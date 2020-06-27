Чиновник Харьковского горсовета подозревается в хищении 800 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовали "схему" по хищению средств, выделенных на освещение жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия полицейские установили, что в состав преступной группировки чиновников входили заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета, директор и владелец частной фирмы - победителя публичных закупок.

Коммерческая структура, согласно условиям договора, проводила работы по освещению многоэтажных жилых домов Харькова за счет средств местного бюджета.

С целью собственного обогащения злоумышленники разработали "схему" по их хищению и присвоению. Чиновник вносил заведомо ложные сведения в официальные документы относительно объемов и стоимости поставленных материалов и выполненных работ по освещению многоквартирных жилых домов города. Сумма нанесенного государству ущерба составила более 800 тыс. гривен.

Сейчас заместителю директора департамента Харьковского городского совета, директору фирмы и ее фактическому владельцу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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