Участники неонацистской организации планировали поджечь мечеть в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные телефоны и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигурантов дела задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Также читайте: Экс-милиционер, представившись советником президента, вымогал 1,1 млн грн у предпринимателя в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж





