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Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Круглик Киево-Святошенского района в 5 км от Киева происходит вырубка леса на древесину, об этом заявляет общественный деятель Алла Ландар.

Об этом говорится в сюжете 112 канала, передает Цензор.НЕТ.

"Село Хотив под Киевом. Здесь прямо под домами жителей два дня вырубывают деревья. Жители уверяют, что практически все срубленные деревья молодые и здоровые. Местне жители написали заявление в полицию, но не надеются на правосудие, поскольку лесник имеет разрешение на санитарную чистку леса. Жители заверяют, что лес в Киевской области вырубают системно и сообща", - отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области

Адвокат заявил, что считают вырубку незаконной, потому что деревья не были в аварийном состоянии или больными, более того, лесорубы не соблюдали правила маркировки.

"Ни одно из деревьев не промаркировано, не прочипировано, а это является обязательным", - рассказал адвокат Дмитрий Тихонов.

"Наши сосны, которые должны были тут жить и радовать нас и наших соседей, были вырублены и сложены. Мы можем посмотреть, что вырублен молодой лес - из всех срубленных деревьев только два имеют признаки сухостоя. Таким образом, на сегодняшний день, у нас Круглицкий лес имеет вид пеньков", - рассказала общественный деятель Алла Ландар.

Лесник, который курировал вырубку, - Вильчинский Валерий Петрович, а старший лесничий Боярского лесничества Жук Иван Григорьевич.

"Происходит (вырубка. - Ред.) по закону в соответствии с перечнем мер по улучшению санитарного состояния лесов. Выписан лесорубный билет. Для рубки была проведена тендерная процедура", - рассказал старший лесничий Боярского лесничества Иван Жук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Незаконная вырубка леса на Закарпатье. ФОТО

Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 01

Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 02
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 03
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 04
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 05
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 06
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 07
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 08

Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 09
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 10
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 11
Возле Киева под видом санитарной вырубки пилят лес на древесину, - общественный деятель Ландар 12

Автор: 

вырубка (160) Киев (25571) Киевская область (4149) лес (631)


