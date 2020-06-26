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"Ганьба, ганьба, ганьба!": активисты возле Апелляционного суда "заглушили" журналиста канала "ZIK". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле суда, где рассматривается апелляция на домашний арест Сергея Стерненко, активисты пообщались с журналистом телеканала "ZIK".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Событие произошло во время технического перерыва заседания суда.

"Я сочувствую людям, которые работают на Медведчука, их наказал Господь", - отметил Стерненко.

Отмечается, что насилие в отношении журналиста не применялось, но его окружили сотрудники полиции.

По словам Стерненко, защита будет приводить доводы об апелляционных жалобах.

"Будем показывать прокурору, что он очень плохо знает украинское законодательство", - подчеркнул Стерненко.

Также смотрите: Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

Ганьба, ганьба, ганьба!: активисты возле Апелляционного суда заглушили журналиста канала ZIK 01
Ганьба, ганьба, ганьба!: активисты возле Апелляционного суда заглушили журналиста канала ZIK 02
Ганьба, ганьба, ганьба!: активисты возле Апелляционного суда заглушили журналиста канала ZIK 03

Ганьба, ганьба, ганьба!: активисты возле Апелляционного суда заглушили журналиста канала ZIK 04

Автор: 

Стерненко Сергей (403) ZIK (122)


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Топ комментарии
+41
трудно кацапское бабло журналюге дается
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26.06.2020 13:47
+16
забавно наблюдать, как в коментах рвутся сраки у кацапских тролей и мертведчуковских шлюх. рашизм не пройдет! зик - пнх!
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26.06.2020 14:14
+9
Конституционный суд не имеет полномочий принимать или не принимать правосудные или иные другие решения , определения, постановления и прочее кроме как только толковать нормы Конституции Украины и соответствие им нормативно-правовых актов институтов государственной власти...
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26.06.2020 14:02
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трудно кацапское бабло журналюге дается
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26.06.2020 13:47 Ответить
Ну все, раз активисты закричали, значит теперь страна в правовом поле. Теперь я за нашу страну спокоен.
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26.06.2020 13:47 Ответить
Давление на суд однако нешуточное.Страна активистов с лимонками и финками.Вот если бы они пикетировали Конституционный Суд по поводу неправосудных решений ,я бы тоже поучаствовал,но без лимонки и финки.
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26.06.2020 13:54 Ответить
Конституционный суд не имеет полномочий принимать или не принимать правосудные или иные другие решения , определения, постановления и прочее кроме как только толковать нормы Конституции Украины и соответствие им нормативно-правовых актов институтов государственной власти...
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26.06.2020 14:02 Ответить
кроме шлюх там никого и нет)
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26.06.2020 13:57 Ответить
Там партийцы шарик по совместительству на мертвого подрабатывают
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26.06.2020 13:59 Ответить
Я дивлюся тільки чотири телеканала- "Прямий" "5-й", "Espreso", а коли "гражданська оборона", то дивлюся ICTV. Інші канали - малороські і крапка.
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26.06.2020 16:39 Ответить
забавно наблюдать, как в коментах рвутся сраки у кацапских тролей и мертведчуковских шлюх. рашизм не пройдет! зик - пнх!
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26.06.2020 14:14 Ответить
зачем горло драть? оглушите лучше "журналярву"
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26.06.2020 14:15 Ответить
Ви знаєте, я особисто такої інформаційної помийки як ZIK не зустрічав! Сидять чотири рила,та несуть таку х...ню що аж нудить від них.Я особисто називаю іх "Теремок".
Як у казці:"Тук-тук хто в теремку живе? Я ,мишка-піз...ка,я лягушка-квакушка і ми два Тараса- підараса!" Від цієї опозажопистої кампашки медведчука смердить гівном!!!
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26.06.2020 14:57 Ответить
А активисты, вообще, когда-нибудь работают? На что они живет, если постоянно в будние дни, в рабочее время они на акциях? За счет чего они живут?
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26.06.2020 14:30 Ответить
От тебе всё расскажи, может тебе дать ключ от квартиры где деньги лежат? Не завидуй нищеброд.
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26.06.2020 14:37 Ответить
Выйти в один день на акцию = не работать вообще? Ууууу фатит майданить и вот это все?
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26.06.2020 14:54 Ответить
тебе в твоем урюпинске активисты мешают, свинопес?
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26.06.2020 14:59 Ответить
Суд судить за те що залишився живим? От як би в могилі лежав це було б законно і по Конституції. Азербайжанець встроми ножа в висок ветерану АТО і проблемно втік за кордон, і нікому не потрібний у владі. О, ця влада, і такі суди ніби від окупантів і ворогів, заставлять дахи кровью фарбувати плебеям .
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26.06.2020 15:33 Ответить
Якщо ЗЕлена влада легітимізує ці пропагандистські помийки Медведчука постійною присутністю своїх депутатів і чиновників на їх ефірах, то може хоч активісти скажуть цим "зливним бачкам" в очі хто вони є насправді!
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26.06.2020 15:42 Ответить
Я помню Zik,ещё когда там работал Drozdov.Не сказать,чтобы этот канал таким уж патриотичным и проукраинским был ,скорее нейтральным ,пока его не купил кум путина .Не медведчуковских шестерок ганьбить нужно (это не даст никакого результата) ,а придумать как изолировать его от украинской политики и экономики ,куда его привел шоколадный попередник ,как незаменимого переговорщика с ******,а скупленные им телеканалы предложить придбаты какому-нибудь (про)украинскому олигарху
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26.06.2020 16:39 Ответить
 
 