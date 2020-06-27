Одна из больниц Сум недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из клинических больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппараты ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов.

Кроме того, в ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок, чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость соответствующей продукции на 20% превысила рыночную.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Также на соответствие сертификата проверяется медицинское оборудование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы.

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