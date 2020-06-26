Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В селе Круглик Киево-Святошенского района в 5 км от Киева происходит вырубка леса на древесину, об этом заявляет общественный деятель Алла Ландар.
Об этом говорится в сюжете 112 канала, передает Цензор.НЕТ.
"Село Хотив под Киевом. Здесь прямо под домами жителей два дня вырубывают деревья. Жители уверяют, что практически все срубленные деревья молодые и здоровые. Местне жители написали заявление в полицию, но не надеются на правосудие, поскольку лесник имеет разрешение на санитарную чистку леса. Жители заверяют, что лес в Киевской области вырубают системно и сообща", - отмечает издание.
Адвокат заявил, что считают вырубку незаконной, потому что деревья не были в аварийном состоянии или больными, более того, лесорубы не соблюдали правила маркировки.
"Ни одно из деревьев не промаркировано, не прочипировано, а это является обязательным", - рассказал адвокат Дмитрий Тихонов.
"Наши сосны, которые должны были тут жить и радовать нас и наших соседей, были вырублены и сложены. Мы можем посмотреть, что вырублен молодой лес - из всех срубленных деревьев только два имеют признаки сухостоя. Таким образом, на сегодняшний день, у нас Круглицкий лес имеет вид пеньков", - рассказала общественный деятель Алла Ландар.
Лесник, который курировал вырубку, - Вильчинский Валерий Петрович, а старший лесничий Боярского лесничества Жук Иван Григорьевич.
"Происходит (вырубка. - Ред.) по закону в соответствии с перечнем мер по улучшению санитарного состояния лесов. Выписан лесорубный билет. Для рубки была проведена тендерная процедура", - рассказал старший лесничий Боярского лесничества Иван Жук.
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Коли він просуре незалежність тобі теж Порох буде винуватий?
Чоловік який в часи неоголошеної війни крав на військових підрядах і не тільки, вдруг перестав бути королем. Ось і пихтить коли підгарає.
Петя ще і встигає бурштин підкопати, і контрабас перевезти.
Працює людина.
защищал бурштин от Правого Сектора ?
бандиты в погонах убивают представителей Быдла, чтобы Быдло
работало и не задавало вопросов,
в московии работает хорошо, тут у бандитов есть проблемы - что не так ?
или Порошенко не замазан в убийствве Мужчиля ?
кто дал команду на вооружённый налёт на квартиру с ребёнком 7ми лет ?
не Порошенко ? тварь твой Порох и гнида
в каком суде ?
вы о чём ?
вы что курите, уважаемый ?
группа бандитов, по совместительству офицеров сбу, по приказу таких же как они
совершила вооружённый налёт на квартиру в многоэтажном доме Киева,
в которой были женщина и ребёнок,
куча статей в прессе,
какой суд ? вы стебётесь ?
устроило кровавую бойню, зная, что в квартире женщина и маленький ребёнок
подотритесь своим судом, в результате погиб Олег Мужчиль, но он успел ликвидировать одного предателя Украины из банды "альфа"
кого я объявил виноватым ?
само собой Мы с Вами считаем правыми таких же паскуд из отрядов НКВД,
которые отбирали последнюю еду у детей Украины и принуждали
их родителей ЕСТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
ВЕДЬ ВАШ СУД НЕ ПРИЗНАЛ ИХ ВИНОВАТЫМИ ?
правда ?
До тих пір, як учасник процесу особа може перебувати в статусі: підозрюваного/обвинуваченого/ підсудного...
Але проміж себе багато хто з працівників правоохоронних органів традиційно називають фігуранта «бандит»...
или вы думаете та же Польша или Швеция или Англия или Франция
построены на том, что в суде признали чёрное белым ?
Порошенко не потрудился объясниться, я не в праве требовать, ибо лох,
но и государства не будет - только аул при московской империи, не более
это всё педро для укрепления государства или для создания
царства мусоров под вывеской "Украина" проворачивал ?
он вообще ничего не делал
почитаете, может поймёте, кто такой порошенко и прочие охметовы
и мусорам верьте, они не обманут
когда того бандиты из сбу выкрали ,
ни одна скотина не вышла на улицу
мне кажется, что теперь придётся заплатить дикую цену
за очищение от скотства,
только война или военный переворот с войной
и массовой бойней , ребята тупо имеют запасной аэродром
и местные проблемы это проблемы быдла
я не против "Пороха" - это то, что у нас есть и другого нет,
я просто о том, что зеленский не очень отличается,
точнее он недоразвит до уровня Порошенко, но это не хорошо и не плохо,
дерибанят на местах те, кто взводят на трон царей,
которые потом просто заложники своего царского положения, правда отчасти,
на счёт привата - государство кинет вас, с долларами или гривнами,
но с долларами то другое государство,
держу деньги в Польше, чего и вам советую
всё пройдёт
...
Из СИЗО выпустили хозяйку квартиры, в которой СБУ-шниками был убит http://pauluskp.com/news/7e10ea52b украинский партизан из Донбасса Олег Мужчиль , известный как Лесник.
