Прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины в Одессе вымогал $10 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе на взятке прокурора Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор является процессуальным руководителем в уголовном производстве в отношении военнослужащих Госпогранслужбы, которые подозреваются в содействии незаконному ввозу в Украину иностранных автомобилей. Расследование этих фактов осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

По предварительным данным следствия, прокурор в рамках расследования "решил" искусственно блокировать работу предприятий-импортеров авто через удаление официальной документации. За 2,5-10 тысяч долларов США он гарантировал коммерсантам не накладывать на них соответствующих следственных санкций. Расценки прокурор "устанавливал" в зависимости от объемов импорта и марок авто.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства прокурором через посредника 10 000 долларов США и получения 5 000 долларов США на банковский счет. Кроме того, задокументировано получение прокурором неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов США.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины прокурору сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов получения взяток прокурором и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.

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