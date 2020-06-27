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"Наше право - жить без боли": активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса Президента Украины проходит акция "Наше право жить без боли!" в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.


Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акция проходила под лозунгом "Наше право жить - без боли".

Активисты требовали правовое регулирование контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

У здания Офиса Президента участники акции требовали разработать и принять законопроект о легализации медицинского каннабиса.

"Более 2 млн пациентов лишены эффективной терапии. Среди них более 20 тыс. детей с фарм-резистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более 100 тыс. паллиативных больных, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Все они страдают каждый день", - отметили участники акции. 

Также читайте: Венедиктова о легализации наркотиков и проституции: "Такие вопросы должны решаться на референдуме"

Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 01
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 02
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 03
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 04
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 05
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 06
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 07
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 08
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 09
Наше право - жить без боли: активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса 10
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) легализация наркотиков (37) медицина (2524) марихуана (135) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+19
И хорошее место для этого

"Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 1691
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27.06.2020 14:57
+16
Когда будешь умирать то еще посмотрели бы на какую гадость ты бы был готов. А пока это всё трындежь.
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27.06.2020 15:07
+11
Дивним чином онкохворі добре виглядають.
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27.06.2020 14:55
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в смысле не существует. На читай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Медичний_канабіс
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21.12.2020 06:25 Ответить
костыль не петух и никада не был
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27.06.2020 15:58 Ответить
"Гарант" с удовольствием легализовал бы кокс или героин, что ему ваша травка..
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27.06.2020 15:59 Ответить
цей торчок крім коксу ще й амфітаміном стимулює те, що в тій пустій макітрі залишилось
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27.06.2020 16:31 Ответить
а может нам плохо от того, что у власти все ещё пеньки совковые с синими носами? Готовы продаться традиционно всем сразу.
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21.12.2020 06:27 Ответить
100%
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27.06.2020 20:35 Ответить
Активисты при смерти?Но такие упитанные,не болестрадальцы.Нужно повсеместно выращивать коноплю,от которой нет торчка.
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27.06.2020 16:05 Ответить
Вообще ето бред запрещать запрещать пользоваться людям и выращивать натуральные растения. Все ето делается только чтобы барыги и народиллеры типо Авакова держали на наркотики высокую цену. Никто еще не доказал что марихуанна вреднее бензина, ацетона или клея, которые в отличие от конопли в свободном доступе продаются по смешной цене.
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27.06.2020 16:06 Ответить
все проще, єтанол проще контролировать
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27.06.2020 20:37 Ответить
Смотрю на лица людей которые пришли на акцию, такие замученные, поголовно ветераны войны онкобольные дети...
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27.06.2020 16:21 Ответить
через стекло с денатуратом смотришь?
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27.06.2020 16:28 Ответить
Они самые.
Не омраченные разумом
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27.06.2020 16:39 Ответить
Чушь какая-то. Полным полно обезболивающих, которые народ наш покупает в аптеке без всяких рецептов. А для паллиативных больных обезболивающие идут на основе героина, а не марихуаны. Она слаба в таких случаях. Развелось этих активистов, сидящих на грантах, просто ужас.
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27.06.2020 16:26 Ответить
При серьезных болях помпу ставят, с морфием.
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27.06.2020 16:38 Ответить
ну пойми что некоторым людям нельзя определёённые накроктики, а другие они перенсоят. и им больно, но тебе ж легче убить.
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21.12.2020 06:11 Ответить
Sex drugs and rockNroll . Що ще потрiбно для щастливого битiя ?)
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27.06.2020 16:37 Ответить
На болезных не похожи. Здоровая молодежь желающая обкуриться.
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27.06.2020 16:37 Ответить
Кто о чем, а наркоманы - о дозе.
"бубочка", поделись коксом с людьми, это же твои избиратели, твой лохторат.
Сил же нет смотреть, как они от 'боли" мучаются. ломка у них.

