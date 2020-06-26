Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Днепропетровской области обнаружила и пресекла подпольное производство спиртного дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей областного центра. Подпольный цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города. Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Сотрудники спецслужбы установили, что нелегальная линия работала более трех месяцев и производила 10 тыс. флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. На "контрафакт" организаторы оформляли поддельные свидетельства о качестве. Продукцию, произведенную кустарным способом, злоумышленники реализовывали через интернет на сайтах частных объявлений и в одной из известных аптечных сетей области.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси, 5 тонн химических веществ, которые могут использоваться при изготовлении антисептических средств, производственное оборудование и упаковочную тару. Стоимость изъятого спиртного концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 миллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия для извлечения кустарного антисептика из продажи в аптечной сети.

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