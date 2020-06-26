Паводок полностью снес аварийный мост в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук. ФОТО
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что теперь единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Большой паводок, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушил аварийный мост между Маршинцами и Лункой", - говорится в сообщении.
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+7 Костянтин Болтівець
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+7 Aleks_19 Bezrodniy
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+7 Костянтин Болтівець
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Снес АВАРИЙНЫЙ мост.
короче...
***
прораб никак не может достроить себе дом...
но зато на уворованные у себя же материалы
уже построил во дворе сауну, 2 сарая и три туалета ))))
А під проханням допомогти пораненому військовому лише три.