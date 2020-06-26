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Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зеленский. ФОТОрепортаж
Поселок Ланчин оказался в эпицентре стихии, которая в эти дни бушует на Прикарпатье.
В четверг во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Жители Ланчина рассказали главе государства, как спасались от стихии и об убытках, которые понесли из-за наводнения.
Кадры из пострадавшего от стихии Ланчина:
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Коли глава держави вирішив оцінити наслідки стихійного лиха у селі Ланчин, з'ясувалося, що йому потрібне гумове взуття.
«Чоботи! Чоботи!» - кричить один з охоронців, - «Чоботи президенту!». Місцевий чоловік швидко знімає свої, віддає, охоронець біжить до президента", - розповіли журналісти.
Завдяки цьому Зеленський зміг оглянути село без ризику намочити ноги і забруднити свою взуття.
У той же час, як чоловік, який виручив президента, сам обійшовся без чобіт, не уточнюється.
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Покажіть хоч один маєток "пострадавший"..
Змило??
Ось куди і грошва піде..
Не перший випадок..
))
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771249473016052&set=a.613955218745489&type=3 24 червня о 18:21 ·
ОДНА смерека, стримує 5000! літрів води.
Тому не питайте, чому я не жалію людей, яких накрив паводок.
Самі вирубуєте, кришуєте чи дозволяєте вирубку, самі і пливете.
Далі Рівненська і Житомирська області, з вимивом лісів помпами.
Ви самі собі робите лихо.
Цинічно? Ні, цинічно дивитись, як вивозять товарняками та фурами ваш кругляк.
Природа - справедлива.
Все циклічно👌
Если какой-то нарид с маниакальным упорством добровольно селится на заливаемых землях, всячески способствуя этому вырубкой лесов на окружающих горах, почему их жильё должно восстанавливаться за счёт налогов из моего кармана?
Сами, всё сами!