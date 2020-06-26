Два криминальных авторитета "выбивали" дань за "спокойствие" у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

За вымогательство средств от арестантов Киевского СИЗО двум криминальным авторитетам сообщено о подозрении. В случае отказа платить им "дань" - угрозы и избиения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В течение двух месяцев оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора осуществляли документирование преступной группы, занимавшейся "выбиванием" денег от арестованных и осужденных Киевского СИЗО. При поддержке и участии работников следственного изолятора правоохранителям удалось установить непосредственных организаторов, их сообщников и задокументировать факты противоправной деятельности.

В ходе следствия выяснилось, что двое криминальных авторитетов, 1982 и 1985 рождения, организовали "схему" собственного обогащения за счет лиц, находящихся в учреждении. Если они хотели спокойно там находиться, должны были платить определенную сумму денег. В случае отказа - создавались условия и применялись "методы убеждения", после которых осужденные соглашались на требования "авторитетов". Деньги пострадавшие перечисляли на банковские карточки подконтрольных лиц, находившихся на свободе. Полученные на карточки средства передавали подозреваемым. Суммы за "спокойствие" могли достигать нескольких десятков тысяч гривен. В частности задокументирован факт вымогательства с осужденного 50 тыс. гривен и перечисление средств на указанную криминальными авторитетами банковскую карточку.

В четверг, 25 июня, сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления Нацполиции, Офиса Генерального прокурора и оперативного отдела ГУ "Киевский следственный изолятор" провели санкционированные обыски в камерах, где содержатся "авторитеты" и по месту жительства лиц, задействованных в "схеме".

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Полицейские изъяли часть средств, полученных от потерпевшего, "черновые" записи, наркотические средства, мобильные телефоны и банковские карточки.

На основании полученных доказательств двум мужчинам - организаторам преступной "схемы" - следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об этапировании подозреваемых к другим спецучреждений.







Фото: сайт Нацполиции