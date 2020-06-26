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Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки. ФОТОрепортаж

Картины мировых художников за тюремной решеткой - таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Директор музея Петр Гончар символично разрезал ленту, которой были опечатаны двери в выставочный зал, и присутствующие увидели, что картины художников с мировыми именами буквально находятся "под арестом", в зарешеченном пространстве.

"Сальвадора Дали здесь нет, но сюрреализма хоть отбавляй" - пошутил Порошенко.

Как известно, Государственное бюро расследований в мае открыло "дело" против Порошенко за то, что он задолго до своей президентской каденции привез в Украину эти художественные произведения.

"Раньше я считал, что должна быть уголовная ответственность, когда тайно вывозят культурные ценности из Украины за границу. И не мог предположить, что когда совершенно открыто, с полным таможенным оформлением, с уплатой всех платежей со своего счета, всех налогов завозят в Украину для того, чтобы продемонстрировать украинцам, как велика наша культура, это может вызвать абсолютно незаконный, без какого-либо решения суда штурм правоохранительными органами Национального музея Украины", - отметил пятый президент.

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Порошенко поблагодарил украинских художников, деятелей культуры, искусства и науки, которые поддержали его и выступили против организации политических преследований в Украине. 

Супруга лидера "Европейской солидарности" Марина Порошенко также поблагодарила директора и весь коллектив Музея Гончара за прекрасную организацию выставки.

"Я хотел бы завершить тем с чего начал - большое спасибо украинским художникам, сотни которых меня поддержали в эти времена: сотрудников музеев, певцов, артистов. Для меня это было очень важно: и ваши слова соболезнования в связи с тяжелой утратой, которую понесла наша семья и слова поддержки, в которых сейчас мы очень и очень нуждаемся. Итак, хотите нас поддержать - придите, посмотрите эту выставку. Вам понравится", - убежден Порошенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко

Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки 01
Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки 02
Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки 03
Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки 04
Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки 05
Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки 06
Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки 07

Автор: 

выставка (449) музей (723) Порошенко Петр (19606) Порошенко Марина (100)


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Топ комментарии
+57
Петро ще й тріль 80 рівня. Браво, пане гетьмане!
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26.06.2020 14:15
+36
круто ты поржал с вислюка оманського и своей зебильности))
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26.06.2020 14:19
+24
Зебилы бесятся в бессильной злобе...на гавно исходят...жиденьким...
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26.06.2020 14:21
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тобто ти підтримуєш злив України, відступ ЗСУ з Донбансу, "мир в очах путіна", поступки расеї та все, що робить зелена шмаркля з метої нищення України? так чи ні?
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26.06.2020 15:19 Ответить
Але це все не про петю. Це вам локшина на вуха вiд нього. А йому крiм грошей нiчого не треба.
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27.06.2020 06:46 Ответить
Файні українські дівчата з колєкціі картин Сивочьолого мецената. Тілько трохи переодяглись в російський одяг,бо ГелувинВиставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати - Цензор.НЕТ 5367
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26.06.2020 14:42 Ответить
Лкьянівський Централ
Вітер з півночі...Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати - Цензор.НЕТ 5008
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26.06.2020 14:44 Ответить
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26.06.2020 23:13 Ответить
Хорошая ветка-один спам.
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26.06.2020 14:45 Ответить
ВИП - камера, на этом он тоже сэкономит, главное со вкусом, умеет Пэтруха жить, а то жди какую построят.
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26.06.2020 14:49 Ответить
На Пороха за гратами прийдуть подивитися мільйони.
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26.06.2020 14:52 Ответить
так, вас дебілів багато, що є, то є...
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26.06.2020 15:21 Ответить
На Порошенка за гратами прийдуть подивитися мільйони.
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26.06.2020 18:29 Ответить
От є в цих довбаних олігархів-мільярдерів одна спільна риса. Можна сказати, слабкість. Це нічим не виправданий патологічний потяг до дорогих творів мистецтва. Які вони, звичайно, купили за свої чесно накрадені особисті кошти, чесно ввезли в Україну (парАшенка сам особисто стояв в черзі на пункті пропуску через кордон), і чесно повісили в своєму золотому палаці. Де сидять своїми діабетичними *опами на кріселках епохи Людовіка XIV, милуються конвертованими в картини вічнозеленими, продумуючи схему чесного виведення чергового мільйона в офшор.
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26.06.2020 15:10 Ответить
Тут були документи, їх вкрало ДБР! респект!
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26.06.2020 15:21 Ответить
Креативненько, Петр Лексеичь, 4+!
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26.06.2020 15:24 Ответить
Зачетный тролинг зелибоб)))
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26.06.2020 15:39 Ответить
так вова хотел себе картины присвоить ведь его папаня ценитель маринистов правда не тут левел был у него не того уровня на Айвазовского не хватает а тут такой вариант подарко старому антисионсту зеленскому
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26.06.2020 16:52 Ответить
ждем шикарных репортажей в иностранных СМИ !

перфоменс удался !
Пинчук с его Центром современного искусства нервно курит в сторонке
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26.06.2020 18:06 Ответить
100%
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26.06.2020 18:16 Ответить
натяк на те , що і сам соєвий скоро буде милуватися своїми колекціями з за грат...?
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26.06.2020 23:11 Ответить
Коли дивишся на суди, правоохоронні та інші органи, які ховаються за решітками мимоволі задаєш собі питання: "мама мама, что я буду делать, мама мама, как я буду жить"(рос.)))
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27.06.2020 09:09 Ответить
Безліч відвідувачів прийшли до музею Івана Гончара аби подивитися виставку картин з колекції родини п'ятого президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко. https://prm.ua/mistetstvo-z-za-grat-u-muzeyi-ivana-gonchara-anshlag-na-vistavtsi-kartin-z-kolektsiyi-rodini-poroshenkiv/ Про це йдеться в сюжеті програми "Репортер" (за цією силлю) .

Через карантин до музею за раз пропускають лише по 10 людей, проте охочих подивитися виставку, які очікують в черзі на вулиці, не меншає. Деякі чекають до 40 хвилин аби потрапити всередину.
У день відкриття виставки її відвідали майже 500 людей. Потік охочих не зменшується і через два тижні.
Деякі відвідувачі жартома зазначають, що ДБР зробило найкращий піар для виставки, адже навіть ті, хто далекий від мистецтва, але слідкував за подіями - прийшли подивитися картини, аби на власні очі побачити, заради чого стільки шуму було.
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07.07.2020 22:59 Ответить
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