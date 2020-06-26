"Ганьба, ганьба, ганьба!": активисты возле Апелляционного суда "заглушили" журналиста канала "ZIK". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Возле суда, где рассматривается апелляция на домашний арест Сергея Стерненко, активисты пообщались с журналистом телеканала "ZIK".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Событие произошло во время технического перерыва заседания суда.
"Я сочувствую людям, которые работают на Медведчука, их наказал Господь", - отметил Стерненко.
Отмечается, что насилие в отношении журналиста не применялось, но его окружили сотрудники полиции.
По словам Стерненко, защита будет приводить доводы об апелляционных жалобах.
"Будем показывать прокурору, что он очень плохо знает украинское законодательство", - подчеркнул Стерненко.
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Як у казці:"Тук-тук хто в теремку живе? Я ,мишка-піз...ка,я лягушка-квакушка і ми два Тараса- підараса!" Від цієї опозажопистої кампашки медведчука смердить гівном!!!