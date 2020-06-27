Одна из больниц Сум недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из клинических больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь 5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппараты ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов.
Кроме того, в ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок, чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость соответствующей продукции на 20% превысила рыночную.
Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Также на соответствие сертификата проверяется медицинское оборудование.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы.
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Все станут честными и ответственными?
Я, конечно, херню написал про "если", но всё же?
И все!
- У нас вот так вот как раз, в 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватилися - пианины нету!
100500 компаній найвеличнішого і за 100 років не виплатять стільки податків в бюджет, скільки один "Рошен" за рік - то теж норм?
Продаж заводу на рибальському проведено офіційно і з цього сплачені податки до бюджету. Якщо б там було щось протизаконне, то Портнов вже б написав відповідну заяву - стопудово, але ж зась!
І що там з косюковськими кредитами? Я лише знайшов що там історія з ****...
А от стільки ОФІЦІЙНИХ преференцій компаніям такого собі Коломойського за рік - на десятки мільярдів - при "мародьорі" ніхто не отримував (хоча можу й помилятись)...
То хто ж "мародер"?
Я вже не буду наводити тут факти росту економіки при колишньому "мародері" і падіння при нинішньому, наповнюваності бюджету тоді та зараз, знищення підприємств з мільярдними прибутками то стану, що вони починають показувати мільярдні збитки... І це всього за рік!
При Порошенко все честно работали?
Или сейчас все, вдруг, стали честными.
Сколько занесли членограю?