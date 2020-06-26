Мошенников, "работавших" по схеме "ваш родственник в полиции", задержали в Одессе, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В поле зрения злоумышленников, как правило, попадали люди пожилого возраста. Они звонили потерпевшим, представлялись работником полиции и требовали деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности их родственников. В течение дня телефонные мошенники могли делать до 200 звонков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Работали" они по схеме "ваш родственник в полиции".

В состав преступной группы входило три человека - жители Одессы, ранее судимые за имущественные преступления. Аферисты звонили людям, представлялись сотрудником полиции и сообщали, что их родственник совершил какое-то преступление. И для того, чтобы решить вопрос о непривлечении к ответственности, нужно заплатить деньги. Растерянные граждане, вместо того, чтобы позвонить родственникам и выяснить ситуацию, через терминал перечислили злоумышленникам средства. Только после проведения всех операций, обманутые граждане звонили близким.

Кроме того, в схеме были задействованы лица, которые поставляли аферистам сим-карты мобильных операторов и подыскивали потенциальных жертв. Чтобы избежать ответственности и не попасться в поле зрения полицейских, злоумышленники еженедельно меняли номера телефонов.

В четверг, 25 июня, при силовой поддержке спецназовцев КОРД и полка особого назначения были проведены санкционированные обыски у организаторов мошеннической схемы и лиц, которые могут быть причастны к ней. Правоохранители изъяли 800 сим-карт операторов мобильной связи, 21 мобильный телефон, оружие и боеприпасы, компьютерную технику, килограмм амфетамина и автомобили "Lexus GL 300", "Porsche - Cayenne", "BMW 745I "и" NissanAltima".

По результатам проведенных мероприятий организаторов телефонной аферы задержали и сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (совершение мошенничества организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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