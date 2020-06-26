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Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Виннице экс-сотрудника милиции, который, представляясь советником президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, экс-полковник милиции имел удостоверение работника Офиса Президента. Вместе с двумя сообщниками он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества за возвращение несуществующего долга. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для "солидности" он представлялся генералом и ссылался на связи с чиновниками Офиса Президента.

Правоохранители задержали трех фигурантов во время получения всей суммы "долга".

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрание меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

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Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ 01
Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ 02
Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ 03
Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ 04

Автор: 

Винница (726) милиция (2710) СБУ (19923) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+10
это сын брата ермака )
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26.06.2020 10:43
+5
экс-милиционеров не бывает,как и бывших **********.
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26.06.2020 10:43
+5
Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9662

Когось, здається, давно вже не ******* !!!
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26.06.2020 10:52
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советникам ЭТОГО(?!) президента?! Это ж не комильфо...
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26.06.2020 10:42 Ответить
очередной "Брат Ермака" ?

Я! Я! Натюрлих !
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26.06.2020 12:44 Ответить
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
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26.06.2020 10:42 Ответить
это сын брата ермака )
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26.06.2020 10:43 Ответить
Брата у Ермака случайно не Шмидтом зовут и звание у него случайно не лейтенант. А то сын у него очень четко под это описание подходит
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26.06.2020 10:49 Ответить
+ . именно это я и имел ввиду )
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26.06.2020 10:51 Ответить
или брат мужа его жены!)
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26.06.2020 10:49 Ответить
экс-милиционеров не бывает,как и бывших **********.
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26.06.2020 10:43 Ответить
Есть книга "Поймай меня, если сможешь", я ее не читал, но там норм. сказано шо если ся поставишь так как надо, то имеешь бабло и, если хочешь, лохов(но это уже к Чупа-чупсу, или как там в Раде зарослый дупутат этот)

И вот Задорнову ответ - "они тупые"? Не, они просто на машине, а Задротнов - на ватниках.
Кстати, пусть покоится на камнях его "душа" и все дела. А лучше было бы его посадить. Но не на зону в сша, а на бутылку в Екатеринбурге.
просто до дураков доходит(если бы) именно так. Хотя умный мужик был, по телеку видел интервью он давал нашим журналистам - вполне здраво размышлял то
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26.06.2020 10:47 Ответить
Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ - Цензор.НЕТ 8295
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26.06.2020 10:50 Ответить
все перепуталось милиция полиция ...................
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26.06.2020 10:51 Ответить
появление псевдосоветников и целителей всегда было результатом прогрессирующего бардака.
Сегодня на столбе увидел объявление, которых не наблюдал уже лет 6: к нам приезжает какая-то "целительница и ясновидящая" и будет вести прием граждан!
Мол, "приходи ко мне лечиться и корова, и волчица"!(с)
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26.06.2020 10:52 Ответить
время смутной воды. лучший период для ловли в ней душ, как церковниками разных мастей так и их союзниками, выдающими себя за их же противников )
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26.06.2020 11:14 Ответить
Ексміліціонер, представившись радником президента, вимагав 1,1 млн грн у підприємця у Вінниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9662

Когось, здається, давно вже не ******* !!!
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26.06.2020 10:52 Ответить
Нестор может стать последним носителем колородки - висюком на смереці
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26.06.2020 12:47 Ответить
Опять Баканов создает видимость активной работы. Это Безопасность Украины? В каком именно месте? Мошенниками, как и вымогателями, вроде как МВД должны заниматься. Шо, опять шпионы кончились? К Медведчуку с компанией, не хотите в гости зайти? Сцыкотно?
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26.06.2020 10:53 Ответить
Главное поблатнее базаріть с прісипкой мата - поверіт любой шо ето советнік ПР-ЗЕдента
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26.06.2020 11:04 Ответить
Как точно подмечено - сегодняшняя власть, это дети лейтенанта шмидта донбасского разлива , а их спецагент , наследник ЗЕКА в кресле царя - ПРинятие в министерство ума ( образования) Шкарлета тому следующее подтверждение
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26.06.2020 11:12 Ответить
"Генерал" песчаных карьеров!!
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26.06.2020 11:07 Ответить
Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.😂
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26.06.2020 11:14 Ответить
Настоящий полковник))
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26.06.2020 11:14 Ответить
Чим він гірший за деЙрмаків? Він краще!
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26.06.2020 11:17 Ответить
А чим цей бувший мент гірший за бувшого високого мєнта на посаді голови ОДА , вчора взятого хабарника Балоня (доречі, останнього лобіював на цей високий пост сам ЗЕ)
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26.06.2020 11:20 Ответить
 
 