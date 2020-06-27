19-й день голодовки побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): После общения с Зеленским дело начали активно расследовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В деле об убийстве добровольца Виталия Олешко (Сармата), после встречи активистов с президентом Зеленским, началась активная работа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.



Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Как рассказывает ветеран и участник голодовки Тарас Костанчук, после общения с президентом Зеленским на 15-е сутки все "очень быстро завертелось".

"Был назначен переговорщик - Сергей Куницын. Дважды в день он подходит и мы разговариваем. Была создана рабочая группа в Генеральной прокуратуре Украины", - отметил Костанчук и добавил, что в ГБР было зарегистрировано уголовное производство в отношении судей.

"За трое суток мы получили и реакцию власти, и создание рабочей группы в ГПУ, и регистрацию в ГБР уголовного производства. Дальше мы ждем результата. Минимум раз в день нам звонит прокурор, говорит "Мы работаем, ищем отдельные эпизоды, это бандитское формирование", - добавил ветеран.

По его словам, это бандитское формирование уже совершило не одно преступление, кроме убийства Олешко.

Костанчук также рассказал, что некоторым участникам голодовки ставили капельницы.

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9 июня 2020 побратимы погибшего объявили голодовку и провели пикет у здания Офиса Генерального прокурора, а после переместились под Офис Президента. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

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Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