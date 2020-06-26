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Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд перенес на 3 июля продолжение слушания апелляции на решение Шевченковского районного суда столицы об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое решение коллегия судей приняла в пятницу 26 июня после заслушивания доводов сторон по апелляции.

Суд начал заслушивать поручителей, которые обратились с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки в качестве меры пресечения.

"Поскольку ещё много поручителей, которых необходимо заслушать, а также суду необходимо изучить документы, объявляется перерыв до 11 часов 3 июля", - сказал председательствующий судья.

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Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 01
Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 02
Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 03
Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 04
Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 05

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Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 06

Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 07
Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 08
Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 09

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Суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения активисту Стерненко 10

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (25110) юстиция (758) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+4
Стерненко та адвокати з Міллеру тупо рознесли звинувачення. Логічно, що бузоволякам потрібно буде подумати що робити далі)
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26.06.2020 20:31
+2
Ватники от этого особо сцутся. Обязательно!
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26.06.2020 21:41
+1
Водночас, щонайменше кілька десятків людей попросили віддати підозрюваного їм на поруки. На засіданні 26 липня уже встигли заслухати частину поручителів, зокрема, депутатку від "Європейської солідарності" Яну Зінкевич. Загалом, за словами Стерненка, його хочуть взяти на поруки кілька сотен людей.
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26.06.2020 19:50
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Водночас, щонайменше кілька десятків людей попросили віддати підозрюваного їм на поруки. На засіданні 26 липня уже встигли заслухати частину поручителів, зокрема, депутатку від "Європейської солідарності" Яну Зінкевич. Загалом, за словами Стерненка, його хочуть взяти на поруки кілька сотен людей.
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26.06.2020 19:50 Ответить
Подобаються мені ці "переноси"... Значить, вже і судді починають розуміть, що під "Блазнем" починає "хилитаться крісло"... І, як можна, відтягують прийняття рішень...
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26.06.2020 19:59 Ответить
Мне так нравятся эти синонимы,убийца-активист,тогда вор-это наверное помощник активиста
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26.06.2020 20:14 Ответить
Стерненко та адвокати з Міллеру тупо рознесли звинувачення. Логічно, що бузоволякам потрібно буде подумати що робити далі)
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26.06.2020 20:31 Ответить
а файеры обязательно жечь? Что, в суде матч футбольный?
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26.06.2020 20:37 Ответить
Ватники от этого особо сцутся. Обязательно!
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26.06.2020 21:41 Ответить
да не, просто смотрят с недоумением и как на дебилоидов
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26.06.2020 22:05 Ответить
С ватой спорить о дебилоидах - себя не уважать.
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26.06.2020 22:59 Ответить
Добру справу зробив заваливши сепарську гниду, так ще над хлопцем знущаються печерні хапуги.
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26.06.2020 21:43 Ответить
Суд буде переноситись багато разів і коли вже прийдуть одиниці на підтримку, тоді й винесуть вирок, який потрібен владі. Судді отримують зарплатню хоч за 100 засідань, вони нічого не втрачають.
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27.06.2020 00:58 Ответить
 
 