Скажите, а Украина действительно ведет войну?
А то почитаешь новости - и подумаешь, а может, при "бубочке" остались одни только психи в этом всеукраинском дурдоме?
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27.06.2020 16:37 Ответить
Як прочитаєш - такі всі вумні, що аж страх. Переживаєте бідненькі що наркомафія поділиться від продажу наркоти з бюджетом держави і декілька тисяч ментів і суддів залишаться безх додаткових зхабарів за непритягнення по 309 КК, яку в такому випадку декриміналізують?
Краще переймайтеся тим, щоб не захворіти самим і не мати потреби у вживанні марихуани для зняття болю.
Всім особливо "просунутим" у лікуванні онко, не бажаю бачити на власні очі що робиться з людиною під час хімії і під час 4 -ї стадії, коли вже людина молить про смерть а та не йде.
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27.06.2020 16:40 Ответить
З коноплі знеболювальне- як зі слона балерина.
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27.06.2020 21:08 Ответить
а почему про ЛСД ни слова? тоже помогает при каких-то заболеваниях, а вообще в том месте в котором сейчас психиатрия....нужен комплексный подход.
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27.06.2020 17:04 Ответить
На фото одни тяжелобольные тинейджеры.
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27.06.2020 17:09 Ответить
В 80е годы прошлого века привлекали к ответственности за самогоноварение . Сейчас это выглядит как дикость . А ведь есть и такие кто ,,можемповторить !" ведь тогда было меньше пьяных утверждают они и ходила такая поговорка -,,спасибо партии родной . И горбачеву лично.Приходит трезвый муж домой и "у* стоит отлично ..( слов из песни не выкинешь!)
Так может не будем разрешать как в Европе а начнем запрещать как в рашке ? Глядишь на том и сойдемся во взглядах а потом снова ,,мышебратьями" станем , а шаровары -пысанку -вышиванку они нам великодушно оставят даже вместе с шоколадками рошен и красным борщом
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27.06.2020 17:45 Ответить
Риг Порошенко заради влади готовий спати в вишиванці , аби лохи вірили . Придурки не за справами дивляться , а досі вірять словам !
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27.06.2020 17:51 Ответить
зебіла зразу видно.
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27.06.2020 18:41 Ответить
да вы шо, разрешить. это в гейропе и проклятущей америке можно, а у нас в советской украине населенной в основном холопами и малоросами низя)))
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27.06.2020 18:02 Ответить
анаша , до чего-ж ты хороша
как по мне такие активисты перегибают хотелки
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27.06.2020 19:26 Ответить
Так то медики и учёные собрались, требуют, а я подумал что шваль подзаборная, которая ночью под окнами орёт.
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27.06.2020 19:30 Ответить
если кто не в теме: алкоголь намного большее зло , чем ТГК
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27.06.2020 20:19 Ответить
Не дуже розуміюсь на наркотиках,від слова зовсім.Але якщо цим громадянам дозволять вживати,то їм десь той канабіс потрібно брати.Можна я буду його вирощувати.😁
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27.06.2020 23:05 Ответить
От дурні... нарки це не ті що просять під ОП легалайз, а ті які зараз у Вас в падіку гріють ложку!!! Погляньте на країни які вирішили це питання, погляньте на + до Держбютжету, оцініть % злочинців, психопатів, і тд.. І тепер оцініть обстановку в Україні. тим паче що в світі не зареєстровано жодного летального випадку від ТГК. Якщо Ви, Шановні, вважаєте що краще бухнути чарку, ніж витягнути банку, то в мене є для Вас погані новини. Давно вже пора легалайз для хворих. А, ні, ми ж в Україні, тут за спробу курнути та заспокоїтись (одна із властивостей ТГК) тебе спершу **********, підкинуть якесь гімно, потім все одно все конфіскують (не забувайте і про те що, Ваші кошти- вже не Ваші). Коли Ви, ******** зрозумієте, що канабіс це не тільки "пихнуть в падике", а і антидепресант і знеболююче. Зубровку Вам в сраку, неуки - диванні, я за легалайз!!!! кури по 3, і не хворій)))
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28.06.2020 06:36 Ответить
если им объяснить как легализовать, то легализуют.
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28.06.2020 11:51 Ответить
Э. В натуре, больные. Ля, сатри, братела - трава 🌿- то, походу - медицинская. Э. Сыш, а мы её так дуем, дяк, Зеля!
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15.10.2020 14:47 Ответить
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