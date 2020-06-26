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Мошенников, "работавших" по схеме "ваш родственник в полиции", задержали в Одессе, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В поле зрения злоумышленников, как правило, попадали люди пожилого возраста. Они звонили потерпевшим, представлялись работником полиции и требовали деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности их родственников. В течение дня телефонные мошенники могли делать до 200 звонков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Работали" они по схеме "ваш родственник в полиции".

В состав преступной группы входило три человека - жители Одессы, ранее судимые за имущественные преступления. Аферисты звонили людям, представлялись сотрудником полиции и сообщали, что их родственник совершил какое-то преступление. И для того, чтобы решить вопрос о непривлечении к ответственности, нужно заплатить деньги. Растерянные граждане, вместо того, чтобы позвонить родственникам и выяснить ситуацию, через терминал перечислили злоумышленникам средства. Только после проведения всех операций, обманутые граждане звонили близким.

Кроме того, в схеме были задействованы лица, которые поставляли аферистам сим-карты мобильных операторов и подыскивали потенциальных жертв. Чтобы избежать ответственности и не попасться в поле зрения полицейских, злоумышленники еженедельно меняли номера телефонов.

В четверг, 25 июня, при силовой поддержке спецназовцев КОРД и полка особого назначения были проведены санкционированные обыски у организаторов мошеннической схемы и лиц, которые могут быть причастны к ней. Правоохранители изъяли 800 сим-карт операторов мобильной связи, 21 мобильный телефон, оружие и боеприпасы, компьютерную технику, килограмм амфетамина и автомобили "Lexus GL 300", "Porsche - Cayenne", "BMW 745I "и" NissanAltima".

По результатам проведенных мероприятий организаторов телефонной аферы задержали и сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (совершение мошенничества организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Мошенников, работавших по схеме ваш родственник в полиции, задержали в Одессе, - МВД 01
Мошенников, работавших по схеме ваш родственник в полиции, задержали в Одессе, - МВД 02
Мошенников, работавших по схеме ваш родственник в полиции, задержали в Одессе, - МВД 03
Мошенников, работавших по схеме ваш родственник в полиции, задержали в Одессе, - МВД 04

Автор: 

МВД (9320) мошенничество (1230) Одесса (7897)


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Топ комментарии
+10
Шахраїв, які "працювали" за схемою "ваш родич у поліції", затримали в Одесі, - МВС - Цензор.НЕТ 9587
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26.06.2020 14:31
+7
Нас пробовали так разыграть несколько раз, но не вышло. патерн голоса подделать можно, а вот словарный запас и манеру речи херушки.
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26.06.2020 14:11
+7
Моему знакомому из Одессы примерно месяц назад позвонили похожие уроды и сказали, что видели его на Проспекте Небесной Сотни без маски. Он их, конечно, послал сразу и далеко, но откуда у этих козлов контрактный номер моб. моего знакомого с одесской пропиской (Vodafone)? Менты, ау? Кто сливает данные пользователей моб. связи?
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26.06.2020 14:16
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цікаво, а коли почнуть затримувати шахраів, які телефонують вдень і вночи, посилаючися на неіснуючи борги по кредитах?
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26.06.2020 14:10 Ответить
Нас пробовали так разыграть несколько раз, но не вышло. патерн голоса подделать можно, а вот словарный запас и манеру речи херушки.
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26.06.2020 14:11 Ответить
Уявіть собі ситуацію: сабж потрапляє в поліцію. Звідти телефонують до родичів, а родичі у відповідь посилають поліціянтів на три веселі літери, думаючи, що то аферисти.
У результаті кишеня Авакова потерпає від таких розводів!
Яке неподобство!
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26.06.2020 14:13 Ответить
Моему знакомому из Одессы примерно месяц назад позвонили похожие уроды и сказали, что видели его на Проспекте Небесной Сотни без маски. Он их, конечно, послал сразу и далеко, но откуда у этих козлов контрактный номер моб. моего знакомого с одесской пропиской (Vodafone)? Менты, ау? Кто сливает данные пользователей моб. связи?
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26.06.2020 14:16 Ответить
от вони й зливають..
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26.06.2020 14:20 Ответить
История наших дней. Предприниматель средней руки заказал информацию у частной охранной фирмы. Среди прочего, данные о перемещениях группы лиц, создающих дискомфорт в его работе. Подписали договор. И через месяц - полный отчет: с распечатками звонков, перемещений по Киеву и Украине. В каком году? - 2020 год!
Страна, где все продается и все покупается. Маленькая деталь: охранной фирме за "толику малую" помогает всемогущее СБУ.
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26.06.2020 15:56 Ответить
Ну в СБУ бандити ще ті, але те, що ви описали робить служба безпеки мобільних операторів. Саме вони за толіку малу зливають всю цю інфу.
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26.06.2020 17:04 Ответить
Видно позвонили кому-то сильно непростому. Бо за обычного потерпевшего все эти КОРДы бегать не станут.
Кроме того, судя по аппаратуре, там кроме развода ещё что-то было. Нет смылса такие ЖСМ банки ставить просто чтоб обзванивать клиентов. Мож забугорный трафик на ОПСОСов сливали, но перестарались и те ментам помогли их вычислить.
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26.06.2020 14:29 Ответить
Шахраїв, які "працювали" за схемою "ваш родич у поліції", затримали в Одесі, - МВС - Цензор.НЕТ 9587
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26.06.2020 14:31 Ответить
А взагалі, якщо відверто то ці "потерпілі" самі злодії, якщо переховували "мусорам бабки за покриття злочину"... Це банальне давання хабаря!
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26.06.2020 14:32 Ответить
Так, а показательно посадить руководство Киевстар, продающее мошенникам контакты клиентов?
Докладаю, каждый клиент чаще всего звонит матери, что запросто проверить
На мое письмо г.Литовченко в схожей ситуации, ответили какую то фигню.
Как я проверил по своим каналам, продавшего мои контакты тихо уволили по собственному желанию.
И вот, прошло пару лет, я узнаю, что на работу приняли его племянника
Он даже на рекламе компании.
Тот, что на велосипеде с подписью - позвоните родителям.
Циничность ситуации в том, что чужих родителей почтенного возраста они подвергали риску гипертонического криза и т.п
Ну, жене и дочке было неприятно слушать разную хирню, но у них хоть здоровье позволяло выслушать без ущерба для жизни.
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26.06.2020 16:02 Ответить
я давно выбросил киевстаровскую симку, после того как стал валом приходить спам от всяких сетей, в которых я никогда не регистрировался
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26.06.2020 18:11 Ответить
Интересно, в бундесе подобные мошенники есть?
Сильно сомневаюсь...
То, что они есть, уже говорит за себя. Вот такая у нас полиция...
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26.06.2020 16:04 Ответить
 
 