Выставка картин из коллекции Порошенко вновь открылась в музее Гончара: посетители могут увидеть картины из-за решетки. ФОТОрепортаж

Картины мировых художников за тюремной решеткой - таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Директор музея Петр Гончар символично разрезал ленту, которой были опечатаны двери в выставочный зал, и присутствующие увидели, что картины художников с мировыми именами буквально находятся "под арестом", в зарешеченном пространстве.

"Сальвадора Дали здесь нет, но сюрреализма хоть отбавляй" - пошутил Порошенко.

Как известно, Государственное бюро расследований в мае открыло "дело" против Порошенко за то, что он задолго до своей президентской каденции привез в Украину эти художественные произведения.

"Раньше я считал, что должна быть уголовная ответственность, когда тайно вывозят культурные ценности из Украины за границу. И не мог предположить, что когда совершенно открыто, с полным таможенным оформлением, с уплатой всех платежей со своего счета, всех налогов завозят в Украину для того, чтобы продемонстрировать украинцам, как велика наша культура, это может вызвать абсолютно незаконный, без какого-либо решения суда штурм правоохранительными органами Национального музея Украины", - отметил пятый президент.

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Порошенко поблагодарил украинских художников, деятелей культуры, искусства и науки, которые поддержали его и выступили против организации политических преследований в Украине.

Супруга лидера "Европейской солидарности" Марина Порошенко также поблагодарила директора и весь коллектив Музея Гончара за прекрасную организацию выставки.

"Я хотел бы завершить тем с чего начал - большое спасибо украинским художникам, сотни которых меня поддержали в эти времена: сотрудников музеев, певцов, артистов. Для меня это было очень важно: и ваши слова соболезнования в связи с тяжелой утратой, которую понесла наша семья и слова поддержки, в которых сейчас мы очень и очень нуждаемся. Итак, хотите нас поддержать - придите, посмотрите эту выставку. Вам понравится", - убежден Порошенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

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