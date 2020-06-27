Незаведенный ВАЗ наехал на коляску с младенцем - ребенок погиб, - полиция Харьковщины. ФОТОрепортаж

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства гибели младенца. Смертельные повреждения девочка 2020 года рождения получила в результате ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 26 июня около 19:00 в переулке Аверина мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии, за рулем находился 18-летний парень. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился младенец. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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