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Топ комментарии
+16
Це все Порох винуватий, бо при ньому садили дерева.🥴
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26.06.2020 09:23
+14
Петя пиляє, на зло всім зебілам і зеленому бовдуру.
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26.06.2020 09:27
+10
Добрий ранок ! : )
Петя ще і встигає бурштин підкопати, і контрабас перевезти.
Працює людина.
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26.06.2020 09:30
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Це все Порох винуватий, бо при ньому садили дерева.🥴
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26.06.2020 09:23 Ответить
зеленских за год спилил больше деревьев, чем Порошенко за 5 лет
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26.06.2020 09:32 Ответить
Ага. А еще Петя зайцев и оленей лично рожал и лично своими грудями выкармливал и на волю отпускал. Ну не звезди тут уже. Так как при Порохосвине никогда не рубали и не вывозили лес
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26.06.2020 09:34 Ответить
А ще при бубочці подолали корупцію, олігархат, зубожіння і закінчили війну.
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26.06.2020 09:40 Ответить
Точно такой же как и твой Петька. Только бубочку никто царем не называет и не молится на него так как вы на своего хозяина
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26.06.2020 09:54 Ответить
У вас настільки засрані мізки говноЗМІ, що ви вже самі починаєте генерувати різний брєд і свято в нього вірити.
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26.06.2020 10:02 Ответить
Електорат Шарія...
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26.06.2020 12:13 Ответить
вы обыкновенное троллоло
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26.06.2020 12:15 Ответить
навпаки! Ось ти як вєлічнєйшего клоуна облизуєш.
Коли він просуре незалежність тобі теж Порох буде винуватий?
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26.06.2020 12:22 Ответить
Не звертай уваги , Петя накрав стільки що вже пачки ботоферм відбілюють його "чесне" ім'я.
Чоловік який в часи неоголошеної війни крав на військових підрядах і не тільки, вдруг перестав бути королем. Ось і пихтить коли підгарає.
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26.06.2020 09:49 Ответить
В такому випадку, вам буде НЕ складно привести факти, підтверджуючі крадіжки. Правда? Ну і про "ботоферми". Невже, ще не знайшли? Вже більше року, на керівних посадах свинарчуки Зеленського, і нічого? Ну як же ж так?
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26.06.2020 09:57 Ответить
Та ні. Саме при Зеленському ліс і почали реально винищувати.
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26.06.2020 12:12 Ответить
земародер наживается и сидит на потоках
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26.06.2020 09:24 Ответить
А бубочка в цей час власноручно укріплює берега.🥴
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26.06.2020 09:26 Ответить
Треба терміново укріпити берега, бо презедент їх регулярно втрачає.))
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26.06.2020 09:41 Ответить
А берега укріплювати стовбурами дерев.
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26.06.2020 10:18 Ответить
Таке скрізь по Україні (
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26.06.2020 09:24 Ответить
згідно "новин" Г+Г, таке роблять тільки вуйки в Карпатах. По всій іншій территорії це, тяжке наслєдіє шокаладного баригі, вже припинено.
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26.06.2020 09:36 Ответить
Петя пиляє, на зло всім зебілам і зеленому бовдуру.
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26.06.2020 09:27 Ответить
Доброго ранку! Пєтя дуже швидко пиляє дерева ночами, щоб ніхто не побачив🥴
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26.06.2020 09:29 Ответить
Добрий ранок ! : )
Петя ще і встигає бурштин підкопати, і контрабас перевезти.
Працює людина.
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26.06.2020 09:30 Ответить
І бюджет встигажє дерибанити, бо Коломойському не вистачає.😲
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26.06.2020 09:32 Ответить
когда порошенко организовывал убийство Музычко он
защищал бурштин от Правого Сектора ?
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26.06.2020 09:36 Ответить
Музичка вбив суперміністр, який зараз охороняє потерпілого від народу.
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26.06.2020 09:42 Ответить
получается Порошенко и Зеленский просто ширма для Авакова ....
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26.06.2020 09:51 Ответить
Виходить, що у вас проблема з логічним мисленням. Воно відсутнє
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26.06.2020 10:00 Ответить
возможно, но в чём нарушена логика ?
бандиты в погонах убивают представителей Быдла, чтобы Быдло
работало и не задавало вопросов,
в московии работает хорошо, тут у бандитов есть проблемы - что не так ?
или Порошенко не замазан в убийствве Мужчиля ?
кто дал команду на вооружённый налёт на квартиру с ребёнком 7ми лет ?
не Порошенко ? тварь твой Порох и гнида
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26.06.2020 10:07 Ответить
Давйте поставимо крапку над цим питанням. Ви особисто готові свідчити в суді по викладеними Вами фактах?
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26.06.2020 10:19 Ответить
ха ха ха
в каком суде ?
вы о чём ?
вы что курите, уважаемый ?
группа бандитов, по совместительству офицеров сбу, по приказу таких же как они
совершила вооружённый налёт на квартиру в многоэтажном доме Киева,
в которой были женщина и ребёнок,
куча статей в прессе,
какой суд ? вы стебётесь ?
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26.06.2020 10:37 Ответить
Поки нема рішення суду - людина (включаючи маньяків, упирів, убивць тощо) являється не винною. Тож не несіть пургу на основі "кучі статей в прессе" та іншої Г+Г- подібної муйні.
