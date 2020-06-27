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Чиновник Харьковского горсовета подозревается в хищении 800 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовали "схему" по хищению средств, выделенных на освещение жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия полицейские установили, что в состав преступной группировки чиновников входили заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета, директор и владелец частной фирмы - победителя публичных закупок.

Коммерческая структура, согласно условиям договора, проводила работы по освещению многоэтажных жилых домов Харькова за счет средств местного бюджета.

С целью собственного обогащения злоумышленники разработали "схему" по их хищению и присвоению. Чиновник вносил заведомо ложные сведения в официальные документы относительно объемов и стоимости поставленных материалов и выполненных работ по освещению многоквартирных жилых домов города. Сумма нанесенного государству ущерба составила более 800 тыс. гривен.

Сейчас заместителю директора департамента Харьковского городского совета, директору фирмы и ее фактическому владельцу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Чиновник Харьковского горсовета подозревается в хищении 800 тыс. грн, - Нацполиция 01
Чиновник Харьковского горсовета подозревается в хищении 800 тыс. грн, - Нацполиция 02

Автор: 

горсовет (667) Нацполиция (16492) Харьков (7515) хищение (676)


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Топ комментарии
+3
пацаны из горсовета Ха не будут уважать - попался на мелочёвке)).
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27.06.2020 17:10
+3
800 тищ? Тю...)))
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27.06.2020 17:14
+3
Харьковский горсовет весь можно с чистой совестью подозревать в хищениях и на большую сумму.
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27.06.2020 17:30
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Штраф 1365 гр, восстановление на работе через гуманный суд.
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27.06.2020 17:03 Ответить
И шо гепу теперь посадят или нет?
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27.06.2020 17:05 Ответить
У луДшего сегодня Днюха - ему не до того
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27.06.2020 17:15 Ответить
пацаны из горсовета Ха не будут уважать - попался на мелочёвке)).
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27.06.2020 17:10 Ответить
800 тищ? Тю...)))
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27.06.2020 17:14 Ответить
Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1447
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27.06.2020 17:28 Ответить
Харьковский горсовет весь можно с чистой совестью подозревать в хищениях и на большую сумму.
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27.06.2020 17:30 Ответить
Лавочки по 50тыс грн бы припомнили.
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27.06.2020 17:50 Ответить
Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7665
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27.06.2020 18:32 Ответить
 
 