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Новости Фото Силовики
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Два криминальных авторитета "выбивали" дань за "спокойствие" у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

За вымогательство средств от арестантов Киевского СИЗО двум криминальным авторитетам сообщено о подозрении. В случае отказа платить им "дань" - угрозы и избиения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В течение двух месяцев оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора осуществляли документирование преступной группы, занимавшейся "выбиванием" денег от арестованных и осужденных Киевского СИЗО. При поддержке и участии работников следственного изолятора правоохранителям удалось установить непосредственных организаторов, их сообщников и задокументировать факты противоправной деятельности.

Два криминальных авторитета выбивали дань за спокойствие у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция 01

В ходе следствия выяснилось, что двое криминальных авторитетов, 1982 и 1985 рождения, организовали "схему" собственного обогащения за счет лиц, находящихся в учреждении. Если они хотели спокойно там находиться, должны были платить определенную сумму денег. В случае отказа - создавались условия и применялись "методы убеждения", после которых осужденные соглашались на требования "авторитетов". Деньги пострадавшие перечисляли на банковские карточки подконтрольных лиц, находившихся на свободе. Полученные на карточки средства передавали подозреваемым. Суммы за "спокойствие" могли достигать нескольких десятков тысяч гривен. В частности задокументирован факт вымогательства с осужденного 50 тыс. гривен и перечисление средств на указанную криминальными авторитетами банковскую карточку.

Два криминальных авторитета выбивали дань за спокойствие у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция 02

В четверг, 25 июня, сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления Нацполиции, Офиса Генерального прокурора и оперативного отдела ГУ "Киевский следственный изолятор" провели санкционированные обыски в камерах, где содержатся "авторитеты" и по месту жительства лиц, задействованных в "схеме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платные камеры в СИЗО уже принесли более 150 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА

Два криминальных авторитета выбивали дань за спокойствие у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция 03

Полицейские изъяли часть средств, полученных от потерпевшего, "черновые" записи, наркотические средства, мобильные телефоны и банковские карточки.

Два криминальных авторитета выбивали дань за спокойствие у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция 04

На основании полученных доказательств двум мужчинам - организаторам преступной "схемы" - следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об этапировании подозреваемых к другим спецучреждений.

Два криминальных авторитета выбивали дань за спокойствие у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция 05
Два криминальных авторитета выбивали дань за спокойствие у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция 06
Два криминальных авторитета выбивали дань за спокойствие у арестантов Киевского СИЗО. Суммы достигали 50 тыс. грн, - полиция 07
Фото: сайт Нацполиции

