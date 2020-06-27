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Мужчина стрелял по группе людей под Киевом, одного пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки, - полиция. ФОТО

Житель Вишневого Киевской области устроил стрельбу. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали. Дома у стрелявшего нашли коллекцию разнообразного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области, в Вишневом один из компании мужчин "беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей", произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей, после чего сбежал.

В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки.

"Работники местного отделения полиции быстро установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В жилище хулигана полицейские обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно он стрелял в прохожего. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

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Работники полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Мужчина стрелял по группе людей под Киевом, одного пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки, - полиция 01
Мужчина стрелял по группе людей под Киевом, одного пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки, - полиция 02

Также смотрите: Пьяная воровка стреляла в воздух на Оболони. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4150) Нацполиция (16492) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+15
А давайте в Украине запретим автомобили ))
"В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка"
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27.06.2020 20:25
+13
Всё могло быть иначе.
"Группа людей" решила быкануть, и доколебалась до одинокого прохожего.
Однако одинокий прохожий неожиданно не оказался обычным терпилой и влупил из травмата.
Теперь, естессно, "группа людей" рассказывает, что мирно любовалась одуванчиками, когда к ним подбежал прохожий и злобно расстрелял их из травмата.
У "группы людей" больше голосов и подранок, понятно кому менты поверят...
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27.06.2020 19:57
+12
Кива что ли? В Украине по словам Авакова только у полицейских и бандитов а еще у психов типо Кивы есть право на насилие
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27.06.2020 19:35
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Кива что ли? В Украине по словам Авакова только у полицейских и бандитов а еще у психов типо Кивы есть право на насилие
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27.06.2020 19:35 Ответить
похоже, що людина шанована...
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27.06.2020 20:52 Ответить
Устройство для воспроизведения отстрелов отливок тяжёлого металла, запрессованного в цилиндрические отрезки трубок из цветного сплава, снабжённых элементами для детонирования воспламеняющейся смеси, похожей на порох.
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27.06.2020 19:37 Ответить
"устройство для отстрела резиновыми" -- это универсальная фраза. И только эксперт даст заключение, это револьвер, пистолет, стреляющая ручка или дробовик.
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27.06.2020 20:00 Ответить
Ето те експерды дадут заключение которые сегодня утверждают что нож купленный Стерненком в магазине является холодным оружием?
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27.06.2020 22:15 Ответить
Щось великі у мене сумніви стосовно "різноманітних зразків зброї"... ППШ-41 і АК-47, скоріш всього, "діючі макети", "револьвери" - "газовики" чи "травмати", а "снайперка" - "пневмат", калібру 4,5 мм... Скоріш всього, "іспанка", фірми "ГАМО"... (відвели вниз, на відстань вільного ходу, підствольний важіль, і прикрили його кришками коробок револьверів). "Терориста" з нього зробить важкувато... Просто "поїхавший на "стрілячках", придурок, що в армії або не служив, або зброю тільки на присязі тримав...
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27.06.2020 19:47 Ответить
ППШ копаний
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27.06.2020 20:08 Ответить
Так, мабуть, і докази є?
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27.06.2020 20:47 Ответить
Всё могло быть иначе.
"Группа людей" решила быкануть, и доколебалась до одинокого прохожего.
Однако одинокий прохожий неожиданно не оказался обычным терпилой и влупил из травмата.
Теперь, естессно, "группа людей" рассказывает, что мирно любовалась одуванчиками, когда к ним подбежал прохожий и злобно расстрелял их из травмата.
У "группы людей" больше голосов и подранок, понятно кому менты поверят...
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27.06.2020 19:57 Ответить
один із компанії чоловіків "безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих", зробив декілька пострілів із травматичної зброї в бік іншої компанії людей, після чого втік. Джерело: https://censor.net/ua/p3204799

Було 2 компанії. Проте хід думок правильний.
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27.06.2020 20:02 Ответить
"безпричинно", дуже сумніваюсь, дурналісти такі дурналісти, ну і версія потерпілих звичайно.
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28.06.2020 08:19 Ответить
"докопалась" - значит по ним можно стрелять? а докопалась - это как? например его спросили, какого лешего он ходит с оружием по улицам?
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27.06.2020 20:20 Ответить
МУЖЧИНА должен иметь оружие. ИМХО
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27.06.2020 20:21 Ответить
Ні. Вільна людина має право на зброю! А чоловік то чи жінка - не має значення. Аби клепка в голові була і та людина дотримувалась законодавства.
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27.06.2020 20:48 Ответить
муЗЧІна спочатку розум повинен мати.
А з цим у переважної більшості осіб чоловічої статі - ВЕЛИКІ проблеми.
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27.06.2020 21:18 Ответить
?
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27.06.2020 22:11 Ответить
ніхто її не ....., тому і вважає, що проблеми у когось, а не у неї
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28.06.2020 08:21 Ответить
Теперь у эекспердов и прокурвора с судьями будет аукцион. Кто больше занесет тому и *поверят*
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27.06.2020 22:17 Ответить
Зброя незареєстрована є у кожного колишнього мусора, деякі діячі, от нахіба вона їм, як думаєте, думаю щоб стріляти.
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27.06.2020 20:02 Ответить
А ДАВАЙТЕ ВСЕМ УКРАИНЦАМ РАЗДАДИМ ОРУЖИЕ, А ТО ЧТО-ТО МНОГОВАТО НА УЛИЦАХ НАРОДУ.
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27.06.2020 20:19 Ответить
А давайте в Украине запретим автомобили ))
"В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка"
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27.06.2020 20:25 Ответить
А зачем? пусть и дальше как лохи и терпилы тусуются
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27.06.2020 20:33 Ответить
А давайте запретим ножи и топоры .Кстати где то это уже было .И палки длиннее 10 см запретим .И кирпичи
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27.06.2020 21:02 Ответить
Так вроде же сейчас все запрещено и право на насилие только у полицаев. А убийства продолжаются. И Украина далеко не безопасная страна по домашнему и уличному насилию. Так может у тебя что то не все в порядке с логикой и признаешь что твоя теория не работает? Тем более есть факты что в странах где разрешили самооборону и оружие преступность вопреки твоей теории не выросла а наоорот упала в 1,5-3 раза.
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27.06.2020 22:21 Ответить
боїся кацап, правильно, бійся, кацапи не народ.
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28.06.2020 08:23 Ответить
Пневмо винтовка, резинострел и муляжи.
Да из ктайской рогатки убьёшь быстрее чем из этих пукалок...
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27.06.2020 22:25 Ответить
А откуда это у него оружие? Оно же запрещено, вроде. Или уже можно в магазине купить? Подскажите адрес!
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27.06.2020 23:26 Ответить
Подбросили, я думаю
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28.06.2020 01:14 Ответить
Я думаю всё же, он сам сотрудник полиции. Оружие в Украине может быть только у них.
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28.06.2020 07:24 Ответить
Кал інін, стукачок, все то ти знати хочеш.
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28.06.2020 08:24 Ответить
 
 