые взяли МЕТРО-лежали в отделе вино- водка, пока их за ноги не вытащили под дулами зениток...: )
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25.06.2020 17:41 Ответить
Йой, Цензор! У нас тепер не росіяни українців вбивають, а якісь нвфовці?! Це що таке?
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25.06.2020 19:02 Ответить
Про колаборантов и предателей которые есть везде и всегда ты наверное не слышал?
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25.06.2020 22:24 Ответить
ханурю зачем ложить руки на плечи ?????????????????
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25.06.2020 20:26 Ответить
Максимум что светит этому уроду с учетом "наших" ну очень гуманных к сепарам и кацапским террористам судов это условный срок, ведь он "раскаялся". Отпустят эту мразь и он и дальше будет ждать удобного случая, чтобы помочь кацапам захватить Мариуполь и не только.
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25.06.2020 22:27 Ответить
А може ця мерзота і спалила Маріупольську міськраду?
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25.06.2020 22:50 Ответить
.ну пацик в затьмарах рамсы трохи перепутинил..- замените на кавонить ..
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26.06.2020 00:04 Ответить
 
 