Киев (25571) правоохранительные органы (2970) СИЗО (1363) силовики (2799) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+20
Так вот за эти бабосы они и переселяются в камеры Малюськи...
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26.06.2020 11:42
+19
менты в доле
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26.06.2020 11:39
+16
100 пудово! Нет такого движа в тюрьме о котором не знала бы администрация.
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26.06.2020 11:46
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Так вот за эти бабосы они и переселяются в камеры Малюськи...
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26.06.2020 11:42 Ответить
Доречі - гарний бізнес. Селять тебе в камеру з авторитетами, ці авторитети починають робити тобі неспокійне життя, платиш бабки - вони тебе не чіпають і наступає "підвищений комфорт". Дуже дякую за бізнес-ідею.))
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26.06.2020 11:54 Ответить
менты в доле
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26.06.2020 11:39 Ответить
так менты ж и пытаются разобраться с этим
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26.06.2020 11:46 Ответить
Мєнти діляться на дві категорії - ті що в долі і ті що не в долі.
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26.06.2020 11:55 Ответить
Ті , які в долі і ті , в курсі справ.Доля других трохи менша .
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26.06.2020 12:04 Ответить
https://podrobnosti.ua/2357033-net-osnovanij-dlja-otstavki-avakova-shmygal.html
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26.06.2020 11:46 Ответить
100 пудово! Нет такого движа в тюрьме о котором не знала бы администрация.
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26.06.2020 11:46 Ответить
Хату трусят,беспредел)
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26.06.2020 11:43 Ответить
бандыты собирали деньги что бы перехать в камеру повышенного комфорта
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26.06.2020 11:44 Ответить
врут мусора.....скорее всего игровые долги получали...
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26.06.2020 11:45 Ответить
почему врут? там все вместе обычно
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26.06.2020 11:46 Ответить
Два кримінальні авторитети "вибивали" данину за "спокій" в арештантів Київського СІЗО. Суми сягали 50 тис. грн, - поліція - Цензор.НЕТ 7624
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26.06.2020 11:47 Ответить
Так порошенко і посадив трьох друзів - Луценка , Медведчука і Свинарчука тобто Гладковського - тільки не туди , куди треба .
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26.06.2020 12:11 Ответить
Кацапюра Чекалкін називає українців "біомасою", "баранами" і "бєснующемся бидлом". А може кацапюра Чекалкін краще здрисне до себе в Кацапію, якщо йому український "нарид" не подобається? А, кацапюра Чекалкін?
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26.06.2020 13:08 Ответить
И это все началось в этом году ? Ужас !
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26.06.2020 11:48 Ответить
это все Зеленский. А при Пепе такого не було.
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26.06.2020 11:49 Ответить
вчера только узнали, и сразу пресекли.
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26.06.2020 11:52 Ответить
во всех тюрьмах такое. криминальный мир отвратителен А вообще, я впервые вижу, чтобы этой проблемой занялись. Хотя конечно в тюрьму лучше не попадать.
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26.06.2020 11:48 Ответить
Просто останнім часом другорядні новини стають топовими, бо дійсно значущих подій не відбувається.
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26.06.2020 11:58 Ответить
это не другорядна новина
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26.06.2020 12:01 Ответить
Це не новина - це спектакль з дійовими особами з одніє труппи.
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26.06.2020 12:20 Ответить
Схоже на мляві потуги справжніх реформ , не таких , як 145 реформ порошенка . Бог їм на допомогу .
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26.06.2020 12:08 Ответить
трусите еще и сотрудников СИЗО - без их ведома навряд ли такое было возможно...
камеры переполненные а малюська тюрьмы распродает ...видите ли они стоят на дорогой земле иногда в центре городов...(а вынести эти хаты за город и создать более менее человеческие условия?...у малюськи хватило ума только на ВИП-кельи...можно подумать их там нет... и без его соплей)
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26.06.2020 11:53 Ответить
нехай молюск візьме їх до себе мінюст на роботу
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26.06.2020 12:17 Ответить
То есть надо делать Зеленскому неспокойную жизнь,
и только тогда он снизит коммуналку, задранную Порошенком от фонаря.
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26.06.2020 12:29 Ответить
Масюська, як ти міг просрати? Під носом? Тобто під масюськой?
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26.06.2020 12:58 Ответить
твари вонючие! Сами садят тех кто по первому разу, в камеры с матерыми урками, а теперь рапортуют о якобы достижениях. "мусара не люди" (с).
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26.06.2020 13:30 Ответить
Пенитенциарии к мусорам никакого отношения не имеют. Это раз. А во вторых: вечная и непрекращающаяся игра в подставы между режимниками, социками и оперативниками. В третьих - такое возможно лишь при очень слабом, некомпетентном и не пользующимся авторитетом руководителе учереждения.
Для сравнения можно взять аналогию сизо с подводной лодкой. Если капитан и старпом воюют - дисциплины нет, в команде разброд и шатания
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26.06.2020 14:15 Ответить
Вообще-то вымогать деньги с сидельцев - не по понятиям. Требовать можно только долги - за карты, за добавочную пайку, за водку, за телефон. Есть такса и сиделец знает, сколько отдавать. Кроме последних дебилов, которые садятся играть в карты "за просто так"...
Но похоже понятий сейчас нет нигде...
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26.06.2020 13:35 Ответить
Выходит в киевском сизо администрация как таковая просто не существует???
При карандюке такого и близко не было...
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26.06.2020 14:10 Ответить
 
 