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Новости Фото Убийство Виталия Олешко
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19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В деле об убийстве добровольца Виталия Олешко (Сармата), после встречи активистов с президентом Зеленским, началась активная работа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.


Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Как рассказывает ветеран и участник голодовки Тарас Костанчук, после общения с президентом Зеленским на 15-е сутки все "очень быстро завертелось".

"Был назначен переговорщик - Сергей Куницын. Дважды в день он подходит и мы разговариваем. Была создана рабочая группа в Генеральной прокуратуре Украины", - отметил Костанчук и добавил, что в ГБР было зарегистрировано уголовное производство в отношении судей.

"За трое суток мы получили и реакцию власти, и создание рабочей группы в ГПУ, и регистрацию в ГБР уголовного производства. Дальше мы ждем результата. Минимум раз в день нам звонит прокурор, говорит "Мы работаем, ищем отдельные эпизоды, это бандитское формирование", - добавил ветеран.

По его словам, это бандитское формирование уже совершило не одно преступление, кроме убийства Олешко.

Костанчук также рассказал, что некоторым участникам голодовки ставили капельницы.

Читайте также: В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций. ФОТО

9 июня 2020 побратимы погибшего объявили голодовку и провели пикет у здания Офиса Генерального прокурора, а после переместились под Офис Президента. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Читайте также: В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций. ФОТО

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Также смотрите: Сенцов пришел к побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата), голодающим под ОП 11-й день. ФОТО

19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать 01
19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать 02
19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать 03
19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать 04
19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать 05
19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать 06
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Богачук Олег (1462) Олешко Виталий (80) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+17
Це ж треба було 2 тижні людей мумрижить під ОПою, доки найвеличніший "соизволит" вийти і щоб щось закрутилося... А в перший день Вові впадло було вийти? Чи треба було принизити цих людей, заставити страждати аби відчути свою велич найвидатнішого політика Всесвіту?
Боже, допоможи Україні позбутися невігластва!
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27.06.2020 15:50
+4
От блин незадача, Венедиктовой придётся "ресурсы" от 20 уголовных дел Пороха отвлекать, какой пассаж!
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27.06.2020 16:15
+3
ЗеБанду геть.
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27.06.2020 16:56
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Правила форума Совет форумчан
Це ж треба було 2 тижні людей мумрижить під ОПою, доки найвеличніший "соизволит" вийти і щоб щось закрутилося... А в перший день Вові впадло було вийти? Чи треба було принизити цих людей, заставити страждати аби відчути свою велич найвидатнішого політика Всесвіту?
Боже, допоможи Україні позбутися невігластва!
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27.06.2020 15:50 Ответить
Ветви власти всегда были *******...
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27.06.2020 15:52 Ответить
От блин незадача, Венедиктовой придётся "ресурсы" от 20 уголовных дел Пороха отвлекать, какой пассаж!
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27.06.2020 16:15 Ответить
"За трое суток мы получили и реакцию власти, и создание рабочей группы в ГПУ, и регистрацию в ГБР уголовного производства. Дальше мы ждем результата. Минимум раз в день нам звонит прокурор, говорит "Мы работаем, ищем отдельные эпизоды, это бандитское формирование", - добавил ветеран.

Но сверхзадачу никто не отменял:петя всегда классный.зеля-дно. Давай.соя,жги.Плевать на этого ветеранишку.
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27.06.2020 16:43 Ответить
Да, уже почти как в раше - всё будет решаться только, если Сам соизволит обратить внимание.
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27.06.2020 21:33 Ответить
Та докатились...До него ж всё работало как часы.Куда ни ткни.Граждане прям кайфовали.
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27.06.2020 21:54 Ответить
А зачем такого выбирали, если ничего не меняет? Или просто подкормить решили?
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28.06.2020 20:14 Ответить
Ну так демократия.Не справился-получи пинка под зад.Предыдущий уже получил.Этот,если будет продолжать в том же духе,закончит так же.Банальность...
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29.06.2020 12:05 Ответить
Аааа, так всё дело не в том, чтобы гражданам жизнь улучшать, а в том, что бы бег на месте устроить, ну, хрен с таким народом - какая разница - действительно, бабы ещё президентов нарожают, а куда записываться "на президента"? Кто последний в очереди? О крайних не спрашиваю и так понятно кто и где.
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01.07.2020 22:28 Ответить
Вот Зе и команда молодцы, решают этот вопрос.
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27.06.2020 16:48 Ответить
Не верте, все сольют, так называемые правоохранительные органы работают только на заказ.
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27.06.2020 16:55 Ответить
ЗеБанду геть.
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27.06.2020 16:56 Ответить
Как сделать человеку хорошо? Сделать ему плохо, а потом вернуть как було раніше. Зебил король хайпу.
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27.06.2020 17:21 Ответить
Еще при Пете Сармата убили, а при Вове хотят наказать убийц? Кто в это поверит? Ребята, держитесь, на мадам Венедиктову не надейтесь!
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27.06.2020 18:07 Ответить
19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

вот енто вот фсе, чть на фотке -
и есть укрармыя - самая мощная в эвропе -
передовой отряд -
палаточно-протестуционные васка-а

ахахаха-а
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27.06.2020 21:17 Ответить
 
 