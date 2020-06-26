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Прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины в Одессе вымогал $10 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе на взятке прокурора Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор является процессуальным руководителем в уголовном производстве в отношении военнослужащих Госпогранслужбы, которые подозреваются в содействии незаконному ввозу в Украину иностранных автомобилей. Расследование этих фактов осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

По предварительным данным следствия, прокурор в рамках расследования "решил" искусственно блокировать работу предприятий-импортеров авто через удаление официальной документации. За 2,5-10 тысяч долларов США он гарантировал коммерсантам не накладывать на них соответствующих следственных санкций. Расценки прокурор "устанавливал" в зависимости от объемов импорта и марок авто.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства прокурором через посредника 10 000 долларов США и получения 5 000 долларов США на банковский счет. Кроме того, задокументировано получение прокурором неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов США.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины прокурору сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов получения взяток прокурором и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.

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Прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины в Одессе вымогал $10 тыс., - СБУ 01
Прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины в Одессе вымогал $10 тыс., - СБУ 02
Прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины в Одессе вымогал $10 тыс., - СБУ 03
Прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины в Одессе вымогал $10 тыс., - СБУ 04
Прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины в Одессе вымогал $10 тыс., - СБУ 05

Автор: 

взятка (6166) Одесса (7897) СБУ (19923) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+4
- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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26.06.2020 10:05
+1
Никогда такого не было, и вот опять!....
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26.06.2020 10:06
+1
Иди Петро и Иван, "шуфлюй" за 5000, а прокуроришка не вставая с креселкка получит получку 50000, а нагрузится отпилами и раскатами - на 500000.
.... в Китае правильно делают.
у нас - таможенник или прокуратор - имеют только комнатку в ком. квартирке, и запорожец(чет "Маски в Одессе" вспомнились), но его родичи - сплошь миллионеры и успешные лохобизнесы.

...... Ленин иногда правильно делал и писал(я не читал "трудов", кроме как в сортире, ну, как и все )
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26.06.2020 10:12
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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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26.06.2020 10:05 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять!....
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26.06.2020 10:06 Ответить
Ну, ещё один клиент для ВАКСа.
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26.06.2020 10:11 Ответить
Иди Петро и Иван, "шуфлюй" за 5000, а прокуроришка не вставая с креселкка получит получку 50000, а нагрузится отпилами и раскатами - на 500000.
.... в Китае правильно делают.
у нас - таможенник или прокуратор - имеют только комнатку в ком. квартирке, и запорожец(чет "Маски в Одессе" вспомнились), но его родичи - сплошь миллионеры и успешные лохобизнесы.

...... Ленин иногда правильно делал и писал(я не читал "трудов", кроме как в сортире, ну, как и все )
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26.06.2020 10:12 Ответить
Вот хочу порадоваться за ту редкую работу СБУ, когда они не кошмарят комерсов, а занимаются не совсем "безопасностью Украины", но хотя бы выявлением коррупционеров ... Но не могу, ибо уверен на 100%, что сидеть он не будет. Т.к. прокуроры - люди не бедные. А "как будем решать вопрос?" - никто не отменял.
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26.06.2020 10:14 Ответить
Судя по контексту пресуют прокурора помагавшего таможить авто для военных. Выглядит все очень мутно особенно с взяткой 500$ которую просто зачислили) ему на счет. Сказка, конечно, красивая и прокуроры у нас один другого краше), но глядя на "дела" шеремета-стерненко-порошенка верится в нее с трудом...
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26.06.2020 10:24 Ответить
У нас тут есть старший у военных прокуроров,не знаю как его правильно должность.фамилия-сиводед -коррупционная мразь на котором пробы ставить негде,оочень не бедный чел,вот если его посадят,это да,а того кого взяли это винтик машины ! Да и у сиводеда крыша в генеральной на уровне первых замов венедиктовой,там всё бвбло и скирдуется !
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26.06.2020 10:52 Ответить
Больше похоже на сходняк, а не на задержание.....
Обыск провести у него дома додумались или дали возможность поделиться?
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26.06.2020 10:23 Ответить
Одеса, там 10ка це ніщо.
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26.06.2020 10:42 Ответить
Так военную прокуратуру должны были ликвидировать ? Или подразделения которые занимаются наездами на бизнес оставляют ?!
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26.06.2020 10:48 Ответить
Чему удивляться, это входит в служебные обязанности иначе с работы уволять из-за несоотвествия занимаемой должности.
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26.06.2020 10:48 Ответить
прокурор с быдло номерами на авто .неудевлено
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26.06.2020 10:59 Ответить
Як обливали лайном Порошенко ,що він корупціонер і грабує Україну. Але вже більше року зебіли не можуть знайти хоть один випадок в цьому.А що робиться зараз---хаос в державних органах і майже кожний день сповіщення про хабарі чиновників яких призначав шаш шут --брехун. Правда немає і ні одного вироку, і вже навіть вбивць відпускають із СИЗО.
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26.06.2020 11:08 Ответить
Прізвисько цього піздрона як, хто в курсі?
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26.06.2020 11:25 Ответить
Четыре тройки - это любимые номера у военных прокуроров?

Прокурор Військової прокуратури Південного регіону України в Одесі вимагав $10 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 570

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26.06.2020 12:28 Ответить
ВАКС припинив роботу через ковід 19 - нема вироків по хабарництву.А зарплату суддям ВАКСу далі будуть платити?
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26.06.2020 15:23 Ответить
 
 