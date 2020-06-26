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Участники неонацистской организации планировали поджечь мечеть в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные телефоны и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигурантов дела задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Участники неонацистской организации планировали поджечь мечеть в Одессе, - СБУ 01
Участники неонацистской организации планировали поджечь мечеть в Одессе, - СБУ 02
Участники неонацистской организации планировали поджечь мечеть в Одессе, - СБУ 03

Автор: 

мечеть (81) Одесса (7897) поджог (1077) СБУ (19923) неонацизм (78)


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Топ комментарии
+17
Путлер снова раскачивает Одессу, падла!
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26.06.2020 14:23
+17
в статье допущена неточность:
СБУ задержала участников неонацистской ячейки сторонников Шария, которым нужен пиар перед выборами..
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26.06.2020 14:23
+16
Диверсия провалилась... В.В.Хуйло будет очень расстроен!
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26.06.2020 14:22
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Диверсия провалилась... В.В.Хуйло будет очень расстроен!
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26.06.2020 14:22 Ответить
Думаешь теперь остановится? Нет!
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26.06.2020 14:24 Ответить
Даже удивительно, что СБУ еще что-то делает полезное.
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26.06.2020 14:26 Ответить
Скоро горіхи підуть, ото роботи буде.
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26.06.2020 14:28 Ответить
Путлер снова раскачивает Одессу, падла!
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26.06.2020 14:23 Ответить
он может только свой свинарник скрепный раскачать - а не наши Одессу
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26.06.2020 15:11 Ответить
Демонстрация глупости - вот что такое подобная недооценка смертельного врага.
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26.06.2020 15:22 Ответить
в статье допущена неточность:
СБУ задержала участников неонацистской ячейки сторонников Шария, которым нужен пиар перед выборами..
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26.06.2020 14:23 Ответить
Не существует никакого шария. Это ложноножка путлера!
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26.06.2020 14:25 Ответить
мАладец. Так их. Ты сохрани свои посты. Когда школу закончишь почитай. Может поймешь глубину своей тупости,но это в том случае ,если выйдешь из этого возраста.
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26.06.2020 14:36 Ответить
я школу в 89м закончил.. а ты стреляешь в "молоко"..
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26.06.2020 14:42 Ответить
Значит я был прав ,ты не вышел с того возраста. С чем тебя и поздравляю.Смысла сохранять посты нет. Все равно ничего не поймешь.
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26.06.2020 14:46 Ответить
ты знаешь, перед тем как опубликовать предыдущий свой коммент, я своему соседу в офисе сказал, как ты мне ответишь)).. совпадение с твоим ответом https://censor.net/comments/locate/3204595/019214dd-a5aa-71e3-abbd-f5b4b1975a9a 100%))
блин!.. иди охладись под вентилятор или попей воды!
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26.06.2020 14:51 Ответить
Вы сторонник шмария?
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26.06.2020 16:40 Ответить
Хатели свержения конституционного строя.... Вот же падлюки.
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26.06.2020 14:24 Ответить
Из фашистской россии что ли приехали? Гражданин россии мэр Одессы Труханов пригласил русских нациков. Первый раз слышу что в Украине есть нацисты.
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26.06.2020 14:26 Ответить
мордвинських - повно
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26.06.2020 14:45 Ответить
Якісь здихлики.
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26.06.2020 14:26 Ответить
Опять нацики
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26.06.2020 14:26 Ответить
Скорее засланные кацыки. У нас мечетей не жгут.
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26.06.2020 14:29 Ответить
Пишуть, що проросійські шаріївці в неонацистів граються
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26.06.2020 14:40 Ответить
Ерунда какая-то. Вдохновившись идеями превосходства хрен его знает чего над черт знает чем...
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26.06.2020 14:27 Ответить
кацапня-с
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26.06.2020 14:28 Ответить
******* звичайні
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26.06.2020 14:32 Ответить
а галька рейсхфюрер тоже была с ними? это по ее части
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26.06.2020 14:28 Ответить
Стисняюсь спросить, - а к какой нации принадлежали неонацисты?)
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26.06.2020 14:30 Ответить
стЕсняйся лучше своей безграмотности.
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26.06.2020 14:41 Ответить
из статьи не ясно, с чего вы взяли, что это неонацисты?
Обыкновенные русские террористы.
По телевизору покажете, что русский приехал в Одессу мечеть взрывать?
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26.06.2020 14:32 Ответить
Кацапы объявили террористом Айдера Муждабаева, теперь попытка поджога мечети - "совпадение, не думаю"...
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26.06.2020 14:34 Ответить
цікаві пішли "неонацісти" - замість синагог підпалюють мечеті...
Якщо хтось вбачає тут нестиковочкі - поздоровляю, Ви - русофоб.
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26.06.2020 14:43 Ответить
Давно пора заборонити на території України всіх цих продажних неонацюків!
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26.06.2020 14:44 Ответить
СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ. Джерело: https://censor.net/ua/p3204595

Это все, что нужно знать, откуда руки растут!
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26.06.2020 14:49 Ответить
двое неонацистов.. а де ж їх триколори? Що та за нацист без аквафреша?
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26.06.2020 15:20 Ответить
Ну нельзя этих кацапов, называть "неонацистами"!
Нацисты всего лишь ученики кацапов! Веками уже доказано это, потому и назвали этих имбицилов - "кацапами"! Идея сверхчеловека, не от Гитлера, а от кацапа "богоизбранные" блин... Ведь так, гуйндя хрюкает?
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26.06.2020 15:24 Ответить
Странные какие-то неонацисты, предпочитающие мечеть синагоге!
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26.06.2020 15:43 Ответить
это те, кто не успел в своё время в Дом Профсоюзов!!
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26.06.2020 15:54 Ответить
нео это как квази гитлеровцы шо ли типа кибальчишей.. нео???
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26.06.2020 16:18 Ответить
неороссийской организации,там ошибка в заголовке
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26.06.2020 22:17 Ответить
 
 