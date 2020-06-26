Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд перенес на 3 июля продолжение слушания апелляции на решение Шевченковского районного суда столицы об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое решение коллегия судей приняла в пятницу 26 июня после заслушивания доводов сторон по апелляции.

Суд начал заслушивать поручителей, которые обратились с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки в качестве меры пресечения.

"Поскольку ещё много поручителей, которых необходимо заслушать, а также суду необходимо изучить документы, объявляется перерыв до 11 часов 3 июля", - сказал председательствующий судья.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