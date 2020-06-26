Медработники тубдиспансера в Днепре организовали канал поставки наркосодержащих препаратов, - МВД. ФОТОрепортаж

Полицейские управления противодействия наркопреступности Днепропетровщины перекрыли канал поставки наркотиков из Одесской области и задокументировали преступную деятельность четырех медицинских сотрудниц противотуберкулезного диспансера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В октябре прошлого года в г. Днепр полицейские обнаружили в автомобиле местного жителя более 500 таблеток наркотических препаратов. Как было установлено, наркотики злоумышленник получил в городе Одесса по рецептам врачей-наркологов в рамках программы заместительной поддерживающей терапии для больных с опиоидной зависимостью. В ходе расследования выяснилось, что данные препараты были приобретены незаконно.

25 июня сотрудники правоохранители в Днепропетровской области провели ряд обысков. Во время обысков изъяли более 4300 препаратов заместительной терапии, в частности "Метадон", "Бупренорфин" и "Эднок".

Установлено, что главный врач противотуберкулезного диспансера и медицинские сестры кабинета заместительной поддерживающей терапии нарушали установленные правила учета и отпуска указанных препаратов. В частности, незаконно выдавали препараты людям, которые не имели медицинских показаний и оснований для их получения.

Сейчас все препараты, рецептурные бланки, документация, черновые записи и другие вещественные доказательства изъяты. Проводится экспертиза. По ее результатам будет принято решение об открытии уголовных производств по статьям 308 (похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) и 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Медикам грозит до шести лет лишения свободы.

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