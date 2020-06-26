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Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Днепропетровской области обнаружила и пресекла подпольное производство спиртного дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей областного центра. Подпольный цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города. Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Сотрудники спецслужбы установили, что нелегальная линия работала более трех месяцев и производила 10 тыс. флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. На "контрафакт" организаторы оформляли поддельные свидетельства о качестве. Продукцию, произведенную кустарным способом, злоумышленники реализовывали через интернет на сайтах частных объявлений и в одной из известных аптечных сетей области.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси, 5 тонн химических веществ, которые могут использоваться при изготовлении антисептических средств, производственное оборудование и упаковочную тару. Стоимость изъятого спиртного концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 миллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия для извлечения кустарного антисептика из продажи в аптечной сети.

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Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ 01
Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ 02
Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ 03
Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ 04
Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ 05
Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ 06

Автор: 

Днепр (4426) контрафакт (248) СБУ (19923) антисептик (22)


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Топ комментарии
+9
Где спирт, там и СБУ. Где крот,предатель,Медведчук и владыка Павел, там СБУ нет.
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26.06.2020 15:29
+6
ЧТО ЗА БРЕД?!!
1. Антисептики не обязаны лицензироваться.
2. Тут видно безымянные антисептики производящиеся по открытой рецептуре и не могущие быть "контрафактными".
3. СБУ такой уйней вообще НЕ ДОЛЖНО заниматься!
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26.06.2020 15:29
+3
Избушники скоро начнут штрафовать пешеходов за переход неположенном месте.
Моссад пресёк деятельность Абрама, который продавал поддельные кроссовки на базаре в Хайфе.

Цирк на дроті.
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26.06.2020 15:28
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Правила форума Совет форумчан
можно этим улицы-площади и подъезды дезинфицировать ... ну не выливать же?
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26.06.2020 15:27 Ответить
этим можно как антисептиком пользоваться. Проблема в том, что они налоги не платили и сертификацию с кучей бумажек не прошли
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26.06.2020 16:50 Ответить
Избушники скоро начнут штрафовать пешеходов за переход неположенном месте.
Моссад пресёк деятельность Абрама, который продавал поддельные кроссовки на базаре в Хайфе.

Цирк на дроті.
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26.06.2020 15:28 Ответить
Где спирт, там и СБУ. Где крот,предатель,Медведчук и владыка Павел, там СБУ нет.
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26.06.2020 15:29 Ответить
ЧТО ЗА БРЕД?!!
1. Антисептики не обязаны лицензироваться.
2. Тут видно безымянные антисептики производящиеся по открытой рецептуре и не могущие быть "контрафактными".
3. СБУ такой уйней вообще НЕ ДОЛЖНО заниматься!
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26.06.2020 15:29 Ответить
СБУ резко встало в стойку при слове "спирт". Весь контрафактный оборот спирта контролируется СБУ, им конкуренты не нужны.
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26.06.2020 15:46 Ответить
Акциз выходит СБУ и контролирует. Иначе дав появилась бы электронная акцизка, ( достаточно QR кода) и открытая база производителей, импортёров с указанием номера партии итп
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26.06.2020 15:31 Ответить
СБУ контролирует как раз не акциз, а контрафактный оборот подакцизных товаров, и это им приносит миллиарды в год. Именно поэтому блокируется любая идея, которая детенизирует рынок.
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26.06.2020 15:48 Ответить
Борькин свечной заводик!!! 100%
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26.06.2020 15:44 Ответить
" нелицензированных антисептиков сомнительного качества"

СБУ проверяет лицензии или проводит тестирование антисептиков на качество убивания микробов и антивирусов ?
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26.06.2020 18:14 Ответить
На антисептиках не было акцизных марок ?
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26.06.2020 19:57 Ответить
 
 