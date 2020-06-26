Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Круглик Киево-Святошенского района в 5 км от Киева происходит вырубка леса на древесину, об этом заявляет общественный деятель Алла Ландар.

Об этом говорится в сюжете 112 канала, передает Цензор.НЕТ.

"Село Хотив под Киевом. Здесь прямо под домами жителей два дня вырубывают деревья. Жители уверяют, что практически все срубленные деревья молодые и здоровые. Местне жители написали заявление в полицию, но не надеются на правосудие, поскольку лесник имеет разрешение на санитарную чистку леса. Жители заверяют, что лес в Киевской области вырубают системно и сообща", - отмечает издание.

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Адвокат заявил, что считают вырубку незаконной, потому что деревья не были в аварийном состоянии или больными, более того, лесорубы не соблюдали правила маркировки.

"Ни одно из деревьев не промаркировано, не прочипировано, а это является обязательным", - рассказал адвокат Дмитрий Тихонов.

"Наши сосны, которые должны были тут жить и радовать нас и наших соседей, были вырублены и сложены. Мы можем посмотреть, что вырублен молодой лес - из всех срубленных деревьев только два имеют признаки сухостоя. Таким образом, на сегодняшний день, у нас Круглицкий лес имеет вид пеньков", - рассказала общественный деятель Алла Ландар.

Лесник, который курировал вырубку, - Вильчинский Валерий Петрович, а старший лесничий Боярского лесничества Жук Иван Григорьевич.

"Происходит (вырубка. - Ред.) по закону в соответствии с перечнем мер по улучшению санитарного состояния лесов. Выписан лесорубный билет. Для рубки была проведена тендерная процедура", - рассказал старший лесничий Боярского лесничества Иван Жук.

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