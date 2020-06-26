Паводок полностью снес аварийный мост в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук. ФОТО

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что теперь единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Большой паводок, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушил аварийный мост между Маршинцами и Лункой", - говорится в сообщении.

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