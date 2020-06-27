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Новости Фото ДТП
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Незаведенный ВАЗ наехал на коляску с младенцем - ребенок погиб, - полиция Харьковщины. ФОТОрепортаж

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства гибели младенца. Смертельные повреждения девочка 2020 года рождения получила в результате ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 26 июня около 19:00 в переулке Аверина мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии, за рулем находился 18-летний парень. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился младенец. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Незаведенный ВАЗ наехал на коляску с младенцем - ребенок погиб, - полиция Харьковщины 01
Незаведенный ВАЗ наехал на коляску с младенцем - ребенок погиб, - полиция Харьковщины 02
Незаведенный ВАЗ наехал на коляску с младенцем - ребенок погиб, - полиция Харьковщины 03

Также смотрите: Пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на обочине дороги на Киевщине: ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. ФОТОрепортаж

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ДТП (7677) Нацполиция (16492) смерть (9230) Харьков (7515)


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Топ комментарии
+42
АПУПЕТЬ! А де були батьки цієї дитини?
Я, ні в якому разі, не виправдовую тих, хто штовхав та керував - порушення ПДР є (впевнитись в безпеці перед початком руху), але, курва, ДЕ БУЛИ БАТЬКИ цієї душі невинної???
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27.06.2020 20:10
+32
кстати да, как бы цинично не звучало, но как там коляска оказалась?
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27.06.2020 20:06
+23
Коляска гуляла сама по себе ?
Мамаша в это время где была , куда смотрела ???😡
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27.06.2020 20:08
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Мабуть, на місці батьків я б евакуював коляску з дитиною подалі від такого стрьомного процесу, як "два довбодятли пхають машину дупою вперед". Чисто про всяк випадок.
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27.06.2020 22:01 Ответить
Журнашлюхи прямо таки "взорвали" проишествием Цензор.Мало им бьют рожи,а напрасно.Ведь для такой скотины,как эта,что сообщила о трагедии,это только информационный повод,а не правдивая информация.Он выс%ался,а вы додумывайте...
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28.06.2020 07:41 Ответить
Батьків, ****, нах на ЗОНУ. Повічно.
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27.06.2020 21:35 Ответить
Лучше стерилизовать.
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28.06.2020 11:55 Ответить
шо всех?
и тех которые без придурковасти тоже? ))))
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02.07.2020 03:14 Ответить
Крохе было до 6 месяцев отроду, как можно без присмотра оставить ребенка, возле огромного грузовика, там если не жигуль то погибла бы под колесами Краза, или от выхлопа при заводке авто.
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27.06.2020 21:42 Ответить
ситуация...
туда случайно главный потерпевший не приезжал?
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27.06.2020 21:51 Ответить
Жесть и конечно трагедии .......

Вопрос: ГДЕ были родители?..........
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27.06.2020 21:57 Ответить
"Незаведённый ВАЗ"....
Всё.
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27.06.2020 22:20 Ответить
Кто был с ребенком ?
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27.06.2020 22:36 Ответить
Власне в цьому й жесть - схоже, нікого...
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27.06.2020 23:02 Ответить
человеку свойственно ошибаться, но здесь плохо совпало, несчастный случай...
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27.06.2020 22:50 Ответить
Жигуль без зеркал и тормозов, и два мудака без мозгов - это они еще не выехали на дорогу.
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27.06.2020 23:28 Ответить
А если это дед и папа,которые вышли погулять с внучкой и дочерью,а заодно и машину переставить?
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28.06.2020 07:43 Ответить
перед домом своим и ребёнок племяш
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28.06.2020 09:25 Ответить
Дегенерати журнашлюхи, а ще більш дегенеративна стаття із якої н.х. не зрозуміло!
Ну як пишете-вивішуєтете так розкривайте всі подробиці, а то все на здогад!
Нєеее, все таки четверта влада це зло, яке потребує знищеннля!!!
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28.06.2020 08:11 Ответить
Судя по новости полиция сама не знает как там коляска оказалась. Что не уменьшает ответственности этих уникальных толкавшего и рулившего.
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28.06.2020 10:38 Ответить
Судя по тому, как стояла коляска, вплотную к задним колёсам КрАЗа,
мама там не последнее заинтересованное лицо.
Пусть расскажут какая там благополучная семья или мать-одиночка.
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28.06.2020 12:58 Ответить
Они действительно не видели эту коляску-ни тот кто сидит за рулем,ни тот кто толкал-это ниже уровня багажника.Можно сказать-должны были проверить...Да,должны были...А где была мамаша???!!!Оставить ребенка на проезжей части!!!И кто в этой ситуации виноват??!!Конечно,как всегда,виноватым останется водитель.Сочувствие водителю,скорбь по ребенку.Родители?У меня 4 детей!!Я не могу себя представить в этой ситуации...Как??!!
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28.06.2020 17:41 Ответить
Загугліть "худшие родители" - на вас чекає екзистенційний шок та втрата віри в людство

ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 5278
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28.06.2020 19:15 Ответить
Подушка безопасности.
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28.06.2020 20:30 Ответить
А был бы ваз заведенный.. Снес бы полквартала?
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28.06.2020 20:28 Ответить
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