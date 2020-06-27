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Одна из больниц Сум недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из клинических больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппараты ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов.

Кроме того, в ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок, чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость соответствующей продукции на 20% превысила рыночную.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Также на соответствие сертификата проверяется медицинское оборудование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы.

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Одна из больниц Сум недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников, - СБУ 01
Одна из больниц Сум недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников, - СБУ 02
Одна из больниц Сум недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников, - СБУ 03

Автор: 

больница (1440) СБУ (19924) Сумы (1152)


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Топ комментарии
+4
Пане, а що "намародьорив" колишній президент? Може поділитесь фактами хоча б тут? До найкращого банкіру світу є питання, але завдяки їй (в тому числі) була врятована банківська система держави після Бєніних фінтів (і це визнали закордонні спеціалісти), ну а прокурор то взагалі одне велике питання, тут я згоден.
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27.06.2020 14:01
+3
Мародьори? А хто ж це за них голосував?
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27.06.2020 13:47
+3
Це ще Порох винен чи вже досягнення "новьіх ліц"? Бо я вже починаю плутатись
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27.06.2020 13:55
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Мародьори? А хто ж це за них голосував?
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27.06.2020 13:47 Ответить
Если на следующих выборах победит Порошенко, всё сразу изменится?
Все станут честными и ответственными?
Я, конечно, херню написал про "если", но всё же?
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27.06.2020 14:22 Ответить
Не сразу.
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27.06.2020 14:41 Ответить
Наивняк.
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27.06.2020 14:49 Ответить
А Вы считаете,что сразу? И кто из нас наивняк?
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27.06.2020 15:09 Ответить
Конечно сразу!
И все!
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27.06.2020 15:09 Ответить
в оба конченные.
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27.06.2020 18:07 Ответить
Нечего удивительного , это Украина . Кому воевать . кому воровать . Если бывший президент мародер на свободе , Насиров интервью дает , прокурор в Лондоне в месте с лучшим банкиром Мира и первой красавицей женой . . Это нормально . Привыкайте жить в жопе мира !
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27.06.2020 13:55 Ответить
Пане, а що "намародьорив" колишній президент? Може поділитесь фактами хоча б тут? До найкращого банкіру світу є питання, але завдяки їй (в тому числі) була врятована банківська система держави після Бєніних фінтів (і це визнали закордонні спеціалісти), ну а прокурор то взагалі одне велике питання, тут я згоден.
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27.06.2020 14:01 Ответить
Забанили так забанили . Делюсь шлопче . Лови , забей торты Рошен на москве купить . Это так , 76 компаний сивиго урода , не одна не платит налоги в Украине . Продажа рыбадьского острова Бойке . Тому Бойке который с вышками . ....... Там пожизнено . Кредиты Косюку ........
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27.06.2020 14:28 Ответить
Делись еще. Есть компания из Казахстана, покупает оптом торты Рошен в Киеве и возит их в Москву. Под каким предлогом Вы остановите их на таможне? Вывоз продукции двойного назначения? Или разглашение гостайны?
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27.06.2020 14:39 Ответить
А еще есть
- У нас вот так вот как раз, в 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватилися - пианины нету!
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27.06.2020 15:06 Ответить
Тобто показ серіалів студії "квартал-95" на московії - то норм, а торти - то злочин?
100500 компаній найвеличнішого і за 100 років не виплатять стільки податків в бюджет, скільки один "Рошен" за рік - то теж норм?
Продаж заводу на рибальському проведено офіційно і з цього сплачені податки до бюджету. Якщо б там було щось протизаконне, то Портнов вже б написав відповідну заяву - стопудово, але ж зась!
І що там з косюковськими кредитами? Я лише знайшов що там історія з ****...
А от стільки ОФІЦІЙНИХ преференцій компаніям такого собі Коломойського за рік - на десятки мільярдів - при "мародьорі" ніхто не отримував (хоча можу й помилятись)...
То хто ж "мародер"?
Я вже не буду наводити тут факти росту економіки при колишньому "мародері" і падіння при нинішньому, наповнюваності бюджету тоді та зараз, знищення підприємств з мільярдними прибутками то стану, що вони починають показувати мільярдні збитки... І це всього за рік!
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27.06.2020 15:02 Ответить
Давай я тебе видео покажу как министр подписывал договора с сепарами , во время Дебальцево .
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27.06.2020 15:15 Ответить
А давай! От тіко перед цим згадай - хто тих міністрів призначає. Це по-перше. По-друге згадай, що в Петі не було "монобільшості" в Раді і уряд призначався по квотам різних політ. сил (наприклад Аваков - від НФ). Ну і по-третє: Президент, згідно Конституції, не має впливу на кабмін...
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27.06.2020 15:21 Ответить
Це ще Порох винен чи вже досягнення "новьіх ліц"? Бо я вже починаю плутатись
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27.06.2020 13:55 Ответить
В этом виноват чиновник.
При Порошенко все честно работали?
Или сейчас все, вдруг, стали честными.
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27.06.2020 14:19 Ответить
Так, я розумію це. Але хтілось трохи потролити деяких тутешніх дописувачів, що всю відповідальність чинуш за минулої влади покладали на колишнього голову держави, а за нинішньої - на кого завгодно, але не на президента... Хоча процедури призначення цих чинуш ніц не змінились...
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27.06.2020 15:10 Ответить
Барыги? Марадеры? Торговля на крови?
Сколько занесли членограю?
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27.06.2020 14:05 Ответить
а його пОсадют
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27.06.2020 14:18 Ответить
В расход пустить этих тварей-чиновников.
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27.06.2020 23:58 Ответить
 
 