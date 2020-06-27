Мужчина стрелял по группе людей под Киевом, одного пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки, - полиция. ФОТО
Житель Вишневого Киевской области устроил стрельбу. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали. Дома у стрелявшего нашли коллекцию разнообразного оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области, в Вишневом один из компании мужчин "беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей", произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей, после чего сбежал.
В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки.
"Работники местного отделения полиции быстро установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В жилище хулигана полицейские обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно он стрелял в прохожего. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
Работники полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.
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