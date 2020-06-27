"Наше право - жить без боли": активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием Офиса Президента Украины проходит акция "Наше право жить без боли!" в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Акция проходила под лозунгом "Наше право жить - без боли".
Активисты требовали правовое регулирование контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.
У здания Офиса Президента участники акции требовали разработать и принять законопроект о легализации медицинского каннабиса.
"Более 2 млн пациентов лишены эффективной терапии. Среди них более 20 тыс. детей с фарм-резистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более 100 тыс. паллиативных больных, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Все они страдают каждый день", - отметили участники акции.
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Не омраченные разумом
"бубочка", поделись коксом с людьми, это же твои избиратели, твой лохторат.
Сил же нет смотреть, как они от 'боли" мучаются. ломка у них.
Скажите, а Украина действительно ведет войну?
А то почитаешь новости - и подумаешь, а может, при "бубочке" остались одни только психи в этом всеукраинском дурдоме?
Краще переймайтеся тим, щоб не захворіти самим і не мати потреби у вживанні марихуани для зняття болю.
Всім особливо "просунутим" у лікуванні онко, не бажаю бачити на власні очі що робиться з людиною під час хімії і під час 4 -ї стадії, коли вже людина молить про смерть а та не йде.
Так может не будем разрешать как в Европе а начнем запрещать как в рашке ? Глядишь на том и сойдемся во взглядах а потом снова ,,мышебратьями" станем , а шаровары -пысанку -вышиванку они нам великодушно оставят даже вместе с шоколадками рошен и красным борщом
как по мне такие активисты перегибают хотелки