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26.06.2020 11:39 Ответить
я вам говорю, что СБУ совершило вооружённый налёт на квартиру в многоэтажном доме,
устроило кровавую бойню, зная, что в квартире женщина и маленький ребёнок
подотритесь своим судом, в результате погиб Олег Мужчиль, но он успел ликвидировать одного предателя Украины из банды "альфа"
кого я объявил виноватым ?
само собой Мы с Вами считаем правыми таких же паскуд из отрядов НКВД,
которые отбирали последнюю еду у детей Украины и принуждали
их родителей ЕСТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
ВЕДЬ ВАШ СУД НЕ ПРИЗНАЛ ИХ ВИНОВАТЫМИ ?
правда ?
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26.06.2020 12:13 Ответить
«особа ( а не людина) вважається невинуватою , до поки не буде відповідного обвинувального вироку суду із призначенням покарання або звільненням від нього з причин передбачених діючим законодавством України.
До тих пір, як учасник процесу особа може перебувати в статусі: підозрюваного/обвинуваченого/ підсудного...
Але проміж себе багато хто з працівників правоохоронних органів традиційно називають фігуранта «бандит»...
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26.06.2020 13:39 Ответить
серьёзно, что я сказал, что не есть общеизвестный факт ?
или вы думаете та же Польша или Швеция или Англия или Франция
построены на том, что в суде признали чёрное белым ?
Порошенко не потрудился объясниться, я не в праве требовать, ибо лох,
но и государства не будет - только аул при московской империи, не более
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26.06.2020 10:45 Ответить
или не порошенко организовал убийство Олега Мужчиля ?
это всё педро для укрепления государства или для создания
царства мусоров под вывеской "Украина" проворачивал ?
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26.06.2020 09:39 Ответить
Есть одно "но". Визитки Пороха не нашли. Так что теория про убийство Порохом вся и всех оригинальная, но увы, нереалистичная. А проще говоря - идиотская.
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26.06.2020 09:43 Ответить
не, конечно, порошенко не отдавал команды на боевые действия в киевской многоэтажке, и
он вообще ничего не делал
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26.06.2020 09:50 Ответить
В какой-какой многоэтажке? Какие боевые действия?Тебе солнцепеком голову напекло?
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26.06.2020 09:52 Ответить
вы наверное ещё не умели читать, когда это произошло,сейчас ссылку тисну для Вас,
почитаете, может поймёте, кто такой порошенко и прочие охметовы
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26.06.2020 09:57 Ответить
Кто такие ахметовы, пинчуки, коломойские и иже с ними я знаю. Я не понимаю одного: на кой ляд надо было избрав зеленского доводить ситуацию до того абсурда и идиотизма, что происходит сейчас? Ситуация ведь за этот год ухудшилась настолько, что непонятно, Выберемся ли мы из этого вообще. Не понимаю, почему нужно верить ссылкам и остальной чепухе. Интернет уже давно стал средством дезинформации. Неужели не очевидно, что не стоит верить всему тому что говорят или пишут?
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26.06.2020 10:02 Ответить
можете верить Порошенко и Зеленскому, так , конечно , удобнее
и мусорам верьте, они не обманут
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26.06.2020 10:09 Ответить
Я никому не верю. Только тому, что вижу. Если год назад я понимал, что к примеру приват остается государственным и точка, а деньги людей защищены. То теперь этого никто гарантировать не может. Мало того, они еще хотят вынести фонд гарантирования вкладов. Делается это уже и через Конституционный суд(это просто один из примеров, их много). Вот это цена ненависти к Пороху. Готовы себя оставить ни с чем ради того, чтобы ему досадить. Возможно он уедет, но черт возьми, с чем мы останемся?
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26.06.2020 10:16 Ответить
когда --------- послал бандитов из сбу совершить налёт на Корбана,
когда того бандиты из сбу выкрали ,
ни одна скотина не вышла на улицу
мне кажется, что теперь придётся заплатить дикую цену
за очищение от скотства,
только война или военный переворот с войной
и массовой бойней , ребята тупо имеют запасной аэродром
и местные проблемы это проблемы быдла
я не против "Пороха" - это то, что у нас есть и другого нет,
я просто о том, что зеленский не очень отличается,
точнее он недоразвит до уровня Порошенко, но это не хорошо и не плохо,
дерибанят на местах те, кто взводят на трон царей,
которые потом просто заложники своего царского положения, правда отчасти,
на счёт привата - государство кинет вас, с долларами или гривнами,
но с долларами то другое государство,
держу деньги в Польше, чего и вам советую
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26.06.2020 10:29 Ответить
Вот и я о том же. Только вот и с долларами в Польше может быть лажа. Вполне могут под благовидным предлогом закрыть, запретить или еще чего. Но я согласен, лучше в Польше, чем здесь. Корбан меня мало интересует, он явно не ангел с крыльями. Потому особо не переживаю за его чувства. В остальном согласен: цена избрания зеленского будет большой, и мы ее уже платим. И я вот не понимаю, на кой ляд это нужно было делать. Порох так или иначе - это лучшее, что у нас было. Ладно, что сделано - сделано. Остальное покажет время.
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26.06.2020 10:46 Ответить
время
всё пройдёт
...
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26.06.2020 10:55 Ответить
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy-chast-2
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26.06.2020 09:59 Ответить
Подробности убийства Олега Мужчиля (Лесник)https://fotki.yandex.ru/next/users/pauluskp/album/93282/view/609328 Біля Києва під виглядом санітарної вирубки пиляють ліс на деревину, - Алла Ландар - Цензор.НЕТ 5590

