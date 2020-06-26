Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала в Виннице экс-сотрудника милиции, который, представляясь советником президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, экс-полковник милиции имел удостоверение работника Офиса Президента. Вместе с двумя сообщниками он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества за возвращение несуществующего долга. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для "солидности" он представлялся генералом и ссылался на связи с чиновниками Офиса Президента.
Правоохранители задержали трех фигурантов во время получения всей суммы "долга".
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрание меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я! Я! Натюрлих !
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
И вот Задорнову ответ - "они тупые"? Не, они просто на машине, а Задротнов - на ватниках.
Кстати, пусть покоится на камнях его "душа" и все дела. А лучше было бы его посадить. Но не на зону в сша, а на бутылку в Екатеринбурге.
просто до дураков доходит(если бы) именно так. Хотя умный мужик был, по телеку видел интервью он давал нашим журналистам - вполне здраво размышлял то
Сегодня на столбе увидел объявление, которых не наблюдал уже лет 6: к нам приезжает какая-то "целительница и ясновидящая" и будет вести прием граждан!
Мол, "приходи ко мне лечиться и корова, и волчица"!(с)
Когось, здається, давно вже не ******* !!!