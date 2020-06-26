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Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию. ФОТОрепортаж
Из Украины 26 июня вылетел первый с начала карантина чартер с туристами. Самолет вылетел в Албанию.
Об этом говорится в сообщении аэропорта "Киев" имени Сикорского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что первый чартерный рейс из Украины вылетел из аэропорта "Киев".
"Самолет авиакомпании Jonika отправился в Албанию", - говорится в сообщении.
Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел еще в 10:00. Кроме того, сегодня отправились международные рейсы в Минск, Дортмунд, Будапешт, Гамбург, Лондон, Мемминген и Таллинн. Кроме того, ожидаются вылеты в Лейпциг, Кельн и Копенгаген.
Топ комментарии
+9 Игорь 4397
показать весь комментарий26.06.2020 17:21
+5 Вячеслав Меломанов
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+3 Скрепы неизвестно чего
показать весь комментарий26.06.2020 17:17
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А шотама интересна???
Там - дёшево.
)))
Центральная и северная Албания не понравилась. Хуже нашей Затоки. Но на севере в горах есть очень красивый Каньон.
Еда дешевле, чем в Украине.
Люди приветливые.
Из аэропорта на юг 200-300 км. Мы были на машине.
Из Саранды можно на пароме попасть на Корфу.
Еще мы из Албании ездили в Македонию на озеро Охрид. Очень красиво. Как Женевское озеро, только на Балканах.