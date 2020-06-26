"Ганьба, ганьба, ганьба!": активисты возле Апелляционного суда "заглушили" журналиста канала "ZIK". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле суда, где рассматривается апелляция на домашний арест Сергея Стерненко, активисты пообщались с журналистом телеканала "ZIK".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Событие произошло во время технического перерыва заседания суда.

"Я сочувствую людям, которые работают на Медведчука, их наказал Господь", - отметил Стерненко.

Отмечается, что насилие в отношении журналиста не применялось, но его окружили сотрудники полиции.

По словам Стерненко, защита будет приводить доводы об апелляционных жалобах.

"Будем показывать прокурору, что он очень плохо знает украинское законодательство", - подчеркнул Стерненко.

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