Участники неонацистской организации планировали поджечь мечеть в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины предотвратила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.
В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.
В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные телефоны и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.
Сейчас фигурантов дела задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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СБУ задержала участников неонацистской ячейки сторонников Шария, которым нужен пиар перед выборами..
блин!.. иди охладись под вентилятор или попей воды!
Обыкновенные русские террористы.
По телевизору покажете, что русский приехал в Одессу мечеть взрывать?
Якщо хтось вбачає тут нестиковочкі - поздоровляю, Ви - русофоб.
Это все, что нужно знать, откуда руки растут!
Нацисты всего лишь ученики кацапов! Веками уже доказано это, потому и назвали этих имбицилов - "кацапами"! Идея сверхчеловека, не от Гитлера, а от кацапа "богоизбранные" блин... Ведь так, гуйндя хрюкает?