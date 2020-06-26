Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Виннице экс-сотрудника милиции, который, представляясь советником президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, экс-полковник милиции имел удостоверение работника Офиса Президента. Вместе с двумя сообщниками он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества за возвращение несуществующего долга. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для "солидности" он представлялся генералом и ссылался на связи с чиновниками Офиса Президента.

Правоохранители задержали трех фигурантов во время получения всей суммы "долга".

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрание меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

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