Из СИЗО выпустили хозяйку квартиры, в которой СБУ-шниками был убит http://pauluskp.com/news/7e10ea52b украинский партизан из Донбасса Олег Мужчиль , известный как Лесник.

Полностью ее интервью "Фактам" смотрите http://fakty.ua/217649-diversantka-elena-kukel-zaderzhannaya-vo-vremya-poimki-lesnika-rasskazala-kak-vse-bylo-na-samom-dele по ссылке , а я хочу обратить внимание лишь на некоторые моменты.

Во-первых, в СБУ так спешили убить Лесника, что не стали обращать внимание на такую незначительную деталь, как маленький ребенок в квартире. Открыли стрельбу, пули залетали в комнату первоклассника, лишь по счастливой случайности он не пострадал. Сначала альфовцы задержали отца ребенка, который позвонил жене и попросил открыть дверь, но не выводить ребенка из комнаты - то есть, о ребенке было известно.

Раньше в СБУ оправдывались, что не знали о ребенке. Теперь понятно, что знали.

Эта деталь кажется незначительной, но говорит обо многом. Я уж молчу, что нарушены все инструкции (и это просто непрофессионально), так как задержание можно было провести и в другое время - на инструкции и законы давно всем плевать. Важно понимать, что власть, уничтожая настоящих патриотов, не останавливается даже перед ребенком, то есть, для них никаких тормозов нет. Для них ребенок действительно незначительная деталь.

Хозяйке квартиры после освобождения отдали ключи, после чего адвокаты нашли в вещах Лесника кое-что интересное:

"Вот, нашел папку с документами, которые, очевидно, не заинтересовали следствие. А между тем тут немало интересного. Например, фотосъемки из космоса мест проживания некоторых известных боевиков, базы данных по расположению воинских формирований «ДНР», даже данные их автопарков. А вот посмотрите - бумага под грифом «совершенно секретно» с названием «Подписка» и текстом: «Я, (незаполненный прочерк), даю добровольное согласие на негласное сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в интересах выполнения заданий военной разведки в ходе проведения антитеррористической операции. Во время негласного сотрудничества обязуюсь строго придерживаться требований конспирации и оперативной дисциплины под руководством (незаполненный прочерк)».

Лесник проводил эффективные диверсии в тылу врага, планировал делать это и дальше, сотрудничал с ГУР.

Я не раз задавался вопросом - почему никто не убивает руководителей российской оккупационной администрации на Донбассе, ведь всем известно где они находятся. Ответ прост - как только партизаны начинают планировать диверсию, в дело вступает СБУ.

Когда говорят, что СБУ=ФСБ, никакого преувеличения здесь нет. А о том, что многие оказавшиеся в тюрьме добровольцы сотрудничали с СБУ и ГУР, написано очень много. Задача этих украинских спецслужб - втереться в доверие и спровоцировать жертву на какие-то поступки или даже слова, за которые можно покарать по законам мирного времени. Кроме того, бойцам дают мелкие задания - к примеру, задержания пособников оккупантов. Все это документируется, а затем используется против добровольцев в суде - только пособники оккупантов превращаются в потерпевших.

Если говорить о Леснике, то его приходили убивать, а не задерживать, так как он обладал лидерскими способностями и много где засветился, включая "Правый сектор", который тоже его слил.

После десятков громких дел и тысяч брошенных в тюрьмы, солдаты ВСУ и добровольцы до сих пор попадаются в эту ловушку. Хотя нужно помнить о простом правиле - никогда не сотрудничайте с СБУ, ментами, и другими государственными спецслужбами. Особенно если добровольцы. Особенно если партизаны. Особенно если работаете в тылу врага, передавая ценную информацию.

Некоторые это уже поняли, но далеко не все.

Украинская государственная машина работает на оккупацию и раздел Украины в интересах Российской Федерации. На всех уровнях. Начиная от пропаганды и http://pauluskp.com/news/b60e7304c заканчивая Пенфондом . А СБУ и менты - на 120%, хотя вам будут рассказывать, что "не всё так однозначно".

Нет, всё как раз очень однозначно.