Полностью ее интервью "Фактам" смотрите http://fakty.ua/217649-diversantka-elena-kukel-zaderzhannaya-vo-vremya-poimki-lesnika-rasskazala-kak-vse-bylo-na-samom-dele по ссылке , а я хочу обратить внимание лишь на некоторые моменты.
Во-первых, в СБУ так спешили убить Лесника, что не стали обращать внимание на такую незначительную деталь, как маленький ребенок в квартире. Открыли стрельбу, пули залетали в комнату первоклассника, лишь по счастливой случайности он не пострадал. Сначала альфовцы задержали отца ребенка, который позвонил жене и попросил открыть дверь, но не выводить ребенка из комнаты - то есть, о ребенке было известно.
Раньше в СБУ оправдывались, что не знали о ребенке. Теперь понятно, что знали.
Эта деталь кажется незначительной, но говорит обо многом. Я уж молчу, что нарушены все инструкции (и это просто непрофессионально), так как задержание можно было провести и в другое время - на инструкции и законы давно всем плевать. Важно понимать, что власть, уничтожая настоящих патриотов, не останавливается даже перед ребенком, то есть, для них никаких тормозов нет. Для них ребенок действительно незначительная деталь.
Хозяйке квартиры после освобождения отдали ключи, после чего адвокаты нашли в вещах Лесника кое-что интересное:
"Вот, нашел папку с документами, которые, очевидно, не заинтересовали следствие. А между тем тут немало интересного. Например, фотосъемки из космоса мест проживания некоторых известных боевиков, базы данных по расположению воинских формирований «ДНР», даже данные их автопарков. А вот посмотрите - бумага под грифом «совершенно секретно» с названием «Подписка» и текстом: «Я, (незаполненный прочерк), даю добровольное согласие на негласное сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в интересах выполнения заданий военной разведки в ходе проведения антитеррористической операции. Во время негласного сотрудничества обязуюсь строго придерживаться требований конспирации и оперативной дисциплины под руководством (незаполненный прочерк)».
Лесник проводил эффективные диверсии в тылу врага, планировал делать это и дальше, сотрудничал с ГУР.
Я не раз задавался вопросом - почему никто не убивает руководителей российской оккупационной администрации на Донбассе, ведь всем известно где они находятся. Ответ прост - как только партизаны начинают планировать диверсию, в дело вступает СБУ.
Когда говорят, что СБУ=ФСБ, никакого преувеличения здесь нет. А о том, что многие оказавшиеся в тюрьме добровольцы сотрудничали с СБУ и ГУР, написано очень много. Задача этих украинских спецслужб - втереться в доверие и спровоцировать жертву на какие-то поступки или даже слова, за которые можно покарать по законам мирного времени. Кроме того, бойцам дают мелкие задания - к примеру, задержания пособников оккупантов. Все это документируется, а затем используется против добровольцев в суде - только пособники оккупантов превращаются в потерпевших.
Если говорить о Леснике, то его приходили убивать, а не задерживать, так как он обладал лидерскими способностями и много где засветился, включая "Правый сектор", который тоже его слил.
После десятков громких дел и тысяч брошенных в тюрьмы, солдаты ВСУ и добровольцы до сих пор попадаются в эту ловушку. Хотя нужно помнить о простом правиле - никогда не сотрудничайте с СБУ, ментами, и другими государственными спецслужбами. Особенно если добровольцы. Особенно если партизаны. Особенно если работаете в тылу врага, передавая ценную информацию.
Некоторые это уже поняли, но далеко не все.
Украинская государственная машина работает на оккупацию и раздел Украины в интересах Российской Федерации. На всех уровнях. Начиная от пропаганды и http://pauluskp.com/news/b60e7304c заканчивая Пенфондом . А СБУ и менты - на 120%, хотя вам будут рассказывать, что "не всё так однозначно".
Нет, всё как раз очень однозначно.
Господа настоящие патриоты, желающие что-то сделать для Украины - не глупите, сотрудничая с предателями. Тогда дольше проживете или не так быстро сядете.
эта кодла одно и то же, так что Порошенко это просто часть системы нахлобучивания Лохов
допускаю, что Порошенко шантажировали, отчасти,
но ублюдок Вакарчуг - эта падаль голосовала за звонкую монету
вам надо доказательства, что янтарь грабят,
карпаты лысые,
или вам фото могил Патриотов убитых бандитами в форме и под "присягой" ?
и если он вам нравится то вы вольны считать его Героем Украины,
и если что именно эта мразь остановила толпу после убийства Музычко,
Вакарчук стал депутатом на бабло ворованное у народа Украины
и узаконил наворованные у народа земли
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ТОГДА ПРИЕДУТ МУСОРА ИЗ КОНКУРИРУЮЩЕЙ КОНТОРЫ
спалити ліс, щоб попередити його вирубку? логіка не відповідає навіть російській.
бо там палять, щоб заховати сліди вирубки.
... але кому я пояснюю?...
свою копию..
и душа не болит..
длинная цепь - не короче 75% населения...
Я так понимаю, что у клячка с за-опарышем сейчас стоит задача, курс на которую выбрал ещё лёня (скот) космос: уничтожить в Дарнице лесной массив под будущий дерибан земель для застройки