Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зеленский. ФОТОрепортаж

Поселок Ланчин оказался в эпицентре стихии, которая в эти дни бушует на Прикарпатье.

В четверг во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Жители Ланчина рассказали главе государства, как спасались от стихии и об убытках, которые понесли из-за наводнения.

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Кадры из пострадавшего от стихии Ланчина:







































