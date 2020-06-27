"Наше право - жить без боли": активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса Президента Украины проходит акция "Наше право жить без боли!" в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.



Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акция проходила под лозунгом "Наше право жить - без боли".

Активисты требовали правовое регулирование контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

У здания Офиса Президента участники акции требовали разработать и принять законопроект о легализации медицинского каннабиса.

"Более 2 млн пациентов лишены эффективной терапии. Среди них более 20 тыс. детей с фарм-резистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более 100 тыс. паллиативных больных, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Все они страдают каждый день", - отметили участники акции.

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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