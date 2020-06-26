Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию. ФОТОрепортаж

Из Украины 26 июня вылетел первый с начала карантина чартер с туристами. Самолет вылетел в Албанию.

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Киев" имени Сикорского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что первый чартерный рейс из Украины вылетел из аэропорта "Киев".

"Самолет авиакомпании Jonika отправился в Албанию", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел еще в 10:00. Кроме того, сегодня отправились международные рейсы в Минск, Дортмунд, Будапешт, Гамбург, Лондон, Мемминген и Таллинн. Кроме того, ожидаются вылеты в Лейпциг, Кельн и Копенгаген.









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Албания с 1 июня начнет туристический сезон, пляжи откроют с 10 числа