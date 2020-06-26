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Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию. ФОТОрепортаж

Из Украины 26 июня вылетел первый с начала карантина чартер с туристами. Самолет вылетел в Албанию.

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Киев" имени Сикорского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что первый чартерный рейс из Украины вылетел из аэропорта "Киев".

"Самолет авиакомпании Jonika отправился в Албанию", - говорится в сообщении.

Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию 01

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел еще в 10:00. Кроме того, сегодня отправились международные рейсы в Минск, Дортмунд, Будапешт, Гамбург, Лондон, Мемминген и Таллинн. Кроме того, ожидаются вылеты в Лейпциг, Кельн и Копенгаген.

Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию 02
Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию 03
Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию 04
Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины в Албанию 05

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Албания (74) карантин (16729) чартер (35) туристы (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Я был два раза. На юге страны очень классное море. Городки Химара и Ксамил - просто супер.
Центральная и северная Албания не понравилась. Хуже нашей Затоки. Но на севере в горах есть очень красивый Каньон.
Еда дешевле, чем в Украине.
Люди приветливые.
Из аэропорта на юг 200-300 км. Мы были на машине.
Из Саранды можно на пароме попасть на Корфу.
Еще мы из Албании ездили в Македонию на озеро Охрид. Очень красиво. Как Женевское озеро, только на Балканах.
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26.06.2020 17:21
+5
привози ты нам скорей новый ковид из-за морей
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26.06.2020 16:57
+3
Смотрю я по проезжающим мимо меня машинам, когда чапаю на работу/с работы...у некоторых та эпоха и не начиналась отродясь.
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26.06.2020 17:17
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Рациональные они ребята, вкарманеминус минусом, а пенензы зарабатывать надо.
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26.06.2020 16:56 Ответить
если ты забыл, то мудрый нарид закончил эпоху бедности 21.04.2019
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26.06.2020 17:15 Ответить
Смотрю я по проезжающим мимо меня машинам, когда чапаю на работу/с работы...у некоторых та эпоха и не начиналась отродясь.
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26.06.2020 17:17 Ответить
привози ты нам скорей новый ковид из-за морей
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26.06.2020 16:57 Ответить
О,о,о.........................эта Албания, бьютифули.....ес...крейзи....денйствительно только после CJVIDA-19 надо в ЭЛБЭНИЮ,............. наверное, учиться
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26.06.2020 17:02 Ответить
В Албании не был...
А шотама интересна???
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26.06.2020 17:14 Ответить
Та, не.
Там - дёшево.
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26.06.2020 17:16 Ответить
Да ничего, язык разве что интересный. Ну там, фБабруйск, животнайе)))
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26.06.2020 17:18 Ответить
Та нююю...
)))
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26.06.2020 17:22 Ответить
Я был два раза. На юге страны очень классное море. Городки Химара и Ксамил - просто супер.
Центральная и северная Албания не понравилась. Хуже нашей Затоки. Но на севере в горах есть очень красивый Каньон.
Еда дешевле, чем в Украине.
Люди приветливые.
Из аэропорта на юг 200-300 км. Мы были на машине.
Из Саранды можно на пароме попасть на Корфу.
Еще мы из Албании ездили в Македонию на озеро Охрид. Очень красиво. Как Женевское озеро, только на Балканах.
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26.06.2020 17:21 Ответить
😁
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26.06.2020 17:24 Ответить
а почему первый чартер? сегодня была статья на цензоре о всяких друганах зеленского типа хорошковского-мертведчука-каломойского-новинского, которые спокойно летали по заграницам во время карантина.
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26.06.2020 17:33 Ответить
там и оставайтесь
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26.06.2020 20:39 Ответить
У нас в Албании, все чудесно. Мы четвертый месяц сидим здесь тихонечко, застряли на карантин в марте**
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26.06.2020 22:39 Ответить
На юге ковида вообще не было. Отдыхайте и не переживайте
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26.06.2020 22:41 Ответить
 
 