Господа настоящие патриоты, желающие что-то сделать для Украины - не глупите, сотрудничая с предателями. Тогда дольше проживете или не так быстро сядете.
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26.06.2020 10:00 Ответить
Це отой гуру?- ФСБ-ешник.
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26.06.2020 12:15 Ответить
читай и радуйся, в каком дерьме ты живёшь, но да, виноват далеко не один Порошенко
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26.06.2020 10:01 Ответить
https://pauluskp.livejournal.com/984850.html
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26.06.2020 10:02 Ответить
А то, что он фанатично планировал вооружённый переворот в Киеве, зебилов конечно не колишет...
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26.06.2020 12:16 Ответить
вы враль, как и порошенко
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26.06.2020 12:18 Ответить
о, что порошенко смахлевал подсчёт голосов вас не напрягает, правда ?
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26.06.2020 12:40 Ответить
Лечись.
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26.06.2020 12:45 Ответить
вы в своём уме ?
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26.06.2020 09:52 Ответить
а голосование ЕС Порошенка, СосенНарота Зеленского и "голоса" ублюдка Вакарчука ?
эта кодла одно и то же, так что Порошенко это просто часть системы нахлобучивания Лохов
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26.06.2020 09:42 Ответить
Якби я вдарився скронею об задвірок, я б міркував точно як Ви.
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26.06.2020 09:46 Ответить
шантаж или личный интерес - но голосовали вместе, это неоспоримый факт
допускаю, что Порошенко шантажировали, отчасти,
но ублюдок Вакарчуг - эта падаль голосовала за звонкую монету
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26.06.2020 09:53 Ответить
Вакарчук, конченый подонок
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26.06.2020 09:55 Ответить
Ви можете це якось аргументувати? Дописувачам ЦН це дуже цікаво.
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26.06.2020 10:21 Ответить
что аргументировать ?
вам надо доказательства, что янтарь грабят,
карпаты лысые,
или вам фото могил Патриотов убитых бандитами в форме и под "присягой" ?
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26.06.2020 10:41 Ответить
Ви точно не ідіот? Вас запитали: Чому Вакарчук конченый подонок? А ви про лисі карпати і бурштин. Я в шоці з Вас.
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26.06.2020 11:41 Ответить
Вакарчук подонок, сын камуниста - этого вполне достаточно,
и если он вам нравится то вы вольны считать его Героем Украины,
и если что именно эта мразь остановила толпу после убийства Музычко,
Вакарчук стал депутатом на бабло ворованное у народа Украины
и узаконил наворованные у народа земли
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26.06.2020 12:07 Ответить
ТОЛЬКО МНОГООЧАГОВОЕ ВОЗГОРАНИЕ СПАСЁТ ЛЕС ОТ ВЫРУБКИ
..................................................................................................................................
ТОГДА ПРИЕДУТ МУСОРА ИЗ КОНКУРИРУЮЩЕЙ КОНТОРЫ
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26.06.2020 09:32 Ответить
я розумію, що котрий тиждень дуже спекотно. але не на стільки ж щоб у надцятому пості таке писати!

спалити ліс, щоб попередити його вирубку? логіка не відповідає навіть російській.
бо там палять, щоб заховати сліди вирубки.

... але кому я пояснюю?...
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26.06.2020 10:46 Ответить
Надо строить больше каналов и дамб. Все равно все спилят.
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26.06.2020 09:34 Ответить
при криворогульном мудаке в стране начался неконтролируемый звездец на всех фронтах. плебс понял, что страной управляет ничтожество, поэтом можно делать все что хочешь.
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26.06.2020 09:42 Ответить
плебс для этого его и выбрал...
свою копию..
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26.06.2020 09:46 Ответить
быдло кто пилит - кто вывозит - кто складирует - кто продает.....
и душа не болит..
длинная цепь - не короче 75% населения...
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26.06.2020 09:44 Ответить
добрий круглячок...в експортному ісполнєнії
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26.06.2020 09:49 Ответить
Даремно скиглити про вирубку лісу: не допоможе.
Біля Києва під виглядом санітарної вирубки пиляють ліс на деревину, - Алла Ландар - Цензор.НЕТ 3397
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26.06.2020 09:54 Ответить
Всі відразу стали експертами з лісового господарства.
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26.06.2020 10:17 Ответить
Причина? Безнаказанность, как следствие тотальной коррупции. Шо при Порохе, шо при Зе.
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26.06.2020 10:24 Ответить
Причина очень проста - лес по конституции принадлежит народу , а власть выполняет задачу сделать народ нищим! Вот и уничтожает его имущество , заодно и себе в карман бабло гребет! Та же херня с газом , углем , металлом , землей и остальными природными ресурсами. Вывод - власть это организованная преступная группировка (ОПГ) , поставившая своей целью уничтожение украинского народа!
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26.06.2020 10:29 Ответить
Может это мачтовые сосны? Флот хотят построить?
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26.06.2020 10:58 Ответить
чики брыки и в дамки (чик чирик)
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26.06.2020 11:23 Ответить
В самом Киеве , в черте города, ситуация отнюдь не лучшая. Парк партизанской славы на красном хуторе по факту представляет собой сплошное кладбище пней. Интенсивные вырубки а последний год /два наблюдаются и в примыкающем к нему Никольском лесу. Камазы-бревновозы встречаются на выезде из этого района ежедневно по несколько раз...
Я так понимаю, что у клячка с за-опарышем сейчас стоит задача, курс на которую выбрал ещё лёня (скот) космос: уничтожить в Дарнице лесной массив под будущий дерибан земель для застройки
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26.06.2020 13:30 Ответить
Это по всей Украине.Они меня бесят уже.Зелёный двор постепенно превращается в Израиль с песками.Тупо спиливают деревья во дворах без причины.Если этим бобрам, кто то загонит отвёртку в лёгкое,буду рад
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26.06.2020 14:39 Ответить
желание всех этих лесорубов поставить к стенке.
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26.06.2020 17:16 Ответить
 
 